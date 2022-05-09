В Украине впервые с 2019 года может появиться полномочный посол США. О чем это говорит? 9 мая, 13:05 Цей матеріал також доступний українською

Во вторник, 10 мая, Комитет по иностранным делам Сената США будет рассматривать кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине

В настоящее время Бринк занимает должность посла США в Словацкой Республике. Вся предыдущая карьера дипломата была в той или иной степени связана со странами, где присутствует влияние России. Согласно официальному сайту Госдепа, она занимала должность заместителя помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Государственного департамента, где отвечала за вопросы Восточной Европы, Кавказа и затяжные конфликты в Европе. Она также являлась заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии. А перед тем директором по вопросам Эгейского моря и Южного Кавказа в Совете национальной безопасности США. Также работала в Государственном департаменте заместителем директора по Южной Европе, специальной помощницей министра по политическим вопросам. Свою карьеру Бринк, родом из Мичигана, начала в Белграде, Сербия, в 1997—1999-х годах. Она владеет русским и сербским, а также грузинским и французским языками на базовом уровне, сообщает ее официальная биография.

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Утверждение должно произойти быстро

Дипломаты, с которыми пообщался «Голос Америки», ожидают, что ее утверждение произойдет быстро. «Во-первых, она очень квалифицированная, знает регион, знает войну, была послом в Словакии, поэтому хорошо знакома со всеми текущими проблемами. Ее очень уважают. Ее поддерживают как республиканцы, так и демократы. На этой неделе она встречалась с ними», — сказал бывший временный поверенный в делах США в Украине, а ныне вице-президент Института мира США Уильям Тейлор.

А во-вторых, подчеркнул он, в Конгрессе, где существует крепкая двухпартийная поддержка Украины, будут спешить как можно скорее провести слушания и назначить голосование в Сенате, чтобы она могла начать исполнять свои обязанности.

Сразу после того, как 25 апреля президент США номинировал Бринк на эту должность, сенатор-демократ Джин Шагин, которая возглавляет подкомитет Сената по иностранным делам по вопросам Европы и регионального сотрудничества в области безопасности и является старшим членом Комитета Сената по вопросам вооруженных сил, высказалась на поддержку этой кандидатуры. Ее офис распространил заявление, в котором она приветствует выдвижение Бринк как важный прогресс «в защите нашей национальной безопасности и укреплении нашего дипломатического корпуса».

Бринк уже готовится к занятию должности и с нетерпением ждет, чтобы выехать в Украину

«Поскольку российские войска совершают ужасное насилие над общинами по всей Украине, назначить посла очень важно для координации ключевой военной и гуманитарной помощи и помощи нашим партнерам в защите. Бринк будет играть решающую роль в этот ключевой момент, чтобы привлечь Россию к ответственности и предоставить Украине возможность защищаться, поскольку мы координируем общий ответ с европейскими союзниками. Я с нетерпением ожидаю, что ее кандидатура будет быстро рассмотрена и утверждена Сенатом», — говорится в заявлении.

«Великолепной новостью в критический момент» ранее назвал выдвижение Бринк лидер большинства в Сенате Чак Шумер и пообещал сделать ее утверждение Сенатом приоритетом, сообщает «Вашингтон Пост».

Бывший посол США в Польше, а ныне старший научный сотрудник Atlantic Council Дэниел Фрид отметил, что среди демократов существует высокая поддержка кандидатуры Бринк. А для республиканцев, заметил он, как бы они к ней ни относились, после того, как критиковали администрацию США за то, что та задерживает назначение посла, им будет сложно самим задерживать ее утверждение.

«[Эта критика] имеет основания. Это не должно было у них занять год. Но тогда трудно критиковать администрацию за медлительность, а затем замедлять процесс».

Готова и ждет с нетерпением начала работы в Украине

Бринк уже готовится к должности и с нетерпением ждет, чтобы выехать в Украину, рассказал «Голосу Америки» Тейлор, который, по его словам, разговаривал с ней в начале этой недели. По мнению дипломата, Бринк — хорошо готова, чтобы исполнять обязанности посла США в критическое для Украины и отношений обеих стран время.

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«В настоящее время нужен тот, кто понимает весь регион, понимает политику отношений с Россией, понимает важность Украины для Соединенных Штатов, для Европы и для мира, поскольку Украина, как мы знаем, борется против россиян ради себя и защищает Европу, защищает американские ценности», — сказал Тейлор.

Уже на следующий день после российского вторжения Бринк посетила границу Словакии с Украиной, куда начали прибывать украинцы, вынужденные уехать из своей страны. Она заявила, что США будут продолжать поддерживать обе страны в новых условиях, сообщает NPR.

«Поскольку мы все поддерживаем Украину, я внимательно слежу за предоставлением Словакией прямой гуманитарной помощи Украине и способностями поставлять реверсный газ с 2014 года. Свидетельство помощи и поддержки, которую словацкие войска предлагают Украине, вызывает смирение и восхищение. Мое сердце — с каждой жертвой этой бессмысленной войны», — цитирует Бринк издание.

Дэниэл Фрид, говорящий, что знаком с Бриджит Бринк уже 20 лет, говорит, что ей хорошо известна политика России в регионе, ведь она прослужила большую часть своей карьеры в странах, которые с ней граничат. К тому же, добавил он, дипломат имеет хороший характер. «Она сильный и уверенный в себе человек, но также, если можно так сказать, очень приятный. Она добра и не чувствует необходимости демонстрировать свою силу, кроме случаев, когда ей это нужно».

Бринк станет первым послом США в Украине с 2019-го года, когда раньше предусмотренного времени закончилась каденция Мари Йованович. Тейлор, как и Кристина Квин, сейчас возглавляющая посольство США, занимала должность временного поверенного в делах США. Тейлор высоко оценил работу своей преемницы, но сказал, что пребывание в статусе посла даст Бринк дополнительные полномочия.

«[Кристина Квин] очень хорошо поработала и сможет широко представить Бриджит, посла Бринк, украинским властям — Зеленскому, всем его сотрудникам, министрам. Это будет очень хорошая передача. И когда есть утвержденный посол, которого избрал президент и утвердил Сенат, это дает ему дополнительный вес», — отметил дипломат.

По словам Фрида, в должности посла, Бринк будет иметь лучший доступ к чиновникам США наивысшего уровня. «Любой посол США в Украине сможет поднять трубку и позвонить по телефону высокопоставленным лицам в Белом доме и Госдепартаменте».

Ожидается, что основным приоритетом работы нового посла в Украине станет координация поддержки, которую оказывает США Украине в противостоянии агрессии, сказал Тейлор.

«Дискуссии, коммуникации, просьбы украинцев к американцам, предложения и советы американцев украинцам, поддержка, которую Вашингтон может предоставить Киеву — все это сосредоточено на том, чтобы выиграть войну. И посол Бринк будет там в то время, когда усилия украинцев в противостоянии россиянам набирают обороты. Украинцы выиграют эту войну, и посол Бринк будет там, чтобы помочь им двигаться к следующему этапу — восстановлению и реконструкции».

Война в Украине является главным внешнеполитическим приоритетом Вашингтона, когда высокопоставленные должностные лица Государственного департамента, Министерства обороны, администрации, Совета нацбезопасности и других ведомств сосредоточены на Украине. В таких условиях, отметил Тейлор, очень важно иметь посольство в Киеве для сбора, анализа информации и координации коммуникации Киева с Вашингтоном.

«Посольство предоставляет очень важный контекст и информацию, а также справочную информацию, разведданные о том, как идет работа в Киеве и вообще в Украине. Лучше всего это делать в Киеве. Поэтому так важно вернуть посольство в игру».

В понедельник, 2 марта, Посольство США в Украине перенесло свою работу из Польши во Львов. Во время брифинга для прессы временная поверенная США в Украине Кристина Квин сказала, что они надеются вернуться в Киев до конца месяца, если это позволят условия безопасности.

Грузинская контрверсия

В декабре 2018 года, американское издание «Внешняя безопасность», ссылаясь на свои источники в американском правительстве и среди бывших чиновников, написало, что правительство Грузии отказалось подписывать согласование на назначение Бриджит Бринк на должность посла США в Грузии из-за ее якобы склонности к бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Чиновники, с которыми общалось издание, оспаривают это обвинение.

Правительство Грузии эту информацию также отрицало. Заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе заявила, что «информация является ложной, а повторение ложной информации — вредно», написал веб-сайт Agenda.ge. Издание также цитирует члена правящей партии «Грузинская мечта» Георгия Вольского, который говорит, что у грузинского правительства нет ресурсов, чтобы повлиять на решение правительства Соединенных Штатов.

Фрид сказал, что он знаком с этой историей, но не может доказать, правда это или нет. Но он точно знает, что подобное обвинение является чепухой.

«Она не была ни за, ни против Саакашвили, она была за грузинскую демократию, за будущее Грузии с западом. Ошибка любителей заключается в том, что часто думают, что послы США занимают чью-то сторону во внутренней политике. Иногда они так делают ошибки. Но не Бриджит, профессионалы почти никогда не совершают такой ошибки, и я точно знаю, что она этого не делала».

Не будет Бриджит Бринк, в случае утверждения Послом США в Украине, занимать чью-то сторону и в украинской внутренней политике, заверил Фрид.

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликовано на Голосе Америки

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