Ситуация будет лишь ухудшаться. Девятая фаза войны — чего добивается Украина 31 августа, 20:13 NV Премиум

Полагаю, что сейчас наступает новая девятая фаза войны

Любопытно, как менялся/меняется доминирующий в СМИ нарратив о ходе войны после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Здесь можно выделить несколько отдельных фаз.

Видео дня

Первая фаза — первые дни, когда возникла идея о неизбежности победы России в течение нескольких дней/недель.

Вторая фаза — прошли месяцы и возникло осознание того, что отважные украинские защитники могут сопротивляться еще какое-то время, но в конечном итоге они все равно уязвимы/обречены на поражение, поскольку Путин переключился на последнюю скорость и был готов перейти красные линии (имеется в виду оружие массового поражения). Идея по-прежнему заключалась в том, что Украина нужна ему больше, чем Западу, и он готов выиграть битву эскалации.

Третья фаза — осознание или чувство облегчения от того, что у Путина есть свои границы, и он не готов использовать средства, которые в конечном итоге приведут его к прямой схватке с НАТО или вызовут раздражение китайцев и т. д. Появилось понимание того, что у Путина все-таки есть какие-то ограничения и что Запад может надавить на него, нажав на газ и поставляя все более сложное военное оборудование, без риска эскалации с НАТО.

Четвертая фаза — период прошлой осени,