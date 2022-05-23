Украинцы — народ-войско 23 мая, 12:40 Цей матеріал також доступний українською

Если взглянуть на украинское прошлое без российских очков, можно увидеть — у нас есть уникальное умение, мы умеем быстро организоваться для эффективной самозащиты

Мы переживаем времена, о которых будут потомки читать в исторических книгах. Мы действительно оказались в водовороте истории. Здесь трудно, часто страшно и очень сложно сориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах. И многие события невозможно понять, не погрузившись в прошлое.

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Я историк, поэтому попытаюсь объяснить причины этой войны, которые кроются в предыдущих годах и веках.

Украинцы — народ-войско.

Россияне не в первый раз вводят себя в заблуждение собственной же пропагандой. И это заблуждение убийственно для них самих. Они убеждали себя и мир, что нет никакого отдельного украинского народа. И поэтому были уверены, что их армию люди Украины встретят как освободителей от «нацистов, которые навязывали здесь всем украинизацию». Но украинцы вышли к ним не с хлебом-солью, а с «коктейлями Молотова».

В московитской массовой культуре украинец присутствует как карикатурный персонаж — предатель, приспособленец, лишенный достоинства и не способный защитить себя.

«Украинцы — не воины, они гречкосеи, салоеды», — напоминала кремлевская пропаганда каждому московиту. И они пошли на украинскую землю — подзаработать, легко убивая нас. Их вера в это была крепкой, но недолгой — до момента, когда они попадали в украинскую землю.

На способность украинцев сдерживать массированное наступление второй армии мира не особо рассчитывали и наши западные союзники. Поэтому придерживались оказания серьезной военной помощи, опасаясь повторения прошлогодней ситуации в Афганистане. Там десятилетия усилий американцев были разрушены за несколько дней из-за неспособности местных остановить наступление талибов.

Умение успешно воевать стало открытием и для многих украинцев

По правде говоря, умение успешно воевать стали открытием и для многих украинцев. А все потому, что нашу настоящую историю плохо знают не только в России или мире, но даже в Украине.

Ведь если посмотреть украинское прошлое без российских очков, то можно увидеть — украинцы — это народ-войско. У нас есть уникальное умение. Мы умеем быстро организоваться для эффективной самозащиты.

В общем, войско — это важный элемент государства. Украинцы же после падения Руси не имели столетиями своего государства. Но это не помешало нам создать в 16−17 веках одно из наиболее эффективных военных формирований того времени — казацкое войско.

Казаки защищали южные границы Речи Посполитой, участвовали в войнах разных государств как наемные солдаты. А также поднимали восстания.

Сначала — для защиты собственных интересов. Впоследствии требования приобрели более политическую окраску и казаки взяли на себя роль защитников всех украинцев.

В середине 17 века восстание казаков под руководством гетмана Богдана Хмельницкого стало началом новой формы Украинского государства. Ее официальное название — Войско Запорожское — четко подчеркнуло ее основу и происхождение.

Это государство просуществовало более ста лет и сыграло решающую роль в создании украинской нации. Память о казачьих победах глубоко отразилась в национальном сознании, большую часть нашего песенного фольклора составляют именно казацкие песни. Кстати, и последующие столетия вооруженной борьбы оставили большое песенное наследие.

Мы по сей день, кроме казацких, поем стрелковые и повстанческие песни. А нынешняя война обогатила нас десятками новых песен о главном — борьбе за свободу.

Украинцы — певческий народ-войско.

В начале 20 века, в годы украинской революции 1917−1921 годов, украинцы снова приступили к созданию войска. Причем армия формировалась, несмотря на явно недостаточное внимание политического руководства, где были даже те, кто заявлял о ее ненадобности.

Армия Украинской Народной Республики оказалась мощной. Без поддержки извне четыре года она противостояла гораздо более мощным военным силам.

После Первой мировой войны на обломках империй возникли независимые страны. Тогда, ради свободы, украинцев пало больше, чем представителей всех других народов. Но мы не проиграли до основания, и павшие герои заложили основу дальнейшей борьбы.

Во Второй мировой наша земля стала одной из главных арен столкновения двух тоталитарных режимов — нацистского и коммунистического. Ни один из них не хотел и оба боялись независимого государства украинцев. Следовательно, они не развивали и не создавали украинскую армию, но желали воспользоваться украинцами как человеческим ресурсом для собственных войск.

Тем не менее в годы этой страшной войны украинцы создали собственную мощную армию — УПА.

100 тысяч солдат снова воевали без всякой внешней поддержки исключительно благодаря жертвенности местного населения. Тех, кого мы сейчас назвали бы волонтерами, а советские власти назвали бы как «бандпособников».

Упорная борьба повстанцев за свободу продолжалась свыше десяти лет после Второй мировой и оказала мощное влияние на формирование нашей национальной идентичности. Такой, что через семь десятилетий новая украинская армия взяла себе символы УПА: гимн, флаг, приветствие.

Тогда, в 2014 году, мы фактически заново создавали Вооруженные силы Украины.

Власть долго не обращала внимания на состояние украинской армии, которая после 1991 года оставалась лишь одним из обломков бывшей советской. Во времена президента Януковича российская агентура у власти (в том числе тогдашний руководитель Службы безопасности и министр обороны) целенаправленно уничтожала Вооруженные силы Украины. Поэтому российские агрессоры в 2014 году практически не встречали сопротивления, пока не столкнулись с добровольческими батальонами, значительную часть которых составляли активисты Майдана.

К восстановлению армии массово присоединились волонтеры со всей страны, которые заменяли государственный ресурс, пока новые украинские власти во главе с президентом Порошенко включились в этот процесс.

Мы снова продемонстрировали блестящую способность к самоорганизации, способность быть народом-войском. Миллионы украинцев ушли на фронт — солдаты, волонтеры, информационные и творческие команды.

Масштабное вторжение московитско-фашистских захватчиков натолкнулось уже на общенациональное сопротивление. Оккупантов встречали оружием воины ВСУ и терробороны, «коктейлями Молотова» уничтожали технику гражданские, порой навстречу танкам выходили обезоруженными.

Украина сопротивлялась на Киевщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, Николаевщине, Запорожье, Херсонщине, Донетчине и Луганщине, повсюду, куда агрессоры пытались ворваться. Эта война — народная война за независимость, потому что российской фашистской армии противостоит весь украинский народ.

Народ-войско. Сборище наемников и мародеров из рф не может победить его.

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