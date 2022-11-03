Система Путина в Украине. Какую ошибку мы снова повторяем 3 ноября, 11:42

Эта история должна научить нас. Но пока не учит

Россия оказалась колоссом на глиняных ногах. И зерновая эпопея это еще раз подтвердила. Мы увидели самый короткий шантаж Путина. Ибо дольше он уже не способен. В последние 9 месяцев мы постоянно видели много проявлений слабости и неэффективности у того, кто считался очень страшным и сильным.

Видео дня

Почему это произошло? Так что это типичный признак коррумпированного авторитарного режима. Он так работает. То, что со стороны кажется силой, оборачивается слабостью. Авторитаризм рождает пирамиду, построенную на лояльности. Не профессионализме, а именно лояльности высшему руководству. И так по ступенькам вниз. Это же позволяет на каждом звене воровать. Ибо главное быть не честным, а лояльным. Это уничтожает конкуренцию и делает систему слабее.

Единственным звеном, где система в России до сих пор построена на профессионализме, оказался финансовый блок. Как-то случилось, что Путин не трогал профессионалов в Центральном банке. И это помогает России держать свою экономику в гораздо лучшем состоянии, чем ожидалось. Это оказалось сильным звеном среди многих других слабых. И это бесит нас, потому что ожидаемого коллапса экономики в России не произошло.

Почему для нас это важно? Потому что мы не имеем права повторять ошибки России, если мы хотим убить этого дракона. Одной из слабых сторон Украины перед началом войны была кадровая политика. Почему? Потому что построена именно на лояльности, а не профессионализме. И очень неразумно продолжать ошибаться, тем более на фоне того, как пример России нам показывает, к чему это приводит. Да и наш собственный пример тоже. История Нафтогаза — яркий пример. Увольнение менеджмента компании в свое время спровоцировало кризис в отношениях с Вашингтоном, который до сих пор влияет на нашу энергетическую безопасность. А результатом стал разве что дефолт компании. И ради чего все это было?

История Нафтогаза — яркий пример

Каков путь здорового человека? Это путь честных конкурсов, где под общественным контролем проходит отбор кандидатов. И желательно еще под контролем наших зарубежных партнеров. Яркий последний пример — выборы главы САП. Как только его назначили, антикоррупционная инфраструктура заработала по полной и вот уже многие ощутили на себе это. В том числе любимый персонаж мемов — Насиров. Да и многие другие. Путь курильщика — назначение без конкурсов или проведение фейковых конкурсов с ломанием через колено. Пример Нафтогаза здесь показателен. Это всегда кончается плохо.

Эта история должна научить нас. Но пока не учит. И последний яркий пример с назначением кинологини руководить учреждением, которое занимается кино, Довженко-Центром. Можно смеяться над тем, что почему бы специалисту в кинологии не разбираться в кино, но смех здесь только защитная реакция, чтобы не плакать. Ибо это тот звон, который может звонить по любому направлению в стране. Казалось бы, кого интересует кино во время войны. Но это проявление заболевания, которое может проникнуть и в более принципиальную сферу. И это началось не сейчас. Сначала был скандальный конкурс на должность главы Госкино, когда назначение состоялось исключительно по принципу лояльности. Профессионализмом там и не пахло. И теперь то же Госкино и дальше выстраивает систему исключительно по такому принципу, разрушая успешный институт Довженко-Центр. И чем не потенциальная мини-модель России. И чем не потенциальна мини-модель любой отрасли в Украине?

Ключевое, это не персоналия. Ключевое — это институции и принципы. Даже если это долго и неудобно, нужно строить институты, а не назначать лояльных людей, которые тебе нравятся. Первый путь длинный, но ведет к победе. Гарантий нет, но есть шанс на успех. А второй очень удобен, но всегда ведет к поражению.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ