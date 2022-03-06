Украина победит 6 марта, 12:47 Цей матеріал також доступний українською

Сегодня мы видим рождение украинской нации и рождение новой Украины. Почему рождение?

Потому что в 1991 году Украина не состоялась, не была запроектирована украинцами, не добыла в борьбе свою свободу и не выбрала свой путь развития. С 1991 года последние 30 лет мы продолжали жить в УССР, сменив только вывески на государственных органах.

Страны, у которых нет своего плана будущего, — ресурс для тех, кто его имеет.

УССР (не путать с Украиной) была запроектирована в Москве, там же были люди, институции, готовившие стратегии для СССР, его секторов экономики и повышения мощности и влияния на внешних рынках. УССР, как и другие республики, была в этом крупном плане — только ресурсом.

Люди, экономика, земля — лишь часть экономических производственных цепочек под контролем Компартии СССР.

Обретя независимость, как манну небесную, мы не ставили ответа на вопрос: куда мы идем, какую роль и место Украина должна занять в Мире в Европе, в чем мы стремимся к лидерству, почему нам, украинцам, выгоднее быть вместе, какова наша стратегия и каким должен быть дизайн государства для его достижения?

Обрубив московские корни и связь с КПСС, которая была главным бенефициаром и получателем выгод от украинской экономики, украинские элиты устроили соревнование за право занять место на освободившейся верхушке пищевой пирамиды. Чиновники не были заинтересованы в стратегии и выборе нового пути. Они продолжали жить в российском фарватере, получая коррупционную ренту, оставаясь сырьевой колонией для российской экономической машины и разрушая свою страну.

Так продолжалось до 2013 года. Пока для стратегов из РФ все пошло не по плану… их план бежал в Ростов.

В 2022 году они хотели исправить ситуацию, путем молниеносного блицкрига — вернуть контроль над Украиной, благо, как считали, у них достаточно агентов и есть поддержка ватников. Но они не учли украинский народ, ошибочно называя его братским и единым с русским.

Главное отличие — россияне (это собирательный образ, не национальность) привыкли иметь над собой хозяина. Недаром в православии Царь — помазанник Божий, а люди — божьи рабы, а значит, рабы Царя.

Мы уже побеждаем и получили право быть самостоятельными

Украина практически не ощущала рабства и крепостного права, в отличие от России.

В свою очередь, украинцам чуждо коллективистское мышление. Мы анархисты без царя в уме. Мы можем спорить, но быстро соорганизовываемся перед всеобщей опасностью. Нам нужен лидер, но не царь. Мы сами его выбираем и сами снимаем.

Секрет в нашем архетипе и истории. В частности, в Средние века в Европе сотни княжеств и королевств воевали друг с другом, используя наемников. Так вот, согласно летописям, каждый третий наемник был из наших казацких мест, из нашей святой земли.

Вернемся к настоящему. Война, которая идет и в которой мы уже несомненно победим, не просто освободительная. Иносказательно говоря, в этой войне рождается новая украинская нация. И в этих сложных родах мы сегодня едины как никогда. И эту нацию уже невозможно победить даже десятком атомных бомб.

Война закончится, но предстоит большой путь восстановления страны, точнее, строительства новой страны.

Мы долго говорили, что нужно ее обустраивать, переосновывать. Но после подобных разрушений нужно не перестраивать, а строить. И строить с нуля новые украинские, современные, прогрессивные города.

Впереди у Украины светлое будущее. Я верю, что мы сможем через пять лет построить новую современную инфраструктуру, города, экономику. У нас открываются уникальные возможности, где мир уже сегодня обсуждает выделение Украине сотен миллиардов долларов.

Мы находимся на пороге вступления в ЕС.

У нас есть шанс, и мы воспользуемся им, чтобы стать:

1. Центром энергетической безопасности Европы, используя как наши запасы газа, так и ГТС.

2. Центр безопасности Европы, включая кибербезопасность, свой Железный купол, созданный в Украине, центр космических технологий и безопасности и новый авиастроительный центр Европы, где создаются современные боевые беспилотники.

3. Центром продовольственной безопасности, продающей не сельхозсырье, а полуфабрикаты с высокой добавленной стоимостью.

4. Центром машиностроения, который будет развиваться совместно с ВПК, наукой и образованием.

5. Центром наук и инноваций, новых образовательных технологий, комбинация которых создает условия прорывных стартапов.

6. Финансовым центром Причерноморья с сильной товарной и фондовой биржей и с британским судом, который по примеру Астаны снимает все риски инвесторов.

7. Налоговой гаванью Европы, ведь восстановление экономики требует радикальных решений, и налоги станут одним из магнитов для инвесторов со всего мира.

Но главное, мы все это сделаем вместе, мы украинцы, понимающие, что вместе мы сильны и создать счастливое будущее нам выгоднее вместе.

Мы также вспомним, что наша история начинается не с 1991 года. А как минимум, с 1918 года, когда была образована УНР. А может, даже с 882 года, года основания Киевской Руси.

А может даже название Русь себе вернем, как и историю, которую северные варвары переписывали десятки раз и более сотни раз запрещали наш родной язык.

Я могу продолжать, главное, что у нас впервые есть условия и мотивация вместе построить сильную страну, где живут украинцы — счастливые люди! И мы уже на пути к этой цели! Мы уже побеждаем и получили право быть самостоятельными, успешными и счастливыми!

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