«За нашу и вашу свободу». Об украинцах и поляках 30 мая, 12:05 Цей матеріал також доступний українською

22 мая 2022 года в парламенте Украины выступил президент Польши Анджей Дуда. Его выступление придает веру в то, что украинцы и поляки усвоили уроки прошлого

«Благодарю вас за то, что вы защищаете Европу перед нашествием варварства и нового российского империализма — заявил он, — что показываете тиранам их место, что доказали: дух свободного народа сильнее». В течение получасового выступления депутаты 13 раз, стоя, аплодисментами прерывали главу соседнего государства.

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В речи было много не только о настоящем и будущем, но и прошлом.

«Враги многократно пытались нас поссорить, направить против себя. Сегодня и дальше пытаются, запугивают поляков украинцами и украинцев поляками, используют для этого болезненные темы из нашего болезненного прошлого, из нашей истории. Но это им не удастся, слишком хорошо мы узнали эти методы, знаем, что напряжение в польско-украинских отношениях служит исключительно чужим интересам, а нам, полякам и украинцам, мешает».

Выступление президента Дуды придает веру в то, что украинцы и поляки усвоили уроки прошлого. Конечно, мы должны помнить о конфликтах, чтобы они никогда не повторились. Но и не забывать страницы общих побед и свершений.

Таких, как поход польской и украинской армий на Киев весной 1920-го, который завершился общим парадом на Крещатике 9 мая. Потом, через несколько месяцев, была общая героическая оборона Варшавы от красной армии. Вместе мы спасли Европу от наступления большевиков.

Но Польша заключила мир с Россией, который положил конец союзу между нашими народами на этом этапе. Впрочем, этот мир не спас поляков от российской агрессии, лишь отложил ее на 18 лет. Тогда СССР вместе с Германией напали на Польшу, начав Вторую мировую войну.

Следует помнить об этом, чтобы осознавать цену конфликтов и ценность сотрудничества между нами.

Война вылилась в новое противостояние между украинцами и поляками. Кровавый конфликт унес тысячи жизней с обеих сторон. И ослабил оба народа, сделав лёгкой добычей для СССР. Это видели украинские и польские повстанцы, не сдавшие оружия после поражения Германии, и продолжили борьбу против советского оккупанта. Несколько лет назад они стреляли друг в друга, но со временем решили не просто прекратить ненужный конфликт, а вместе воевать против общего врага.

«В этой борьбе за свободу и независимость особую роль могут и должны сыграть поляки и украинцы. Не только потому, что живем рядом и что кровно родственны, а также потому, что взаимно допустили проливание крови наших народов, чем воспользовались только другие».

Это слова Марьяна Голембьевского, руководителя польского подполья Замойщины. Он был участником нападений Армии Краевой на украинцев Холмщины, но впоследствии инициировал переговоры с УПА.

После изгнания нацистов Украину оккупировали войска НКВД.

Расстрелы, заключения, массовые депортации — привычный инструментарий «советизации», знакомый украинцам еще с 1920-х. Подобное происходило и в Польше, где к власти пришло коммунистическое правительство, опирающееся на Москву.

Наличие общего врага заставило украинских и польских подпольщиков забыть прошлую рознь, и весной 1945 переговоры увенчались успехом — достигнуто перемирие, прекращено взаимное истребление. Но подпольщики на этом не остановились, созрела идея положить начало общей борьбе. Но одно дело говорить о сотрудничестве, другое — идти в бой и доверить жизнь тому, кто еще вчера в тебя стрелял.

6 апреля 1946 подпольщики впервые совместно напали на станцию Вербковичи.

Вскоре возникла идея провести более масштабную наступательную операцию на городок Грубешев. Задания были практическими — запугать коммунистические карательные органы, уволить арестованных, захватить документацию. Но имели и политические цели — манифестировать общую борьбу украинцев и поляков.

Утром накануне наступления в лесу недалеко от Грубешова начали сходиться партизаны. С украинской стороны воины сотен " Давида", «Яра», «Чавса» и боевки Службы безопасности, из польского — отделы «Млота», «Слепого», «Виктора», «Геля».

«Между стрелками нашими и польскими, — читаем в отчете о встрече, — начался разговор, узнавали себя, рассказывали о прошлых встречах — когда мы еще были врагами».

Ночной бой в городе длился полтора часа, за это время разбили дома НКВД, польских органов безопасности, почты, захвачена комендатура милиции, уничтожены автомобили и документация, освобождены из плена 25 заключенных. Согласно повстанческим отчетам НКВД и польские коммунистические силы потеряли около 100 солдат убитыми, коммунисты официально сообщили о гибели 18 человек.

Значительно больше были политические потери коммунистов — информация об успешной украинско-польской акции лишила власть возможности спекулировать на противостоянии между обоими народами.

Эта победа не остановила массовые репрессии коммунистического режима, который сначала ликвидировал польское, а впоследствии украинское подполье. Но сейчас нам следует помнить о ней, чтобы осознавать цену конфликтов между нашими народами и ценность сотрудничества между нами.

Символично, что выступление Дуды в парламенте состоялось в день рождения Симона Петлюры. Один из инициаторов польско-украинского союза 1920 года.

Надеюсь, нынешнее сотрудничество, опирающееся на понимание тяжелой истории, будет крепче, чем в предыдущем веке, и мы наконец совместно поставим точку в существовании Российской империи. В память о наших предках, еще два столетия назад поднимавшихся против нее на восстание под до сих пор актуальным лозунгом " За нашу и вашу свободу".

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