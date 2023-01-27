Между Польшей и Украиной. Что меняется в Европе и какое место теперь занимает Германия 27 января, 19:13 Эксклюзив NV

Как только Россия потерпит поражение, именно эти страны станут важным блоком в Европейском Союзе

Германия и Россия веками разделяли, эксплуатировали или разрушали страны между собой, пренебрежительно именуемые по-немецки «inzwischenlander» или «in the meantime lands» (преходящие земли).

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В 1939 году они подписали пакт Молотова-Риббентропа, договорившись не нападать друг на друга и поделить Восточную Европу. Но Гитлер обманул Сталина, и после окончания Второй мировой войны в 1945 году Восточная Германия и «преходящие земли» перешли под контроль России. В 1980 году Польша первой выступила против Москвы, а к 1989 году железный занавес был разрушен. В 1992 году Украина и все советские республики были освобождены, но Россия повторно вторглась в Украину в 2014 и 2022 годах.

Сегодня Соединенные Штаты возглавляют усилия по победе над Путиным, и к ним политически присоединяются «преходящие земли» Европы. Во главе с Польшей они приняли миллионы украинских беженцев и открыли свои ресурсы для оказания военной помощи. В результате моральное лидерство и костяк Европы переместились из Берлина и Парижа в Варшаву и воюющий Киев.