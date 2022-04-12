Как другие страны могут помочь украинским аграриям в условиях войны 12 апреля, 14:05 Цей матеріал також доступний українською

Что можно сделать сегодня для того, чтобы в мире уже вскоре не столкнулись с ужасными последствиями нехватки продовольствия

В 21 области Украины начата посевная кампания. Под угрозой обстрелов, без возможности долгосрочного планирования, иногда с риском для жизни. В этом — сила украинского народа, который верит в свою победу в борьбе за свободу и независимость и работает ради нее каждый день.

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Украина, которая до войны экспортировала собственную продукцию в более чем 190 стран мира, всегда была ответственным торговым партнером. Даже сегодня отечественные аграрии продолжают выполнять свою работу не только для обеспечения украинцев хлебом и другими продуктами питания, но и для недопущения глобального кризиса продовольственной безопасности во всем мире.

С первых дней войны украинское правительство ищет пути помощи украинским аграриям. Для сельхозпроизводителей была упрощена система налогообложения, доступ к горючему, пестицидам и агрохимикатам, а также открыто льготное кредитование и госзаказ. Введена программа кредитной ставки до 0% на пополнение оборотных средств на полугодовой период через компенсацию государственными и коммерческими банками соответствующей процентной ставки.

В то же время для поддержки украинских сельхозпроизводителей очень необходима помощь других стран. Итак, что можно сделать сегодня для того, чтобы в мире уже вскоре не столкнулись с ужасными последствиями нехватки продовольствия?

1. Нулевые квоты и пошлины.

Украинским аграриям очень бы помогла отмена квот — действующих ограничений на экспорт и импорт товаров. В рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, а также договоров о свободной торговле для Украины по некоторым товарным позициям были установлены тарифные квоты, позволяющие отечественным производителям экспортировать продукцию в страны Евросоюза по льготной или нулевой ставке пошлины. При использовании всех квот Украина все равно могла поставлять продукцию, но уплачивая пошлину в полном объеме. Аналогичные квоты были установлены Украиной на импорт определенной продукции из других стран.

Украинским аграриям очень бы помогла отмена квот

Временная отмена таких барьеров помогла бы обеспечить жителей Украины товарами, в которых они нуждаются, и поддержать украинский бизнес.

2. Упрощение логистики экспортных и импортных сделок.

Использование большинства логистических маршрутов, действовавших до жестокого вторжения РФ на территорию Украины, сегодня невозможно. Нарушение цепочек поставок привело к значительному росту цен и увеличению сроков доставки товаров.

Однако все понимают, что скорость и стоимость логистических маршрутов имеют критическое значение в условиях военного положения, причем как для Украины, так и для других стран, в которые поставляются украинские товары. Украина интегрирована в мировую торговлю, поэтому последствия нарушения логистики будут происходить по всему миру.

В настоящее время оккупация части украинских территорий, прекращение авиаперевозок, блокировка морских портов, угроза обстрелов требуют поиска новых путей для осуществления экспортно-импортных операций. Решение этих вопросов возможно при активном участии стран, граничащих с Украиной — Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.

3. Временные торговые преференции.

Введение ряда торговых преференций (льгот) для Украины со стороны других стран позволит упростить условия экспортно-импортных операций и обеспечить двустороннюю торговлю необходимыми товарами. Преференции могут помочь поддержать агропромышленный сектор и сохранить рабочие места для многих украинцев. Для Украины, которая подвергается жестокому военному нападению и переживает сложную экономическую ситуацию, такая помощь крайне необходима.

Не менее важно снятие соответствующих преференций на торговлю с РФ и Беларусью. Мы видим, что этот процесс уже начался. Отмена преференций означает исключение стран из «постоянных нормальных торговых отношений». Такие меры уже применялись США к Кубе и Южной Корее, а Индией — к Пакистану в 2019 году.

Действовать нужно именно сейчас. Все перечисленные меры должны не только предотвратить катастрофический дефицит продовольственных товаров в Украине и странах-партнерах. Они должны помочь экономике Украины выстоять в этой ужасной и жестокой войне.

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