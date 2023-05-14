Как повлияет на ход войны новая инициатива Великобритании 14 мая, 07:13 NV Премиум

Великобритания начала поставлять Украине ракеты большой дальности. Эта новость — важная веха в международных усилиях по поддержке украинского сопротивления продолжающемуся вторжению России

Украинские лидеры уже давно призывают международных партнеров предоставить им ракеты дальнего радиуса действия, утверждая, что такое оружие необходимо для завершения освобождения страны от российской оккупации. Теперь эта цель кажется на один шаг ближе.

Видео дня

Выступая перед парламентом в Вестминстере, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Великобритания поставляет Украине крылатые ракеты Storm Shadow, дальность действия которых превышает 250 км. Уоллес сказал, что ракеты позволят Украине отбросить российские войска с суверенной территории Украины, и отметил, что решение было принято после того, как Россия «продолжила идти по темному пути» бомбардировок гражданской инфраструктуры Украины.

Ракеты Storm Shadow предоставят Украине возможность наносить высокоточные удары дальнего действия и позволят вооруженным силам страны совершать атаки вглубь оккупированной территории по российским складам боеприпасов и командным пунктам. Украина также потенциально сможет наносить авиаудары по кораблям Черноморского флота России, сыгравшим ключевую роль в бомбардировках Украины. Считалось, что флот, базирующийся в порту Севастополя в оккупированном Россией Крыму, находится вне досягаемости большинства украинских вооружений. Однако, это, очевидно, уже не так.

Это последний пример того, как Великобритания возглавляет усилия международного сообщества по вооружению Украины. По мере роста напряженности в первые недели 2022 года на фоне массового наращивания российской военной мощи вдоль границы с Украиной Великобритания стала первой страной, отправившей в Киев переносные зенитные и противотанковые орудия. Год спустя, в январе 2023 года, британские власти создали новый прецедент, согласившись предоставить Украине танки Challenger 2. Это решение оказало значительное давление на другие ведущие демократические страны, заставив их последовать их примеру. В течение нескольких недель Германия и США дали добро на поставки современных боевых танков.

Ракеты Storm Shadow предоставят Украине возможность наносить высокоточные удары дальнего действия

Теперь есть надежда, что решение Великобритании о поставках ракет большой дальности окажет такое же влияние и убедит другие страны поступить так же. США и другие ключевые сторонники Украины до сих пор проявляли нежелание поставлять ракеты дальнего радиуса действия из-за опасений, что это оружие может быть использовано против целей на территории России и привести к опасной эскалации конфликта. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес осторожно подчеркнул, что решение Великобритании было «выверенным и пропорциональным эскалации со стороны России».

Полученное подтверждение последовало за данным ранее обязательством премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, Сунак заявил, что Великобритания «будет первой страной, которая предоставит Украине оружие большей дальности». Великобритания является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине на сумму около $2,9 млрд в течение 2022 года.

Новости о расширении украинского ракетного потенциала дальнего действия поступили в тот момент, когда страна готова начать крупное контрнаступление, которое многие называют потенциально решающим моментом в войне. В течение последних шести месяцев тысячи украинских военнослужащих проходили подготовку в странах НАТО. Тем временем в страну поступают новые виды все более совершенного оружия, включая бронетранспортеры и танки западного производства. Сейчас, когда подготовка, похоже, близка к завершению, ожидается, что контрнаступление начнется в любой момент.

Украинские командиры столкнутся с огромными проблемами, пытаясь вытеснить сотни тысяч российских солдат, которые продолжают оккупировать чуть менее 20% территории страны. Российские силы потратили большую часть последних шести месяцев на окапывание и усиление оборонительных позиций на фронте протяженностью более тысячи километров.

Но остаются вопросы по поводу качества и морального духа российских войск в Украине. Первоначальные путинские силы вторжения за последние пятнадцать месяцев понесли катастрофические потери, многочисленные элитные подразделения были уничтожены. С тех пор эти истощенные силы были подкреплены примерно 300 000 новых российских солдат, мобилизованных в сентябре 2022 года.

Украинские официальные лица неоднократно исключали любой компромисс с Кремлем по принципу «земля за мир» в обмен на начало мирных переговоров. Вместо этого они по-прежнему публично привержены полной деоккупации всей страны, включая регионы, удерживаемые Россией до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Для достижения этой амбициозной цели крайне важно сохранять импульс и продемонстрировать международному сообществу, что решающая военная победа Украины возможна. Поставка британских ракет большой дальности Storm Shadow делает эту задачу значительно более реальной.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

