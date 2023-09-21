Украина — Польша. Что произошло и что делать? 21 сентября, 13:46

Что же произошло? Почему возникло нынешнее публичное противостояние двух дружественных стран?

Резкий всплеск политического напряжения в отношениях между Украиной И Польшей, публичный обмен жесткими политическими заявлениями и взаимными обвинениями между представителями руководства обеих стран вызвал бурную реакцию и в Украине и в Польше. Парадокс ситуации заключается в том, что речь идет о странах, которые еще недавно действовали как ближайшие политические союзники, особенно в вопросах противостояния российской агрессии.

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Что же произошло? Почему возникло нынешнее публичное противостояние двух дружественных стран?

Первопричина этой ситуации давно известна — это конфликт интересов на зерновом рынке. И это касается наших отношений не только с Польшей, а и с некоторыми другими восточноевропейскими странами, с которыми мы являемся конкурентами в аграрной сфере. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и морской блокады Украины со стороны России, Евросоюз снял ограничения на экспорт украинской аграрной продукции в страны ЕС. Это был жест политической солидарности и экономической поддержки нашей страны, которая стала жертвой российской агрессии и оказалась в очень сложной экономической ситуации. Однако постепенно выяснилось, что относительно дешевое украинское зерно (по сравнению с ценами производителей стран ЕС) создает серьезную конкуренцию местным фермерам и существенно снижает цены на зерновом рынке стран ЕС. Именно это вызвало активную протестную реакцию со стороны фермерского сообщества целого ряда восточноевропейских стран, а затем и введение ограничений (или запретов) на экспорт украинского зерна в некоторые страны ЕС, в том числе и в Польшу.

Дополнительно ситуацию обострили выборы в Польше, а также в Словакии, которые должны состояться вскоре. В Польше именно консервативное сельское население является одной из приоритетных электоральных групп для правящей партии. Поэтому защита интересов польских фермеров, особенно накануне выборов, была очень чувствительной темой для правительства Польши. А тут еще активизировались и антиукраинские силы, которые не доминируют сейчас в Польше, но очень заметны, в частности в эксплуатации проблемных исторических событий в отношениях между поляками и украинцами, а также современных негативных стереотипов относительно Украины. И поэтому различные польские политики начали активно использовать украинскую тему в критическом контексте в своей предвыборной риторике.

Этому радуются только в Москве

Формальным поводом для нынешнего обострения стало то, что Еврокомиссия отменила запреты на экспорт украинского зерна, а некоторые страны ЕС, в частности и Польша, продлили их (вопреки решению Еврокомиссии) в одностороннем порядке. В Украине на это отреагировали критически, как на недружественный шаг, даже заявили об обратных ограничениях на польскую аграрную продукцию и обращении в ВТО с жалобой на действия польской стороны. В результате началась эмоциональная цепная реакция взаимных обвинений, даже на высшем государственном уровне.

Совершенно очевидно, что это публичное политическое противостояние работает против стратегических интересов Польши и Украины. Этому радуются только в Москве.

Что тогда делать, чтобы снять нынешнее чрезмерное напряжение и нормализовать ситуацию в отношениях между нашими странами?

Во-первых, надо немедленно прекратить публичное выяснение отношений на официальном уровне. Украинская сторона уже выразила свою принципиальную и критическую позицию по сути самой проблемы, которая вызвала нынешнее противостояние. На данный момент этого достаточно. Надо ставить точку в этой эмоциональной дискуссии. Даже если некоторые польские политики продолжат муссировать украинскую тему (а это, к сожалению, возможно, потому что до даты парламентских выборов в Польше еще три недели), нашим официальным деятелям не стоит отвечать на провокационные заявления. Пусть отвечает наше посольство в Варшаве, но во взвешенной и дипломатической форме. Любая эскалация взаимных обвинений не в наших интересах. Она лишь усилит антиукраинские настроения у части польской публики и создаст проблемы для украинцев, которые находятся сейчас в Польше. Кроме того, это еще больше навредит двусторонним отношениям с Польшей, которые и так уже пострадали. Нам надо сохранять партнерские отношения со страной, которая для нас стратегически важна во всех измерениях, в том числе и в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.

Некоторые говорят, что не надо было критиковать поляков. Я не совсем с этим согласен. Нельзя было молча глотать обвинения и некорректные заявления в наш адрес. Если не отвечать на такие ситуации, нас будут презирать даже наши партнеры. Если мы не будем проявлять активной позиции в таких проблемных ситуациях, нас будут воспринимать лишь как пассивных просителей помощи, которые не имеют права на отстаивание своих законных интересов с теми, кто эту помощь оказывает. Другое дело — формат и содержание ответа в защиту наших интересов. Вот здесь надо действовать не на эмоциях, а продуманно, взвешенно и ответственно. В частности, не стоит «зеркалить» действия поляков и начинать ответную торговую войну с одним из главных для нас торговых партнеров и страной, через которую осуществляется критически важный для нас транзит стратегических товаров, в частности вооружения и боеприпасов.

Во-вторых, надо садиться за стол переговоров и решать возникшие проблемы путем поиска взаимоприемлемых решений, а не путем взаимных публичных обвинений. Конфликты интересов Украины с некоторыми странами ЕС на аграрных рынках имеют не ситуативный, а объективный и долговременный характер. И решать эти конфликтные проблемы придется не только сейчас, но и в процессе дальнейших, очень сложных переговоров о нашем вступлении в ЕС. Поэтому уже сейчас надо формировать последовательную стратегию и тактику решения этих конфликтных вопросов. У наших аграриев есть интересные и конструктивные идеи по этому поводу.

Сегодняшняя конфликтная ситуация на аграрных рынках Евросоюза может стать первым испытанием для нас именно с точки зрения поиска компромиссных решений с нашими европейскими партнерами. Не стоит делать ставку только на договоренности с Брюсселем (с Еврокомиссией). Согласие на вступление Украины в ЕС должна предоставить каждая страна Евросоюза. Поэтому и договариваться по конфликтным вопросам надо также и с каждой отдельной страной.

Что касается отношений с Польшей, то шаги на исправление нынешней ненормальной ситуации должны быть с обеих сторон. Возможно для этого сейчас понадобится и определенное содействие наших европейских и американских партнеров. Мы очень благодарны польскому народу и польскому государству за поддержку и огромную помощь, которую они нам оказывали во время российского нашествия. Но нормализация польско-украинских отношений является не только нашим интересом. Стратегически это отвечает интересам самой Польши, именно поэтому поляки активно поддерживали Украину с первых лет независимости нашего государства. Эмоции и политическая конъюнктура имеют ситуативный характер. Объединяет нас гораздо больше. И именно на общих интересах и на восстановлении партнерских отношений надо сосредоточиться и Киеву и Варшаве.

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