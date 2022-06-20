Генри Киссинджер: госсекретарь из прошлого? 20 июня, 13:08 Цей матеріал також доступний українською

Почему 99-летний Киссинджер в Давосе озвучил именно такую позицию?

25 апреля 2022 года министр обороны США Ллойд Остин вместе с 71-м государственным секретарем США Энтони Блинкеном посетили Киев и встретились с президентом Владимиром Зеленским. После их тайного визита, в Польше у них состоялась пресс-конференция, где один из журналистов спросил о целях их визита и вообще, отличается ли американская стратегия по поддержке Украины в войне от тех подходов, которые были в феврале в начале полномасштабного российского вторжения. Отвечая на вопрос, Остин озвучил один из ключевых подходов американской поддержки нашей страны.

Видео дня

«Мы хотим видеть Россию ослабленной до такого уровня, чтобы она больше не могла совершать такие действия, которые совершены после вторжения в Украину».

Эта фраза очень ясно демонстрирует стратегию оказания помощи Украине. Анализируя высказывание Остина, специальный корреспондент издания The New York Times Дэвид Сенгер, отметил, что настоящая цель предоставления поддержки Украине — это подрыв российского военного могущества на будущее, по крайней мере, пока путин остается у власти.

Почти через месяц после этого обнадеживающего для украинцев заявления 56-й Государственный секретарь США Генри Киссинджер, выступая виртуально на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил:

«По моему мнению, движение к переговорам и мирным переговорам нужно начать в ближайшие два месяца, чтобы закрепить исход войны… В идеале линия раздела должна вернуть предыдущий статус-кво».

Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам по итогам 91-го дня войны раскритиковал такие советы бывшего американского высокопоставленного чиновника:

… Кинсинджер говорит, что якобы надо отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене".

Почему 99-летний Киссинджер в Давосе озвучил именно такую позицию?

Миф о дипломате Киссинджере

Зенит славы Генри Киссинджера, казалось бы, уже давно прошел. Высокие государственные посты он занимал около полувека назад. С 20 января 1969 года по 3 ноября 1975 года Киссинджер состоял в должности советника президента США по национальной безопасности, сначала во время президентства Ричарда Никсона, позже — Джеральда Форда. С 22 сентября 1973 года по 20 января 1977 года Киссинджер был назначен на должность Государственного секретаря, фактически второй пост в стране после президента и вице-президента. Одним из главных его достижений считается подписание договоров с СССР об ограничении стратегического вооружения, так называемый SALT I (Strategic Arms Limitation Treaty) и ограничение систем противоракетной обороны или ABM (The Anti-Ballistic Missile Treaty). В 1973 году он получил Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта во Вьетнаме.

Считалось даже, что Нобелевскую премию мира Киссинджер получил незаслуженно

В плане стратегии развития международных отношений имя Генри Киссинджера связывают с внешнеполитической доктриной «Realpolitik», началом периода «детанта» (разрядки) в противостоянии с Советским Союзом и нормализацией отношений с коммунистическим Китаем. Исследователи считают, что Никсон и Киссинджер оба разделяли принцип глобального реализма в международных отношениях, приоретизируя прагматизм вместо нравственности. Иногда этот тандем еще связывается с триумфом геополитики над идеологией и применением строгой и безжалостной политики к революционным потрясениям и беспорядкам в странах третьего мира. Кроме того, Киссинджер привил США идею о лимитах возможностей американской супермощи. По его убеждению одной из главных задач, стоящих перед его страной в конце 1960-х годов, было осознание того, что США становятся такой же страной, как и другие нации и что их огромная сила ограничена.

Период пребывания Киссинджера на высоких государственных должностях в США может помочь понять его современные изречения с двух ключевых позиций.

Во-первых, внешнюю политику Киссинджера не все понимали и часто воспринимали крайне отрицательно. К примеру, представители украинской эмиграции в США консолидированы вокруг идей антибольшевизма, жестко критиковали политику лимита силы американской супермощи. По их убеждению политика «мира» с СССР приведет лишь к усилению роли коммунистической империи. В особенности беспокоила представителей диаспоры утрата стратегического превосходства в ядерном вооружении после заключения контракта о сокращении стратегического вооружения с СССР.

Читайте также: Дмитрий Кулеба Генри Киссинджер циничен по отношению к слабым странам

Еще одним важным источником украинской диаспорной критики Киссинджера, как госсекретаря, но уже при президенте Джеральде Форде, было подписание в 1975 году Хельсинкских договоров, закреплявших существующие европейские границы в обмен на обязательства соблюдать права человека и основные свободы в Советском Союзе. В диаспорных изданиях писали о прямой сдаче их национальных стремлений именно через пункт о незыблемости устоявшихся границ в Европе. В соглашениях не было упоминания о народах за Железным занавесом и их стремлениях к демократии и подлинной независимости.

Западное общество, как и чиновники, также часто подвергали критике позиции Киссинджера. Предложенную политику по нормализации отношений с коммунистическим Китаем воспринимали негативно из-за ее таинственной реализации. Считалось даже, что Нобелевскую премию мира Киссинджер получил незаслуженно, ведь документы показали, что он принимал непосредственное участие в принятии решения о бомбардировке северовьетнамской столицы Ханой в декабре 1972 года, которое шведский тогдашний премьер Улоф Пальме сравнил с нацистскими зверствами во время Второй мировой. Американские дипломаты не приняли предложения Киссинджера об исключении Португалии из состава стран — членов НАТО после свержения в стране диктатуры в 1974 году. По мнению американского посла в Португалии Фрэнка Карлуччи остракизм Португалии из Североатлантического договора ослабил бы позицию португальских военных, которые вынуждены были бы искать поддержки у Москвы или ввести политику нейтралитета.

Во-вторых, противоречивость во взглядах госсекретаря Киссинджера сделали его очень популярным. Американские медиа глорифицировали его, называя Киссинджера суперменом (на обложке журнала Newsweek его изобразили в виде карикатурного «Super K»), «тайным агентом Никсона» или американским Гулливером. Журнал Time за время пребывания Киссинджера в должности не менее 15 раз изображал его на обложках издания, называя «незаменимым человеком в мире». Некоторые считали его советским шпионом.

Поэтому для полного понимания личности Генри Киссинджера также нужно учитывать тот факт, что некоторые исследователи видят в нем, прежде всего, политического актера, а не дипломата, человека, который полностью понимает как американская внешняя политика может влиять и определять американскую внутреннюю политику. Без сомнения, Генри Киссинджер прекрасно понимал важность внутренней политики в формировании внешней, когда работал в команде Нельсона Рокфеллера, несколько раз пытавшегося получить выдвижение в кандидаты в президенты США от Республиканской партии. Еще в начале 1964 года, когда Рокфеллер вторично пытался получить поддержку республиканцев, Киссинджер советовал ему акцентировать при критике действующего президента Линдона Джонсона именно на международной политике, где считал президента самым уязвимым, а его команду советников некомпетентной не могущей справиться с существующими вызовами.

Киссинджер также удачно помог Ричарду Никсону, как его персональный советник по международной политике, сначала переизбраться в президентское кресло, а во время Вотергейтского скандала отвлекать внимание американского общества.

«Мирное урегулирование»

Таким образом можно предположить, что на сегодняшний день уже далеко немолодой Киссинджер и дальше продолжает использовать свои «независимые» позиции как эксперта из сферы внешней политики для решения внутренних американских потребностей. Прежде всего, следует иметь в виду, что осенью 2022 года в США состоятся промежуточные выборы, которые ознаменуют середину президентской каденции Джо Байдена и его администрации. Пока у «украинского вопроса» двупартийная поддержка, как от демократов, так и от республиканцев, однако трудно точно спрогнозировать, какое развитие событий будет осенью. Очевидно, что какая-то политическая сила решит занять традиционную для американцев позицию критики американского лидерства в мире с основным акцентом на том, что США не могут постоянно финансово поддерживать всех, пренебрегая собственным благополучием. И Киссинджер со своими противоречивыми фразами о необходимости мира, восстановлении баланса сил в Европе, Украине как нейтральном государстве и России как важной части Европы, возможно, пытается понять электоральный запрос американцев на «мирное урегулирование» российско-украинской войны.

С другой стороны «склонить» Украину к миру (поскольку на путина уговоры не действуют) хочет не только Киссинджер. Мы уже слышали подобные изречения из уст лидеров Франции и Германии. За несколько дней до форума в Давосе, МИД Италии обнародовал план мирного урегулирования, предусматривающий создание линий разграничения, отказ Украины от вступления в НАТО и новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе.

В целом эксперты определяют по крайней мере три группы стран, выразивших поддержку Украине:

1) государства, которые безусловно нас поддерживают и оказывают при этом военно-финансовую помощь;

2) страны, которые поддерживают Украину, но также стремятся к скорейшему завершению войны и не оставляют попыток договориться с путиным;

3) правительства, которые поддерживают территориальную целостность Украины, но с другой стороны не разрывают связей с Москвой и пытаются получить роль медиаторов в войне.

Долгое время между исследователями биографии Киссинджера идет дискуссия: он «реалист», учитывая его принципы во внешней политике, или «идеалист», учитывая его философские взгляды. Судя по группе стран, которые поддерживают Украину в войне, Киссинджер-«реалист» поддерживал бы принцип оказания бесспорной помощи нашей стране и ее всестороннюю поддержку, а сейчас Киссинджер продолжает оставаться «идеалист», который верит, что с агрессором все еще можно договориться и удовлетворить его «территориальные аппетиты» только по Украине.

Как справедливо замечает профессор Мотыль в своей колонке, Киссинджер, как и его вдохновитель австрийский министр времен Наполеоновских войн Клемент фон Меттерних, не понимает мира в котором живет. Меттерних полагал, что он может подавить национальные и демократические устремления народов Австрийской империи; он ошибался. Киссинджер, похоже, верит, что он может сделать то же самое в отношении Украины; он тоже ошибается.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.