Главная угроза. Какую проблему не решает «зерновое соглашение» 25 июля, 09:03

Подписание «зернового» соглашения — вынужденный компромисс

Компроміс, який необхідний, в першу чергу, для консолідації проукраїнської міжнародної коаліції, підриву російської отруйної пропаганди й дезінформації та посилення економічного здоров’я нашої держави.

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Як відповідальний міжнародний гравець, Україна робить свій внесок у зниження гуманітарних та безпекових ризиків у регіонах світу, що вкрай потребують українського зерна.

Це і є те підтвердження, що російська війна не лише про Україну, а має значно ширші руйнівні наслідки для всього світу. І саме про це маємо посилено доводити найбільшим споживачам українського зерна — вони мають розуміти, що Росія заради своїх агресивних планів готова була спровокувати внутрішньополітичні кризи в їхніх країнах.

Відновлення експорту зерна також дозволить Україні повернутися на глобальний ринок та зберегти там свою долю, що важливо як для валютних надходжень, так і для розвитку українського агропромислового комплексу.

Якими б не були первинні плани Росії, блокада не спрацювала

Якими б не були первинні плани Росії, блокада не спрацювала.

Водночас, так і немає жодної впевненості у дотриманні російською стороною будь-яких «зернових» домовленостей, бо для путінського режиму ризик голоду для мільйонів людей — це лише розмінна монета у його потворних геополітичних іграх.

«Стамбул — 1» не знімає головної загрози для безпеки України — морської блокади нашої держави.

Вирішення цього завдання є можливим лише через військову перемогу та нейтралізацію російського флоту в Чорному морі.

Ключем до свободи судноплавства є прискорене постачання та ефективне використання новітніх важких далекобійних озброєнь.

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