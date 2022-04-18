Как украинцы попадают в США из Мексики 18 апреля, 16:56 Цей матеріал також доступний українською

С 20 чисел февраля до 11 апреля в Мексику из Украины прибыли 9 660 украинцев

Сегодня ежедневно в среднем — около 500 человек, рассказала во время организованного организацией «Разом» вебинара Оксана Драмарецкая, чрезвычайная и полномочная посолка Украины в Мексике. Как только в США заявили о готовности принять 100 тысяч украинских беженцев, сказала она, Мексика упростила порядок пересечения границы для граждан Украины.

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«Все препятствия сняты; с билетом односторонним, без фиксации гостиницы все граждане Украины беспрепятственно могут пересечь мексиканскую границу в международных аэропортах, принимающих международные рейсы из Европы», — пояснила она. Большинство людей добираются из Мехико-Сити в Тихуану самолетом, где могут отправиться в один из нескольких пунктов пересечения границы.

В первые дни после объявления США о готовности принять беженцев из Украины, очередь на границе составляла до 30 часов, был организован палаточный городок, но сейчас перейти границу можно за 10 часов и меньше, рассказала Драмарецкая. Она посоветовала не соглашаться на предложения посторонних лиц перейти границу быстрее.

Украинцы преимущественно пересекают границу по так называемому «гуманитарному разрешению» (humanitarian parole — англ.). Как отмечает Служба иммиграции и гражданства США, гуманитарное разрешение позволяет лицу, которое может быть неприемлемым или иным образом не подлежит въезду в Соединенные Штаты, находиться в Соединенных Штатах временно по неотложным гуманитарным причинам, или значительное общественное благо.

Как пояснила адвокатесса Ирина Мазур, гуманитарное разрешение (Мазур и другие используют буквальный перевод термина «гуманитарный пароль») дает разрешение временного въезда в США в случае чрезвычайных обстоятельств при отсутствии визы.

«По состоянию на сегодняшний день, правительство США видит такие обстоятельства как гуманитарные. Но, разрешение на въезд по гуманитарному паролю для украинцев не автоматическое. На границе рассматривается каждое отдельное дело и нет гарантий, что все желающие пересечь границу США по гуманитарному паролю могут его получить. Также неизвестно, как долго продлится такая возможность», — пояснила Мазур.

Большинство людей добираются из Мехико-Сити в Тихуану самолетом

Попросить такой гуманитарный пароль граждане Украины могут на пограничных пунктах США. Больше всего он выдается на границе с Мексикой", — говорит Ольга Хомяк, американская иммиграционная адвокатесса, общественная деятельница и волонтерка общественной организации «Разом».

По ее словам, иммиграционные адвокаты слышали о случаях выдачи гуманитарного разрешения на границе с Канадой, но таких немного, поскольку Канада считается безопасной страной, которая вместе с визой обеспечивает право на работу и медицинское страхование.

Адвокатесса объяснила, что гуманитарное разрешение не является визой и его нельзя просить, когда виза уже есть, и все, что оно фактически дает, это право легального пребывания в США один год.

«Пароль не дает автоматического права на работу, не дает автоматически право получить номер социального страхования, автоматического права доступа к медицинскому страхованию или определенным бенефитам». Хотя он дает право подать заявку на работу, на практике разрешения на работу оформляются 6−9 месяцев и выдаются со сроком истечения в день окончания действия пароля, пояснила она.

По словам Дмитрия Кушнерука, Генерального Консула Украины в Сан-Франциско, этот статус выдается большинству граждан Украины, которые переходят границу. В то же время, Консульство ежедневно получает уведомление о задержании украинских граждан при пересечении границы в Мексике, сказал он.

Наиболее проблемной категорией он назвал детей до 18-ти лет — всех прибывших с родственниками или друзьями, но без родителей, американские власти считают «несовершеннолетними без сопровождения» и временно размещают в специальных помещениях на территории США.

Также, пояснил Кушнерук, в Консульстве не считают, что украинцы, которые получают гуманитарное разрешение, входят в число 100 тысяч беженцев, о готовности принять которых ранее заявлял президент США Джо Байден. Как должен работать этот механизм, сказал консул, до сих пор не объявлено.

Министерство внутренней безопасности США 31 марта опубликовало на своем веб-сайте описание разных путей для украинцев легально попасть в Соединенные Штаты, куда входит и исключительное разрешение. Лица, говорится в объяснении, могут потребовать его «для себя или от имени другого лица, находящегося за пределами Соединенных Штатов по неотложным гуманитарным или значимым общественно полезным причинам». Другие пути включают убежище, программу США для беженцев и специальные ситуации.

В заявлении Министерства говорится, что «чтобы обеспечить путь в Соединенные Штаты для украинцев, которые ищут убежища, Министерство внутренней безопасности работает над расширением текущих правовых путей и разработкой новых программ в поддержку преданности администрации Байдена-Гаррис перемещенным украинцам».

Как ранее сообщал «Голос Америки», Соединенные Штаты Америки заявляли о готовности принять до 100 000 украинцев и других вынужденно перемещенных лиц, бегущих от войны в Украине, вероятно, используя такие инструменты, как программы воссоединения семей, приема беженцев, иммиграционные и неиммиграционные визы, и др.

Во время визита в Польшу в конце марта президент США Джо Байден встретился с украинскими беженцами на стадионе в Варшаве и выразил искреннее восхищение щедростью и сочувствием к украинцам польского народа.

«Помощь этим беженцам — это не то, что Польша или любая страна должны делать в одиночку. Все мировые демократии несут ответственность, все они. Народ Украины может рассчитывать на то, что Соединенные Штаты выполнят эту ответственность. Два дня назад я объявил, что мы примем 100 тысяч украинских беженцев», — сказал Байден. Ранее президент США также объявил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи на сумму в миллиард долларов.

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликовано на Голосе Америки

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