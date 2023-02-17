В центре внимания — Украина, Россия и Китай. Что будут обсуждать в Мюнхене 17 февраля, 11:43

Пожалуй, впервые за все время существования Мюнхенской конференции безопасности будет такое огромное внимание к нашей стране

Сьогодні відкривається Мюнхенський безпековий форум. Це головний майданчик, на якому збираються раз на рік (у середині лютого) державні діячі, політики, експерти для обговорення глобальних безпекових питань.

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Цього року в центрі уваги три країни — Україна, Росія і Китай, а найбільш актуальна проблема для глобальної безпеки — війна Росії проти України. Мабуть вперше за весь час існування Мюнхенської безпекової конференції буде така величезна увага до нашої країни. Власне в фокусі учасників конференції ми опинилися вже минулого року, коли всі обговорювали потенційні ризики російського вторгнення. На жаль, минулорічні побоювання підтвердились в найбільш драматичних і навіть трагічних формах. І зараз ключове питання — як змусити Росію припинити цю брудну війну, і як забезпечувати глобальну безпеку надалі?

Дуже часто запитують: які питання будуть вирішувати в Мюнхені, і чого Україна може досягти на цій конференції? Але треба розуміти, що Мюнхенська безпекова конференція — це не переговорний майданчик для ухвалення рішень, а майданчик для дискусій, для постановки питань. Переговори можуть бути і в Мюнхені, але неофіційні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального марафону 6 лютого зазначив: «Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова — це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії».

На цьогорічній Мюнхенській конференції не буде офіційних представників Росії

Від себе додам, що в широкому сенсі йдеться про те, чому Україні треба максимально допомогти, щоб виграти війну проти Росії. Просто завершення війни (якийсь компромісний варіант, «корейський сценарій», тощо) не принесе стійкого миру ні Європі, ні світу в цілому. Необхідно думати про нову архітектуру безпеки для Європи, яка б не допустила нової російської агресії проти будь якої країни, і яка б надала дієві гарантії безпеки для України. Одною з таких ключових гарантій безпеки є членство України в НАТО, питання про що буде вирішуватись відразу після завершення війни з Росією. В більш широкому контексті йдеться про втілення в життя «формули миру», яку запропонував президент Зеленський на саміті G-20 в листопаді минулого року.

На минулорічній мюнхенській конференції Зеленський дуже гостро поставив питання про необхідність реальних гарантій безпеки для України. Це було напередодні російського вторгнення. Подальший розвиток подій підтвердив правильність такої жорсткої постановки питання нашим Президентом. Тому тема гарантій безпеки для України і для всієї Європи знов на порядку денному, вже в контексті умов завершення нинішньої війни з Росією.

Показово, що на цьогорічній Мюнхенській конференції не буде офіційних представників Росії. Будуть тільки представники російської опозиції. Це ще одна ознака дипломатичної ізоляції Росії. В глобальному опитуванні громадської думки, яке провели організатори Мюнхенської конференції, була задіяна Україна, і не було Росії. Думка українців з безпекових питань у нинішніх умовах є вкрай важливою. А от можливість коректного дослідження громадської думки в сучасній Росії є під великим сумнівом.

Дискусія щодо України буде відбуватись не тільки на самій конференції, а й в її кулуарах і на її «полях». Зокрема, вже традиційно (чимало років поспіль) Фонд Віктора Пінчука проведе під час конференції в Мюнхені «Український ланч» за участі державних діячів і політиків, які представляють країни, що допомагають Україні, представників української громадськості. Відбудуться також зустрічі українських парламентарів, представників української громадськості з державними діячами і парламентарями різних країн світу (наших міжнародних партнерів), іншими учасниками безпекової конференції в Мюнхені.

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