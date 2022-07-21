Три приоритета Украины. О чем говорили на «Рамштайне» 21 июля, 10:43

В формате Рамштайна сделан очередной шаг по укреплению обороны Украины

Состоялась четвертая встреча Ukraine Defense Contact Group. Эта площадка в поддержку Украины, известная как формат «Рамштайн», созданный благодаря лидерству США и объединяющий уже 50 стран со всех континентов, кроме Антарктиды.

Видео дня

Вместе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком и заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майором Вадимом Скибицким проинформировали партнеров о ситуации на фронте и ознакомили с актуальными потребностями сил обороны Украины. Это уже традиционный состав украинской команды в Рамштайне.

Уверен, что партнеры должны видеть на практике синергию оборонного ведомства, военного командования и разведывательного сообщества. Единство — основа нашей силы и залог будущей победы над российскими оккупантами.

По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их ощутит враг на поле боя. Положительным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров. Которые касаются и суши, и моря, и неба.

Поблагодарил США и персонально большого друга Украины и моего друга Секретаря по обороне США Ллойда Остина III за всестороннюю поддержку.

Не исключены новые « жесты доброй воли» от оккупантов

В очередном пакете помощи от США, который планируется объявить на этой неделе, среди прочего будут четыре системы М142 HIMARS, которые уже влияют на ход боевых действий. Отмечу, что и американские партнеры, и коллеги из других стран выразили восхищение мастерством наших воинов, в том числе тем, как они используют артиллерию и «хаймарсы».

Среди прочего, участникам встречи был представлен обзор результатов противостояния на поле боя, в первую очередь — потерь российских оккупантов в живой силе, технике, способностях российской армии в целом. Это поразительные цифры. Которые доказывают, что Украина на самом деле является щитом Европы. Важно, что этот обзор был подготовлен именно партнерами на основе их данных и оценок.

В своем выступлении я отметил три приоритета Украины.

Во-первых, это укрепление mission oriented approach. Мы просим коллег сконцентрировать усилия на увеличении способностей ВСУ осуществить конкретные миссии.

Одна из них — разблокировка наших портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря. Первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели. Эта работа продолжается. Не исключены новые жесты доброй воли от оккупантов.

Во-вторых, пора систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую мы получаем. Это масштабная задача, поскольку речь уже идет о сотнях единиц. Требуется координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и уровне производственных мощностей.

В-третьих, мы активизируем усилия по обеспечению прозрачности учета и использованию международной военной помощи. В частности, будет ускорен процесс внедрения «натовской» программы LOGFAS.

Из услышанного от коллег также отмечу три вещи.

Первое — ряд стран прямым текстом заявили, что никакой «усталости» от войны в Украине нет и не будет. Есть понимание, что на кону не Украина, а безопасность всей Европы. Весь мир видит, как наши защитники и защитницы держат линию фронта протяженностью более 2500 км. Это как расстояние от Варшавы до Барселоны. Осознание Украины как щита Европы на востоке ускоряется. В общем, общая позиция участников «Рамштайна» — поддерживать Украину до победы.

Второе — было несколько раз подчеркнуто, что время очень важно. Я сделал акцент на этом в своем выступлении, но этот тезис уже существует в повестке дня тех, кто нас поддерживает. Делаем все, чтобы он был реализован на практике.

Третье — многие партнеры готовы тренировать наших воинов. Это возможность получить качественный резерв, который овладеет западными вооружениями и техникой. И создаст условия для увеличения объема поддержки.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.