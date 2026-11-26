Именно Украина на практике показывает, что у Европы масса «сильных карт» против России — и на Балтике, и в Северной Африке

Последние события в Черном, Балтийском и Средиземном морях вызвали у политиков, журналистов и аналитиков разных стран, а также в их обществах, множество эмоций, удивления, сомнений и опасений.

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У нас — меньше. Но тоже присутствует «понятийный хаос», с которым лучше разобраться «на берегу».

В основе этих вопросов — новое качество современной войны на море, сформированное Украиной, и ее глобализация, то есть распространение за пределы морских пространств Украины и ее врага-агрессора — РФ — в Черном море.

Понятно, что в основе подавляющего большинства нынешних вопросов и даже разногласий лежат экономические факторы и нормы международного морского права. Поэтому сразу отметим, что последние события — а именно распространение войны на море — это, так сказать, совсем «из другой оперы».

Это экономическая война на уничтожение возможностей врага

Чтобы призвать всех не сбиться с курса в своих сомнениях с самого начала, кратко назову 4 принципиальных тезиса.

1. Война на море не регулируется международным морским правом, которое — за исключением установления морских границ и пределов иных морских пространств — касается преимущественно мирного времени и служит свободе торговли, свободе судоходства, свободе транзита в проливах и прочим вещам, прекрасным и полезным в мирное время, но неприемлемым в военное.

Для военного времени человечество создало особую часть международного права — «право вооруженных конфликтов», в том числе «право войны на море».

Во время войны территориальные моря и исключительные морские экономические зоны враждующих государств становятся полноценными театрами военных действий. Украина не выступала инициатором этого: именно РФ растоптала нормы морского права мирного времени, оккупировав не только сушу, но и морские пространства Украины еще 12 лет назад — в 2014 году. И продолжает действовать подобным образом в последние годы, совершая диверсии на подводных морских коммуникациях и в радиоэфире.

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Тем, кто не хочет ждать продолжения текста о праве войны на море, рекомендую найти на сайте Верховной Рады Украины документ Сан-Ремо.

2. Войну на море всё ещё пытаются анализировать — как в мирное время — через призму логистического и внешнеторгового бизнеса: затраты и результаты, доходы и убытки, экспорт и импорт… Однако происходящее сегодня на морях лежит вне сферы экономики — это экономическая война, направленная на уничтожение возможностей врага.

3. Действия Украины полностью соответствуют такому основополагающему принципу, как «право на самооборону» (Устав ООН, статья 51).

«Настоящий Устав ни в коей мере не ограничивает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения на Члена Организации, до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности…». Совет Безопасности до сих пор не принял таких мер… Поэтому никакие нормы международного права никоим образом не ограничивают наши действия по противодействию агрессору. В том числе — географически.

4. Геополитика. Море — это всегда геополитика и геостратегия. Украина демонстрирует, что мы вывели войну за пределы Черного моря. И мы будем бить врагов западного мира везде, где их пока боятся бить европейцы.

На самом деле своими действиями на море Украина подтверждает, что уже стала сильным международным игроком: мы действуем в авангарде европейцев там, где они пока еще опасаются, — на Балтике и в Средиземном море.

Именно Украина на практике показывает, что у Европы масса «сильных карт» против России — и на Балтике, и в Северной Африке.

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Украине не может нравиться унижение Европы со стороны Путина и Трампа; Украина демонстрирует, что у Европы сильные позиции и что она не должна напрашиваться за стол переговоров к диктаторам — она должна диктовать условия диктатурам.

Фактически, благодаря этим эпизодам войны на море Украина встала в авангард Европы — и не только на востоке и юге Украины. Это правильная политика, ведь Европа — наш тыл, а мы — ее армия. И ее военно-морской флот.

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Текст опубликован с разрешения автора