Новое обострение. Что происходит между Польшей и Украиной 20 сентября, 10:17

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что Украина напоминает ему утопленника, который может затянуть тебя под воду

А мне утопленника напоминает президент Польши. Которого больше всего волнует результат выборов 15 октября. И он изо всех сил старается их не проиграть.

Особенно после того, как его братья по партии, как оказалось, очень активно зарабатывают на мигрантах, против которых не менее активно выступает правящая партия. Ну так бывает.

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В чем разница между Украиной и Польшей? Украина отстаивает государственные интересы. В вопросе зерна и другой аграрной продукции. А вот президент Польши заставляет все польское государство работать на интересы его партии. И это обострение в украино-польских отношениях, которое, кстати, не меняет помощь в войне и позицию Польши в отношении России, вызвано исключительно предвыборным обострением накануне голосования 15 октября.

И здесь просто надо дождаться завершения выборов и вести тогда нормальный разговор. Когда правящая партия в Польше уже не будет тянуть на дно всех вместе с собой, или выиграв гонку, образовав коалицию, или уйдя в оппозицию.

Здесь просто надо дождаться завершения выборов

Украинское зерно не мешает польским фермерам. Но они используют его фактор, чтобы выбить себе больше деньжат. Деньжат, которых польские фермеры не заработали из-за падения цен на зерно на зерновом рынке. Которое произошло из-за возвращения украинского зерна на мировой рынок. Что, конечно, повлияло и на цены, по которым свое зерно могут продать польские фермеры. И польская власть идет им навстречу, потому что это их электорат — консервативный сельский электорат консервативной правящей партии. Это правящая партия Польши нуждается в голосах под выборы. Как утопленник.

Недавно президент Албании сказал глупость. Он сказал, что путь Украины в ЕС очень быстрый из-за войны и интересно, кому там у них на Западных Балканах надо напасть на кого, чтобы и их путь ускорился. И я очень позавидовал этому человеку. Потому что он не знает, что такое война. И может шутить на такие темы.

Не только украинские политики могут нелепо шутить. Не только украинские политики могут ошибаться или действовать в собственных интересах. И когда это делают другие, то не надо молчать. Надо говорить, кто здесь утопленник. На самом деле.

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