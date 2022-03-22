Карфаген должен быть уничтожен 22 марта, 11:12 Цей матеріал також доступний українською

Украина напомнила всему миру, что означает идея человеческого достоинства и почему ее следует защищать даже ценой собственной жизни

Люди по всему миру выражают свое восхищение героическим сопротивлением украинцев против путинской машины убийства. Украина напомнила всему миру, что означает идея человеческого достоинства и почему ее следует защищать даже ценой собственной жизни.

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Граждане в большинстве стран мира отреагировали на откровенное зло, выявленное в умышленной и беспричинной агрессии России против Украины, волной праведного гнева. Запад объединила солидарность в отстаивании правды и добра против всего зла, олицетворяющего собой режим путина.

Глубоко в человеческих сердцах, несмотря на омраченность эгоистическими интересами и алчностью, живет стремление к истине, всему доброму и прекрасному. Майдан, направивший украинцев на путь паломничества к достойной жизни еще в 2014 году, испугал и разозлил путина. А сейчас по пути украинской Революции Достоинства идет весь мир. Достоинство снова имеет значение. Не забывайте этот момент и помните, какова его цена. Сейчас украинцев буквально распирает злоба путинской россии. В то время когда весь мир восстанавливает свою духовную энергию, украинцы гибнут от безжалостного нападения россии.

Украина удивила мир в момент своей глубочайшей трагедии. Только представьте, насколько больше она могла бы удивить всех, если бы ей дали шанс непрерывного и бесперебойного развития в течение по крайней мере двух-трех поколений?! Когда мы слышим, как разные западные учреждения отмечают свои столетние юбилеи без серьезных перебоев в их работе, у нас украинцев возникает когнитивный диссонанс. Мы не можем себе представить, как это существовать и действовать без разрывов в течение столь продолжительного времени. Для Украины это не что иное, как чудо. Как только Украина начинает готовить новое поколение своих профессионалов в бизнесе, инженерии, искусстве, духовной жизни, образовании и т. д. , на нее яростно нападает одержимая имперским безумием россия и пытается лишить Украину ее жизненной силы и уничтожить ее мечты.

Украина удивила мир в момент своей глубочайшей трагедии

Следовательно, украинцы вынуждены снова и снова начинать с нуля. А мир не перестает нам напоминать, как его разочаровывают наши шаги, насколько неловки наши попытки идти по пути развитых и зрелых наций, насколько разочаровывают наши результаты демократического роста и насколько напрасны все наши усилия получить высшую оценку на курс в демократии. …Вы бы хотели, чтобы украинцы действительно вас удивили? Дайте нам шанс развиваться без перебоев по крайней мере два поколения, помогите нам защититься от имперского соседа.

Мы потеряли молодых волонтеров — Руслана Карпенко, Ивана Зорю, Анастасию Яланскую, которые доставляли еду и лекарства беззащитным людям в захваченных российскими оккупантами городах, журналиста Виктора Дудара, мэра Юрия Пилипка, который до последнего оставался со своими молящимися горожанами, Юлию Здановскую, учительницу и большую энтузиастку математики, и многих других мужчин и женщин, чьи мечты и таланты могли бы послужить той Украине, которая удивила бы многих из нас.

Мы обязаны извлечь много уроков из этой трагедии человеческого страдания. И одним из них должен стать экзамен совести западного мира. Что случилось с нами, что мы проглядели и пренебрегли ростом тьмы в россии?

Россия так и не раскаялась за свое коммунистическое прошлое, не уплатила моральный долг за зверства, совершенные против человеческой жизни и достоинства во имя кровавой идеологии. Она так и не вернула достоинство жертвам Левиафана — не назвала поименно и не отпела в молитвах каждую невинную жизнь, отданную в жертву невиданной государственной жестокости. Россия не только не сделала ничего из упомянутого. Она пошла по пути прославления коммунистического прошлого, манипулирования и надругательства над исторической памятью, использования нарратива преемственности от советских институций к современным. Что можно ожидать от страны, где служба безопасности (ФСБ) празднует свой столетний юбилей, ссылаясь на создание ЧК, советской репрессивной и кровавой милицейской организации как своего предшественника?! И такие примеры есть повсюду.

59% выражали поддержку Сталину, а идея грандиозного увековечения Сталина и его эпохи через строительство памятника и нового музейного комплекса вблизи Нижнего Новгорода получила поддержку более 50% людей, рожденных после развала Союза. И эта цифра постоянно росла, начиная с 2005 года, когда только 11% представителей той же возрастной группы поддерживали эту идею.

Переживания нацистской травмы побуждали Запад к глубокой саморефлексии и покаянию, а также заставили выставить четкие сигналы и красные линии в публичных политиках и общественном дискурсе, чтобы подобное больше не повторилось. Ультраправые идеи по экспериментам над человеческой личностью и обществом вызывают отвращение и отторжение в цивилизованном мире. Однако травма коммунизма осталась неотрефлексированной и нераскаянной ни в россии, ни на Западе. Ее горькие уроки не были усвоены.

Если Запад действительно стремится узнать себя в разбитом зеркале страждущей Украины, он должен провести «Нюрнбергский трибунал», чтобы осудить коммунизм и российский шовинизм со всеми зверствами и издевательствами над человеческим достоинством. Это может помочь и жителям рф наконец преодолеть путинскую реинкарнацию коммунистической гордыни с ее амбициями доминировать в мире ценой нивелирования человеческого достоинства.

Сегодня важно, чтобы Запад не променял прежнее самодовольство житейским комфортом любой ценой на новое самодовольство собственной праведностью в ответ на варварские действия россии. У нас очень много работы в моральной плоскости. Но самое первое и самое основное для наших западных партнеров — это помнить, что украинцы заслуживают свой шанс мирного развития без какого-либо вмешательства со стороны империалистической россии. Поэтому российско-фашистский Карфаген должен быть разрушен!

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