Украина победила. Что дальше? 6 марта, 23:00 Цей матеріал також доступний українською

Жизнь обывателя России и Беларуси после победы Украины

Вот Украина победила. Выгнала врага со своей земли. С почестями похоронила героев, увековечила их память. Вернулись назад миллионы беженцев. Убираются руины. Очищаются города от скверны сожжённого вражеского оружия. Дух борьбы за Родину легко трансформировался в дух восстановления и созидания. Вовсю расправил крылья дух предпринимательства. Страна превратилась в огромную современную стройку и мануфактуру.

Украина едина, динамична, многоязычна, терпима ко всем конфессиям, открыта ко всем, кто идёт сюда с инвестициями, технологиями и позитивными идеями. Вот смотрите, Илон Маск начал строить свой завод. Рядом — Volkswagen и Volvo. В другой области — мебельный кластер. Вовсю разворачиваются Ikea и Jysk. Договариваются о количестве новых промышленных площадок Samsung и LG. Nestle, Anheuser-Busch и Kraft Heinz внедряют стандарты качества пищевых продуктов. Maersk и Schenker подтягивают логистические стандарты Украины до мировых. Novartis и Hoffmann-La Roche набирают тысячи работников на новые фармацевтические производства. Американская USG и швейцарская LafargeHolcim вносят свежую струю в производство строительных материалов. А банки, инвестиционные компании — от них роится в глазах.

Украина принимает, инвестирует, использует более $300 млрд. Это деньги частных инвесторов и банков, правительств и международных организаций, международных корпораций. Это ресурсы миллионов украинских предпринимателей. Впервые в истории в режиме полноценной экономической свободы они создают народную экономику, Украину своей мечты — новый Запад.

А в это время в путинской России, лукашенковской Беларуси жуть, мрак и тьма. Продуктовый дефицит, денежный рахит и производства лейкоцит. Бегство мозгов, вседозволенность воров, бешенство ментов, номенклатурных скотов и идеологических псов. Ценовая лихорадка, зона сплошного упадка, за доступ к благам — взятка. Во главе угла — дубина, дедовщина простолюдина, вместо Бога — чертовщина. Зарплата — кот наплакал, вместо пенсии — материальный ритуал — зато в стране правит феодал.

Захотел простой обыватель взять ипотечный кредит? Пожалуйста, 80% годовых

Чтобы что-то хорошее произвести, нужно купить качественное оборудование, сырьё, комплектующие или ингредиенты. Ни в Беларуси, ни в России такого не производят. Санкции не позволят покупать, а контрабанда явно всего не заместит. Есть китайское, но оно хуже. Есть своё, но оно даже китайскому уступает. Это касается всего, от колбасы до автомобилей.

Рассмотрим жизнь простого обывателя через четыре сюжета. Их, понятное дело, гораздо больше, но эти как раз помогают наглядно понять, что ждёт людей в тоталитарной России и Беларуси.

Сюжет № 1. Приходит обыватель в поликлиники/больницу. Поставить точный диагноз? Нет препаратов, реагентов и запчастей к качественному оборудованию. Поэтому врачи будут работать с тем, что есть под рукой. Курс лечения? Опять же либо качественные импортные препараты исчезнут, либо дженерики, а они часто, в лучшем, случае, как плацебо. А ведь есть сложные болезни. Они требуют именно соответствующих лекарств. Детей тоже нельзя абы чем лечить. Да, VIP-распорядители чужого (политики, чиновники, силовики) будут доставать себе качественные лекарства через контрабанду, но для простого обывателя такой канал будет либо закрыт, либо очень дорог. Вот так Путин/Лукашенко резко увеличивают риски смертности населения, качество здравоохранения.

Сюжет № 2. Приходит обыватель на завод/фабрику. А ему говорят: «Работы есть на два дня в неделю. Остальное — отпуск за свой счёт. Оклад у тебя месячный остаётся (чтобы статистику не портить), но денег у тебя в кармане будет только за шесть рабочих дней в месяц. Т. е. $100−120». А больше нигде работы нет. Предпринимателей загнали под плинтус. Инвесторов изгнали. Как тут жить, если только на оплату коммунальных услуг и связи нужно почти сотку баксов выложить? А ещё питание, одежда, обувь, лечение и образование. 37−40% расходов средней российской и белорусской семья приходится на продукты питания. Тут явно бюджет не сходится. Придётся кушать меньше, экономить практически на всём, особенно, если нет сбережений. А сбережения есть только у 20−25% домашних хозяйств.

В России уже в 2022 году миллионы человек потеряют работу. Вынуждены будут уехать по домам гастарбайтеры. Впервые за многие годы можно будет встретить в большом городе дворника славянской внешности. В начале 2022 года безработица в России была 4,3% или 3,2 млн человек. По итогам года она грозит превысить 12 млн Число бедных с 20 млн человек в 2021 году вырастет до 80 млн. человек по итогам 2022-го. Это если по факту, а не по правительственным отчётам.

Сюжет № 3. Приходит обыватель в магазин. Кошелёк у него стал заметно тоньше, а цены товаров на прилавке — плюс 30−50%, а на импорт — в разы. Быстро вспомнится советская торговля, когда дешёвые товары не продавали, а выбрасывали на полки магазинов. Интернет-торговля? Так от платёжной системы отключат. За наличные можно будет купить что-то у контрабандистов через подконтрольную им сеть предпринимателей, но ценник будет кусачим. Оптовой торговлей будут заниматься исключительно крышуемые VIP-распорядителями чужого структуры. Там, где нет конкуренции, где процветает номенклатурно-силовой сговор, о благополучии потребителя никто не беспокоится.

Сюжет № 4. Приходит обыватель в банк. Хочет забрать свой валютный вклад, а ему: «Принято решение во имя оздоровления экономики ваш вклад заморозить. Если хотите, можем выдать рублями, но из-за курса доллара и налогов вы при снятии лишитесь 30−40% вклада». И это ещё не самый плохой для вкладчика сценарий. Могут именем революции сделать то, что несколько лет назад с частными пенсионными накоплениями — взять и национализировать. О том, во что уже превратились его рублёвые вклады, можно скорбно промолчать.

Захотел простой обыватель взять ипотечный кредит? Пожалуйста, 80% годовых. Ипотека издохла. Захотел обыватель взять потребительский кредит? Пожалуйста, с учётом всех выплат 1500% годовых. Потребительское кредитование умело. При жёстких валютных ограничениях, совковом подходе правительства держать цены в ручном режиме (это наверняка будет касаться курса рубля) неизбежно возникновение валютчиков и «чёрного» рынка валюты. Он, разумеется, буде крышеваться силовыми начальниками или дельцами бандитского мира, которые, как мы помним из 1990-х работают с милицией/спецслужбами рука об руку.

Вот такая жизнь будет у российского и белорусского обывателя. Украинцы рванут вперёд, к современным социальным, производственным стандартам современной цивилизации. Путинская Россия и лукашенковская Беларусь ускоренным маршем двигаются к стандартам Венесуэлы, Ирана и Северной Кореи. Только категорический протест, гражданский и политический активизм самих белорусов и россиян может изменить такой сценарий.

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