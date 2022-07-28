Украина моей мечты. Как победить крупнейшего коллективного олигарха страны 28 июля, 17:35

Я знаю, какая страна нам нужна. Нам нужна Страна Частных Инициатив

Знаете, почему? Да потому, что только частная инициатива у нас и работает. И работает порою фантастически эффективно.

А вот все, что называется государством, чаще всего не работает или бьет рекорды по показателям неэффективности и отсутствию здравого смысла.

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А если в нашем государстве и встречается что-то, что получилось хорошо и чем можно гордиться, например, приложение Дія, то это, скорее всего, чья-то частная инициатива, чудом выжившая в государственных кабинетах. Вопреки, а не благодаря.

Природа нашего государства — всей этой армии «государственных мужей», весь их смысл жизни в том, чтобы проверять, запрещать, контролировать и пресекать любые частные начинания, проекты и инициативы.

Эта почти миллионная каста чиновников, которые вот уже более 30 лет не производят никакого продукта, ни материального, ни интеллектуального, делает это не по глупости или неразумению. Такой паразитарный способ существования обеспечивает им стабильное благополучие. Да еще какое. Все эти миллионно-долларовые особняки, дворцы с лепниной, дорогие авто с барами в салоне, счета в зарубежных банках и компании в офшорах, активы, записанные на жен, детей и любовниц, золотые слитки в тайниках подвалов и специальные комнаты для хранения шуб, а также другие атрибуты роскоши — это все признаки совсем не бизнесменов и предпринимателей. Это образ жизни нашего правящего класса — депутатов, министров, чиновников Кабмина, налоговиков, таможенников, прокуроров, судей, инспекторов всех мастей, сбушников и полицейских чинов, различных силовиков, всех тех, кто и является украинским государством.

И эти люди собрались бороться с олигархами?

Самый большой коллективный олигарх Украины — это сотни тысяч, почти миллион чиновников госаппарата.

Знающие люди утверждают, что мы сегодня имеем украинскую армию не благодаря усилиям государства и двум сменившим одна другую властным командам. Скорее, вопреки.

В первые дни полномасштабного вторжения нас спасла украинская власть? Нет. Украину спасла инициатива бойцов и командиров снизу. В этот раз они начали стрелять по врагу, не ожидая приказов сверху — видели врага, открывали огонь.

В первые дни полномасштабного вторжения нас спасла украинская власть? Нет

Каста украинских чиновников обладает потрясающим инстинктом выживания. Они пережили майданы и финансовые кризисы. Они куда эффективнее простых граждан выживают и в тяжелые времена войны. Если есть угроза их безопасности, они готовы дать частной инициативе заняться их спасением. Наш госаппарат не против, чтобы волонтеры, вместо многотысячной армии чиновников Министерства обороны, брали на себя снабжение ВСУ. Такая частная инициатива не запрещена. Чиновники понимают, что волонтеры работают и на их безопасность тоже. Тем более не за деньги, которые они еще не сумели изъять в виде многочисленных налогов, штрафов, коммуналки и прочих поборов за некачественные государственные услуги у населения. Да что там волонтеры? Они готовы раздавать оружие простым гражданам, проявляющим частную инициативу прямо с кузовов грузовиков без лишних формальностей. Лишь бы простые граждане стреляли по врагу, который решил уничтожить наше государство и их вместе с ним.

А до этого многие годы украинские политики и чиновники утверждали, что простые украинцы не должны владеть оружием и применять его для защиты своей жизни и имущества, и жизни своих родных и близких. Это эксклюзивное право полиции и силовиков. И всякую частную инициативу в попытке выбить из государства закон про право на ношение короткоствола и самозащиту чиновники блокировали и поясняли излишне инициативным гражданами, почему не время и нельзя. Но как только опасность отступила, война ушла на Восток и Юг, наш бравый госаппарат снова взялся за свое — ограничение, регулирование, контроль, отчетность и запреты.

Знаете, когда в Киеве уличная преступность падала почти до нуля? Во время майданов. Особенно в 2014. А знаете почему? Потому что главным преступником тогда была сама власть, силовики и нанятые ими титушки. Они избывали протестующих. Жгли их авто. Убивали наиболее активных. И простые киевляне вынуждены были проявлять частную инициативу и объединяться в отряды самообороны, которые справлялись с порядком на улицах куда эффективнее милиции. Да сам Майдан, и первый и второй, что это если не массовая частная инициатива, к которой всегда удачно примазывались хитрые политики?

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Знаете, почему мы до сих пор самая бедная страна в богатой Европе? Потому что растущая экономика — это всегда частная инициатива. Сегодня айфоны, электромобили, старлинк и космические ракеты, курьерскую доставку, дроны, беспилотники, оружие и бронетехнику, такси в смартфоне, биотехнологии, медицину и многое другое значительно эффективнее создают люди частной инициативы — дешевле, технологичнее и изобретательнее, чем любое государство. Предприниматели, изобретатели, визионеры и прочие сумасшедшие инициативные граждане. Илоны Маски и Стивы Джобсы.

А чем занят и на чем жиреет наш чиновничий правящий класс, руководствуясь заветами Азарова и руководимый идеологией его наследника Гетманцева? Он облагает частную предпринимательскую инициативу непомерными налогами, контролем инспекторов и рэкетом силовиков.

Воюющей стране, как воздух, нужна работающая экономика. Но разве будет эффективно работать экономика в стране, где частная инициатива предпринимательского класса придушена проверками, запретами и несправедливыми поборами паразитирующей касты госаппаратчиков, стремящихся обеспечить себе безлимитную кормовую базу на бюджетных потоках и коррупционных схемах?

Вся новейшая история и жизнь в Украине настойчиво демонстрирует — частная инициатива, получая свободу, творит чудеса. Экономические. Технологические. Социальные. Военные. Если в это вмешивается госаппарат — все пропало, вместо реформ — имитация Вместо благополучия населения — коррупция и роскошь правящего класса. Вместо экономического чуда — убогая деградация все еще не приватизированных государственных активов

Мы победим российско-фашистских оккупантов и захватчиков в этой войне. Нам просто некуда деваться. Нас спасет массовая частная инициатива украинцев. На поле боя и в тылу. В окопах и на заводах. В городах и селах. Мы победим не благодаря эффективно работающему нашему госаппарату. Скорее, вопреки.

Но, завоевав эту победу, получив признание всего мира, мы не можем себе позволить оставить это государство в таком виде.

Мы не можем себе позволить не построить Страну Частных Инициатив. Страну, где государство не душит, а наоборот — заботится о среде, в которой любая частная инициатива будет получать максимум возможностей для реализации и развития.

И знаете, какое главное условие для этого? Свобода! Госаппарат должен быть сокращен до небольшой горстки функционеров, чье благополучие зависит от успехов частной инициативы украинцев.

Возможно, я скажу чересчур для кого-то радикальную мысль, но она вполне созрела. Мы можем счастливо и богато жить без тысяч налоговиков. Их вполне может заменить автоматизированная банковская система и сервера с соответствующим софтом, снимающие с нас адекватные налоги транзакционно. То же и с таможней. Вместо таможенника — автоматические системы контроля. Как вместо тетки в метро, продающей жетоны в кассе — электронный билет в вашем смартфоне. А еще мы обойдемся без чиновников пенсионного фонда. Пенсия может приходить на карту пенсионера из той же банковской системы автоматически. Нашей экономике не нужны бесполезно-вредные инспектора и чиновники с силовиками, жирующие на проверках и уголовных делах против предпринимателей.

Будущие элективные украинские реформаторы — это такие исследователи — что бы еще отменить, сократить и ликвидировать. Выбросить на свалку истории. Расчистить среду обитания от ненужного хлама, устаревших и сгнивших механизмов, от паразитов и вредителей. Что бы в этой стране легче дышалось и жилось экономике и людям.

Украина должна стать страной максимальной свободы, где государство отвечает за безопасность и благополучие граждан, заботится и оберегает их права и свободы. А регулирует и контролирует только один процесс — поток эмигрантов со всего мира, желающих стать украинскими гражданами.

И все это минимальным количеством функционеров-чиновников. Из сотни тысяч нужно оставить несколько тысяч. Нет не оставить, а взять на работу новых.

А основные функции власти нужно отдать местному самоуправлению, где мэров и депутатов местных советов, а также судей и прокуроров, и руководителей местных правоохранительных органов избирают и ставят под контроль громады. В территориальной громаде этот контроль и проще и логичней. Они все живут тут по соседству.

Частная инициатива прекрасно себя чувствует в местном самоуправлении. Потому что местное самоуправление и есть проявление частной инициативы жителей конкретного села, поселка, города или мегаполиса объединившихся построить свое комфортное и безопасное пространство для жизни.

Нам нужна Украина Частных Инициатив. Украина максимальных свобод, Украина развитого местного самоуправления. С эффективным и компактным государственным механизмом без бесполезной и воровской касты чиновников.

Чем не национальная идея? Рожденная не в тиши кабинетов умниками разных мастей. Рожденная самой логикой нашей жизни.

Текст опубликован с разрешения автора

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