Байден, Ближний Восток и Украина 14 июля, 11:32

Скорее, это мои наблюдения и размышления, нежели аналитика

Президент США начал свое ближневосточное турне. Оно имеет особое значение для политического разгрома россии и развязывания российско-украинской войны.

Не нефтью единой. Какова цель?

Видео дня

Снижение цен на нефть за счет большей добычи Саудовской Аравией является одной из целей Байдена. Удастся ли уговорить саудитов на это, дабы обрушить доходы в российский бюджет так, как в 80-х обвалились доходы СССР — не факт, но есть шансы. Впрочем, это только верхушка айсберга. И договоренность по нефти будет зависеть от другой, более глобальной цели этой поездки.

США стремятся создать новую региональную коалицию на Ближнем Востоке.

Ее основа — налаживание отношений между некоторыми странами Персидского залива и Израилем. То есть между вчерашними врагами. Диалог между саудитами и израильтянами здесь принципиальный. И эта коалиция или даже ее прообраз — антииранский. США безуспешно ведут переговоры с Ираном о возвращении к ядерному соглашению 2015 года, Иран может быть заинтересован «занять» место россии в Сирии, где та ослабила свой контингент и где в ближайшее время ей выгодно, чтобы влияние оказал не кто-то другой, а союзник россии — тот же Иран.

Поэтому цели Байдена — гораздо далекоидущие. Создать противовес Ирану не в виде Штатов, а в виде региональных игроков. Это не будет какое-либо громкое заявление о громком союзе. Но начало диалога будет очень большим достижением. Еще несколько лет назад у Израиля были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией среди арабских стран. Сегодня — еще и с Бахрейном, Марокко, ОАЭ.

Цели Байдена — гораздо далеко идущие

У саудитов отношений с Израилем нет, но они могут объединиться на фоне оппозиции к Ирану. На это и рассчитывают в Вашингтоне, как я понимаю.

Как это может отразиться на российско-украинской войне?

Во-первых, ожидаем договоренности по нефти.

Во-вторых, любые движения в направлении арабо-израильской оттепели будут сближать россию и Иран. Есть минусы (больше на кону в переговорах россия-Украина, угроза эскалации и какого-либо нового обострения на Ближнем Востоке), но есть и плюсы: больше возможностей оказывать давление на россию и ослабить ее на всех фронтах. Персидский залив — очень рациональные игроки. Слабая россия не будет для них привлекательным партнером. Предложить россия им мало что может.

Не думаю, что Байден выйдет с каким-то громким заявлением, но ключевое то, что вместо отдельных вопросов (как разрешение израильско-палестинского конфликта) США пытаются создать прототип коалиции, которая ударит и по мощностям Ирана, и по россии одновременно.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.