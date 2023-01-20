Бой в программе. Как инновации работают на защиту Украины 20 января, 12:12 Эксклюзив NV

Приоритет Украины на ближайшие годы — развитие military-tech

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Мир впереди 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

У нас для этого есть фундамент — много профессиональных ІТ-специалистов и реальное поле боя для испытания технологий. После полномасштабного вторжения 96% ІТ-компаний смогли полностью возобновить свою деятельность уже в мае. Сегодня IT-отрасль наращивает экспорт, развивает новые проекты и направления. По данным НБУ, за 9 месяцев 2022 года объем компьютерных услуг увеличился на 13% и составил почти $5,5 млрд.

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Параллельно проходит системная разработка цифровых инструментов для сектора безопасности и обороны Украины. Это специальные средства для идентификации военных преступников, интеграции данных из разных источников и развития национальных систем ситуационной осведомленности. Благодаря таким технологиям украинские военные знают о враге больше, чем он может представить.

Одна из мощных украинских разработок — Delta, созданная Центром инноваций при Минобороны по стандартам НАТО.