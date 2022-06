Штаты снова затрясло. Почему у Украины есть всего два года 27 июня, 18:10

Событие прошло почти незамеченным, однако в мире случился очередной исторический поворот. Точнее, разворот

Два года. У Украины есть всего два года. Событие прошло почти незамеченным, однако в мире случился очередной исторический поворот. Точнее, разворот. Точка бифуркации. Которая напрямую повлияет и на Украину.

Казалось бы, в чем связь? А связь самая прямая.

Верховный суд США отменил гарантированное на федеральном уровне право на аборты. Вникните в эту фразу. Прочитайте ее вдумчиво.

США. Отменили. Право. На аборты.

Когда это делает проросшая своими католическими скрепами, но вроде как демократическая европейская Польша — это уже само по себе ахтунг. Но тут мы хотя бы уже привыкли. А здесь — США. Гарант демократии на планете.

Право на аборты отдано на рассмотрение штатов. В шестерых из них запреты на аборты вступили в силу автоматически — Миссури, Луизиана, Кентукки, Оклахома, Арканзас и Южная Дакота. На следующий день еще шесть штатов либо ограничили, либо полностью запретили аборты уже на добровольном начале, сами, без принуждения. В некоторых аборты будут запрещены, в том числе, и после изнасилования. Всего предполагается, что в той или иной мере ограничения будут наложены почти в половине штатов.

Для Америки это стало примерно таким же потрясением, как и штурм Капитолия. Что то, что это в современной Америке немыслимо. Это шок. Это разрыв базиса существования общества, который, казалось, за последние сто лет стал устойчив, как тектоническая плита и обсуждать тут больше нечего — он будет незыблемым теперь уже всегда, стоя на тех китах, которые Штаты и дали, в общем-то, всему миру — права человека, закон, демократия, верховенство права.

И тут вдруг — новый взрыв Средневековья. Да еще и в Верховном Суде!

Штаты снова затрясло. Народ вышел на улицы. Президент США употребляет такие термины как «ошеломлен» и «экстремистская идеология». Байдену пишут петиции с просьбой ввести режим ЧС. Западные штаты обещают начать новую инициативу по гарантированию женщинам их прав. Дональд Трамп, который и назначил в Верховный суд трех из пяти консервативных судей, продавивших этот запрет, прыгает до потолка от радости и заявляет о торжестве жизни.

В Штатах новый виток турбулентности и новая тема для политического землетрясения.

Лет десять назад я начал писать о том, что поехал головой весь мир. Что двадцать первый век будет веком турбулентности. Что люди слишком долго жили слишком хорошо, без войны и гор трупов, и им теперь край как необходимо привнести нового экстрима в свое сытое розовое существование.

Возвращение Трампа на пост президента США совсем не исключено

Поэтому везде по миру к власти начали приходить такие, как Дутерте на Филиппинах и Эрдоган с Трампом в относительно адекватных, казалось бы, до этого, странах.

Еще раз повторюсь — вы совершенно напрасно списываете со счетов Трампа. То, что он не был переизбран на второй срок два года назад, еще не означает его политической смерти и ухода с политической арены. Ровно наоборот. Популярность его снова растет, в Республиканской партии он имеет очень прочные позиции, и его возвращение на пост президента США совсем не исключено.

В то время, как рейтинги Байдена только падают. И падают сильно.

И одна из причин этого падения — не основная, но одна из — война в Украине.

Джо Байден помогает Украине вопреки своему рейтингу. Эта помощь не дает ему политических очков. А ровно наоборот. Сорок миллиардов помощи Украине только отняли у него политические очки. Снизили его рейтинг.

Пока он решил не обращать внимания на это и продолжает гнуть свою линию, перенеся решение этого вопроса ближе к выборам. Но в какой-то момент он вынужден будет тумблер «Популизм» снова перевести в положение «On». У него нет просто другого выхода. Политика руководства демократических стран зависит от запросов населения этих стран.

А запросы примерно так половины избирателей США сейчас находятся на уровне «запретить аборты».

В США сейчас сильно нарастают настроения «Ukraine is not my problem». Это стало уже чуть ли не неофициальным слоганом республиканцев. Любители Трампа как-то сильно забыли, что в слогане «America first» — фёрст именно Америка. Не Украина.

И ни один политик в США не сможет игнорировать этот тренд бесконечно. В конце концов, Байдену придется сконцентрироваться на внутриполитических вопросах и проблемах. Пытаясь не отдать эту поляну на откуп республиканцам. А то и Трампу непосредственно. Отодвинув риторику Украины на второй план. Это неизбежно. И это произойдет уже к этим выборам.

Два года. У Украины есть всего два года. Независимо от того, кто победит на следующих выборах в США. Поддержка страны будет беспрецедентной только эти два года. На том уровне, на котором она есть сейчас. Это время нужно использовать по максимуму. Каждую минуту. Каждую секунду. Выжав из этого режима максимального благоприятствования все, что только возможно. До последней капли.

Какое счастье, что сейчас в стране у власти команда наивысочайших профессионалов, правда?

После этого река безбрежной помощи — нет она не прекратится совсем, совсем она не прекратится, надеюсь, уже никогда. Но начнет ослабевать. Может быть, даже сильно.

В любом случае, следующие выборы президента США пройдут уже совершенно точно не под эгидой помощи Украине и противостояния Путину.

Внутренние проблемы на этих выборах будут играть превалирующую роль.

И кандидаты будут бороться за избирателя, которому интересны именно внутренние проблемы. А не Северодонецк за два океана. И не сорок миллиардов на его поддержку.

США, напомню — президентская республика. Да, Конгресс никуда не денется, и, слава Богу, Украина с повестки дня Конгресса тоже никуда не уйдет. Но она, повторюсь, будет уже второстепенна.

А первостепенной проблемой будет противостояние демократов ренессансу средневековья.

Как вы там меня жизни-то учили? Если бы был Трамп, Северного потока-2 не было бы вообще? И Россия была бы вообще выкинута с европейского рынка углеводородов, в который пришли бы США со своим сжиженным газом и сланцевой нефтью? Отчасти, это правда.

Но вы не забывайте, что в приведенной выше формуле «фёрст» — это все равно Америка. Они же прямым текстом это говорят.

И когда следующий носитель этой идеологии займет овальный кабинет в Белом Доме. Откуда мы знаем, что он не поделит новые сферы влияния по границе. С чего вы решили, что не будет достигнут паритет по линии — ты прекращаешь попытки вернуться на европейский рынок углеводородов и портить нам жизнь своими терактами на трубе и прочими кознями, и смиренно уходишь в Индию, а мы прекращаем поставку чувствительного для тебя оружия в Украину?

Ничего личного, просто бизнес.

Просто Америка фёрст.

Казалось бы, где аборты, где сланцевая нефть, а где россияне на Донбассе. Но политика — такая штука. Настоящие проблемы начнутся не тогда, когда от войны в Украине устанет среднестатистический украинец. А когда от войны в Украине устанет оклахомский реднэк.

И побежит запрещать аборты.

Ну… Этот день настал.

