Ракета, G19 и русский бред 16 ноября, 22:00

Чем жила страна 16 ноября 2022 года

● Случайная украинская ракета? В инциденте с падением ракеты на территории страны нет признаков умышленного нападения, а она могла принадлежать украинской ПВО. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда после заседания Бюро национальной безопасности в Варшаве с участием премьера Матеуша Моравецкого. «Это не была ракета, которая была нацелена на Польшу. Поэтому, по сути, это не было нападением на Польшу», — отметил он. И добавил: предположительно, это была ракета С-300 российского производства, выпущенная в 1970-х годах. «Нет никаких доказательств того, что ракета была запущена российской стороной», — подчеркнул он, добавив, что есть высокая вероятность, что это была ракета украинской ПВО.

Видео дня

При этом президент Польши напомнил, что накануне Россия выпустила по Украине около 100 ракет, в том числе по областям, граничащим с польской территорией. «Украина защищалась — очевидно и понятно — выпуская ракеты, направленные на то, чтобы сбить российские ракеты. Поэтому произошло очень серьезное столкновение, вызванное российской стороной, как и весь конфликт. Поэтому вина за все вчерашнее столкновение, безусловно, лежит на российской стороне», — резюмировал Дуда.

● Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России.

Речь идет о событии, которое взволновала вчера едва ли не весь мир, а особенно Украину, Польшу и страны-члены G20, которые вчера в формате G19 (без участия РФ) проводили свой саммит на Бали.

● Ракета, которая ударила по НАТО. Вчера около 15:40, когда Россия наносила самый массированный ракетный удар по Украине с начала вторжения, в польском селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства (в 5 км от границы с Украиной) упала ракета. Двое человек погибли. МИД Польши позже заявил, что она была «российского производства». Местные СМИ сообщили, что ракета упала на территории фермы, — на фото и видео с места событий видна большая воронка и искореженная сельскохозяйственная техника.

Сразу после известий об ударе премьер Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, страна начала официальное расследование трагедии. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал «немедленных детальных объяснений», обвинив Россию в ударе.

● Но позже президент Польши Анджей Дуда сообщил, что официальная Варшава ведет серию международных консультаций, а польские вооруженные силы и силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности. По словам Дуды, на момент его заявления Польша не располагала четкими доказательствами того, кто выпустил ракету. «Мы ужесточили готовность польских вооруженных сил, в частности ПВО. Наши самолеты будут поддерживать союзные самолеты. Мы действуем спокойно и рассудительно», — сказал Дуда, отметив, что признаков повторения инцидента нет и он, видимо, был единичным.

● Байден посмотрит? Президент США Джо Байден в связи с инцидентом в Польше провел экстренную встречу с мировыми лидерами — союзниками США по G7 и НАТО — в кулуарах саммита G20 на Бали. Он также назвал «маловероятным» запуск ракеты из РФ. «По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что она была запущена из России. Но посмотрим», — сказал Байден.

● Вдобавок, еще и АР со ссылкой на трех анонимных американских чиновников сообщило, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО. По данным собеседников издания, предварительные оценки указывают на то, что та была выпущена по приближающейся российской ракете во время массированной атаки страны-агрессора на объекты критической инфраструктуры по всей Украине.

● Украина предлагает своих экспертов. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина выступает за совместное изучение инцидента с падением ракеты. «Готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод, что речь идет о ракете украинского ПВО», — написал он в Twitter.

● «Следствие проводится польскими и американскими экспертами, и если участие кого-то будет одобрено в рассмотрении дела, то потребуется как минимум согласие обеих сторон», — заявил Дуда.

● Украинские военные предупреждали США и страны-союзницы, что пытались перехватить российскую ракету в районе места удара по территории Польши, сообщил CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

● Самолет НАТО все видел. Самолет НАТО, пролетавший 15 ноября над воздушным пространством Польши, отследил траекторию упавшей вчера в стране ракеты. Об этом сообщил CNN военный представитель альянса. Представитель НАТО не сказал ни того, кто запустил ракету, ни откуда она была выпущена. «Информацию с радиолокационными траекториями [ракеты] предоставили НАТО и Польше», — добавил военный чиновник.

● Российское военное ведомство, естественно, назвало сообщения о падении ракет РФ в Польше «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». А позже специалисты Шойгу по фотоснимкам с места трагедии «однозначно идентифицировали обломки как «элементы зенитной управляемой ракеты С-300 Воздушных сил Украины». Как именно они умудрились провести такую экспертизу по фото, да еще и понять украинскую «приналежность» ракет, которые активно использует сама страна-агрессор (именно из комплексов С-300 оккупанты регулярно обстреливали тот же Николаев), — этого в РФ не пояснили.

Словно почувствовав, что в данном случае можно и нужно нести какую угодно чушь, путая и сея сомнения у коллективного Запада, россияне пошли дальше:

● Русский бред. Представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что РФ вчера нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины, — похоже, именно так в Москве решили называть трансформаторные подстанции. Все ракеты, по его словам, попали точно в назначенные цели, да и удары, мол, наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы. Конашенков еще и отверг сообщения о том, что россияне ударили ракетами по Киеву. «Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — сказал он.

Тем временем на Бали:

● G19 осудила войну, но не вся. «Большинство членов G20 решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие нестабильности в мировой экономике» — сказано в итоговой декларации саммита на Бали. Также члены G20 потребовали «полного и безоговорочного вывода войск РФ с территории Украины». Лидеры подтвердили, что продолжающаяся война в Украине негативно влияет на продовольственную и энергетическую безопасность и вызвала потрясения во всем мире.

В то же время, в декларации признаются различные взгляды на агрессию Кремля на территории Украины. Отмечается, что «существуют другие мнения и разные оценки ситуации». Такая же неоднозначная позиция отмечается в отношении санкций, введенных против РФ за нападение на Украину.

● Верховная Рада обратилась к государствам G20 с призывом исключить страну-агрессора Россию из состава группы.

● Лондон и Оттава поддержали Киев. Премьеры Великобритании Риши Сунак и Канады Джастин Трюдо в совместном звонке с Бали выразили Владимиру Зеленскому «свои соболезнования в связи с ужасной гибелью людей в результате атаки России на Украину». Как сообщила The Guardian, «они подчеркнули свою неизменную поддержку противостояния Украины [агрессии РФ] и проинформировали президента Зеленского об их обсуждениях на G20 по этому вопросу».

Кроме того, Сунак и Трюдо «подчеркнули важность полного расследования обстоятельств вчерашнего падения ракет в Польше». И каким бы ни был исход этого расследования, вторжение Путина в Украину является прямой причиной продолжающегося насилия.

● Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ракетный удар по востоку Польши должен быть полностью расследован, прежде чем делать выводы. В своем заключительном заявлении после саммита G20 на Бали, как сообщает Reuters, Шольц назвал позитивным признаком тот факт, что США предложили Польше помощь в расследовании. Немецкий канцлер также приветствовал найденные на саммите четкие формулировки осуждения войны в Украине, добавив, что Путин «пребывает почти в полном одиночестве со своей политикой».

● Глава правительства Нидерландов Марк Рютте возложил ответственность за падение ракеты на востоке Польши, в результате которого погибли мирные жители, на РФ. «Ясно одно: этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России по Украине. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии», — подчеркнул нидерландский премьер.

● Тратят последние запасы. Масштабный ракетный удар по Украине 15 ноября, в ходе которого РФ истратила существенную часть оставшихся у нее высокоточных ракет, доказал нежелание Кремля вести реальные переговоры о завершении войны. Такие оценки в сводке по итогам 15 ноября привел американский Институт изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, было сбито 77 из более 90 крылатых ракет, все 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БпЛА Орион. Увеличение процента сбитых Украиной российских ракет «иллюстрирует улучшение [системы] украинской ПВО за последний месяц», отмечают в Институте, — в том числе за счет эффективности западных систем ПВО.

● 100% эффективность. Американская система ПВО NASAMS 15 октября показала 100% эффективность в Украине во время российского ракетного обстрела, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что поставки оружия Украине от западных партнеров позволяют усилить возможности ВСУ обороняться от российских атак.

● Глава ЦРУ пережил на себе российский ракетный удар. Вчера в Киеве находился директор ЦРУ Уильям Бернс и застал массированный ракетный удар РФ по столице и другим городам Украины, написал CNN со ссылкой американского чиновника, знакомого с ситуацией. По данным собеседника издания, во время атаки Бернс находился в безопасности в здании посольства США в Киеве. Глава ЦРУ прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

● Русский Стальной Конь взорвался. В селе Стальной Конь Орловской области РФ (это свыше 170 км от украинской границы) 16 ноября произошел взрыв на нефтебазе. Об этом сообщил местный губернатор Андрей Клычков в Telegram: «Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы».

● Зеленский созывал ставку. Президент Украины провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем приняли решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий. Поднимался вопрос прогнозов развития оперативной обстановки на фронте с учетом изменений на южном направлении. Участники также проанализировали данные о характере повреждений после массированного ракетного удара РФ по городам Украины 15 ноября.

● Ближайшие дни будут тяжелыми. После массированной ракетной атаки РФ в Украине возможны значительные перебои в электроснабжении, сказал глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий. «Приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому, просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию», — уточнил он.

И для финала:

● Мобилизация и военное положение продолжены до конца февраля. Верховная Рада продолжила действие военного положения и мобилизации на 90 дней. То есть, с 21 ноября 2022 года до 19 февраля 2023-го.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.