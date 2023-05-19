Минимум бригада F-16 у нас будет. Как это произойдет 19 мая, 16:10 NV Премиум

Скорее всего, политический вопрос по передаче нам F-16, развяжется

Британия собирает коалицию по финансовому обеспечению обучения и передаче нам самолетов F-16. Могут летчиков обучать бельгийцы, те же Нидерланды, США, но кто-то должен это организовывать. Вот британская корона берет на себя эту функцию. Примерно так же в свое время Польша собирала танковую коалицию, а сейчас Великобритания собирает летную.

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Уже такого рода действия говорят о том, что, скорее всего, политический вопрос по передаче нам F-16 развяжется. Это уже будет ближе к самой передаче, но технические возможности уже прорисовываются. То есть несколько стран европейских соберут бригаду F-16 — около 40 самолетов (три эскадрильи) — это минимальное количество, которое есть смысл передавать. Ну, а дальше уже от фантазии будет зависеть — чем больше, тем лучше. У нас сотни летчиков, которые могут переучиться и выполнять задачи.

А подготовка летного состава в Европе — это неплохо. Чем ближе к Украине, тем лучше. Там есть достаточное количество инструкторов. Ну и деньги — это самое основное. Летчика подготовить до уровня первого класса с налетом больше тысячи часов надо около $10 млн (если подготавливать с нуля). Ну, а переучивать — это будет цифра, конечно, поменьше, но все-таки внушительная. Потому что учитывается само переучивание, плюс база, плюс те же самолеты. Не все самолеты — спарки (когда есть инструктор и летчик). То есть небольшое количество самолетов, на которых можно учить.

Их также надо будет собрать и выполнить определенную задачу. И есть еще частные фирмы, у которых есть F-16 спарки, которые также могут быть привлечены к обучению летного состава. И вот этот вопрос будут как раз британцы решать.

Это уже освобождение Донбасса, выход на госграницу

Исходя из той картины, которая сейчас складывается, можно анализировать, что