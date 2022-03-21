Какие страны должны обеспечить Украине безопасность? 21 марта, 16:02 Цей матеріал також доступний українською

Если речь не идет о НАТО, как по-другому создать международные гарантии безопасности для Украины

С начала полномасштабного вторжения мы неоднократно слышали от официальных лиц из НАТО, что Украину в Североатлантический альянс пока не примут. Отсюда следует естественный вопрос о том, как по-другому создать международные гарантии безопасности для Украины.

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За 30 лет независимости Украины у нас было много заверений от ближних и дальних соседей о том, что они поддерживают и ценят Украину. А ядерные государства США, Британия, Россия, Франция и Китай даже гарантировали, что будут защищать нас от посягательств на нашу безопасность. Правда, в 2014 году, когда на нас напала одна из сторон Будапештского меморандума — Россия, оказалось, что помогать нам никто не будет.

Помешали два фактора. Во-первых, в зависимости от перевода формулировок Будапештского меморандума, слова о гарантиях безопасности для Украины можно было подавать как заверения, не обязывающие ничего делать. Во-вторых, США, Британия, Франция и Китай за тысячи километров и не имеют с Украиной общей границы. А Россия — вот здесь, по соседству. И она уже напала.

Идем дальше. Решать, в какие международные организации вступать, а куда нет — это право Украины как суверенного государства. Поэтому отказ от права выбирать вектор движения означает частичную потерю суверенитета. Идея согласиться на такую «правовую оккупацию» особенно плохо звучит сейчас, во время войны, когда 98% украинцев убеждены в том, что Россия — враг Украины. Агрессор должен быть наказан за все жертвы и разрушения, а не задобрен новыми уступками и подарками.

Беда научила нас, что иметь гарантии безопасности без поддержки силой — это для легковерных.

Украинское общество уже не примет еще одно соглашение об обеспечении безопасности Украины странами, которые находятся от Украины за тысячи километров. Соответственно, для власти идти на такие уступки России без гарантированного прикрытия тылов надежными союзниками означает потерять поддержку народа. После такого соглашения гарантированно можно забыть любую общественную поддержку Зеленского на уровне выше статистической погрешности.

Но давайте перейдем от политических последствий для власти к более практическим вопросам. Любые обещания помощи в обороне имеют смысл, если они могут быть выполнены. Представим, что новые гаранты безопасности Украины — США, Британия, Германия и Турция. Это, несомненно, сильные государства. Но все они опять-таки не имеют доступа к территории Украины по суше. Как они могут воевать за нас, доставлять оружие, военных и продукты? Единственный вариант — через море. Но Черное и Балтийское моря — очень сомнительные маршруты снабжения.

Мы же все понимаем, что единственным потенциальным агрессором для Украины может быть и является Россия. А у нее есть флот, авиация и ракеты в акваториях обоих морей. Следовательно, без безопасных портов где-нибудь в Средиземном море или на берегу Атлантического океана поставлять войска почти невозможно. Соответственно, без доступа к инфраструктуре континентальной Европы, которая есть только у стран НАТО, новые гарантии безопасности для Украины так и останутся словами на бумаге. А это — Будапешт номер два.

Беда научила нас, что иметь гарантии безопасности без поддержки силой — это для легковерных. Поэтому единственный приемлемый формат гарантий безопасности для Украины не может не включать в себя постоянного доступа к территории Украины войск западных государств. И что важно — их размещение на нашей территории. Соответственно, интеграция Украины в НАТО остается единственным вариантом безопасности для нашего государства, несмотря на все очевидные недостатки современного Североатлантического Альянса.

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