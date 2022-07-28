Пора посмотреть правде в глаза. Две опасных иллюзии США о Москве 28 июля, 07:13 Эксклюзив НВ

С некоторыми иллюзиями прощаться очень трудно, с другими — попроще

Ракетные удары Москвы 23 июля по объектам в одесском порту, которые произошли менее чем через сутки после того, как Москва и Киев подписали зеркальные соглашения с Турцией и ООН о разблокировании украинских портов на Черном море, иллюстрируют оба варианта прощания с иллюзиями.

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В обмен на прекращение российской блокады экспорта зерна из Украины Кремль получил заверения в том, что западные санкции не распространяются на экспорт удобрений из РФ. Сделка была направлена на то, чтобы избежать нехватки продовольствия — если не настоящего голода — в Африке, арабском мире и большей части Азии.

Но это первая иллюзия:

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