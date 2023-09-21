Что стоит за так называемым «конфликтом» Украины и Польши 21 сентября, 11:00

Если углубиться в вопрос, то становится понятным, что это не совсем именно конфликт Польши и Украины, а скорее — конфликт Польши и ЕС

В Украине, как всегда, господствуют эмоции вместо реального сосредоточения на конкретных проблемах. В частности, относительно так называемого «конфликта» Украины с Польшей. Если углубиться в вопрос, то становится понятным, что это не совсем именно конфликт Польши и Украины, а скорее — конфликт Польши и ЕС, где Украина — основной инструмент ведения «боевых действий».

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Просто напомню, о чем речь.

Ранее действовал запрет Еврокомиссии на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Внедрен он был с мая этого года под активным влиянием той же Польши, которая уже вводила ранее единоличные запреты.

Запрет действовал, но тут его действие прекратилось, и Еврокомиссия продлевать его не стала. И все государства ЕС это признали, кроме трех: Польши, Словакии и Венгрии.

Таким образом, не было коварной Украины, которая вдруг решила завалить Польшу зерном. Было решение Еврокомиссии, которое признали все, кроме трех государств. Кстати, это одностороннее непризнание осудила, например, Франция.

Это фундаментальный вопрос о месте для Украины в ЕС

Таким образом, мы имеем дело не с простой «торговой войной» с участием четырех государств, мы имеем дело с сущностным для ЕС вопросом.

И этот вопрос очень важен для Украины, которая тоже, вроде бы, идет в ЕС. Так что, каждое государство в ЕС может самостоятельно переписывать торговые правила, исходя из собственного видения? А что тогда можно еще переписать? И как?

Это очень серьезный вопрос, потому что никуда Украина от изготовления сельхозпродукции не денется. И Польша со Словакией, очевидно, тоже. То есть, если мы будем в рамках одного рынка, то надо будет думать, как сосуществовать нашим сельхозпроизводителям. На основании каких правил? Общих? Или для украинцев придумают какие-то «особые»? А если будут «особые», то будет ли это действительно членство в ЕС?

А у нас все всегда сводят к какой-то мелодраматической истории, истерик и криков, хотя это фундаментальный вопрос о судьбе ЕС, соблюдении правил, и месте в этом ЕС для Украины.

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