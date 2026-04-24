Деньги в обмен на Дружбу и войну

Украина получит 90 млрд евро от Евросоюза . Это факт, и это хорошо. Но есть другой факт, о котором говорят значительно меньше, — и он мне не нравится

Украина получит 90 миллиардов евро от Евросоюза. Это факт, и это хорошо. Но есть другой факт, о котором говорят значительно меньше, — и он мне не нравится.

Орбан и Фицо заблокировали этот кредит. Формальная причина — Киев недостаточно заинтересован в ремонте нефтепровода Дружба. То есть два пророссийских премьера прямым текстом сказали: сначала почините маршрут для российской нефти, потом получите деньги. И Киев согласился. И Брюссель согласился. И деньги разблокировали.

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Вот, что произошло на самом деле: Россия разбомбила Дружбу, Венгрия и Словакия использовали это как рычаг, Украину принудили отремонтировать российский транзитный маршрут — и только после этого ей дали кредит на борьбу с Россией. Красивая схема, ничего не скажешь.

Мы попадаем в заколдованный круг

И обратите внимание — венгерский премьер, который через несколько недель покинет пост, даже не предъявил претензий Москве за то, что та разбомбила маршрут поставки его собственной нефти. Ни одного слова. Потому что вопрос не в нефти — вопрос в том, чтобы Украина оставалась транзитером.

Трамп, кстати, поддерживал Орбана в этом вопросе, утверждая что альтернативных маршрутов для Венгрии просто нет. Это неправда — есть маршрут через Хорватию. Но когда это останавливало Трампа от удобных тезисов?

Теперь главный вопрос — а что дальше?

Мы попадаем в заколдованный круг. Наш транзитный статус обеспечивает нам деньги от Запада — потому что Запад вынужден компенсировать то, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть и тем самым продолжают войну. Но эти же деньги, которые мы получаем, частично нивелируются тем, что Россия зарабатывает на транзите через нашу территорию и продолжает воевать. То есть, Запад финансирует и нашу оборону, и часть путинской военной машины одновременно. И так будет в 2026-м, и в 2027-м, и в 2028-м — пока эта конструкция не изменится.

Может ли Украина отказаться от транзита? Может. Но для этого от российской нефти должны отказаться и Венгрия, и Словакия. А они не собираются. По крайней мере, в ближайшее время точно.

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Есть еще один сценарий. Если энергетический кризис в мире углубится — а он углубится, если ситуация на Ближнем Востоке не успокоится, — значение России как экспортера нефти будет расти с каждым месяцем. И тогда Украине будут предлагать увеличить транзитные возможности в обмен на новые кредиты. И мы снова окажемся перед тем же выбором. И снова вместе с Западом будем, как белка, крутиться в одном и том же колесе?

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