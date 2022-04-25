Путин приубил Соловьева, а Брянск стал Мордором 25 апреля, 22:25 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 25 апреля 2022 года

● Госдеп: Украина переживет Путина. Россия «терпит неудачу в Украине», а Украина добивается успеха, заявил после вчерашнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен. «Россия поставила перед собой цель лишить (Украину) суверенитета, лишить ее независимости. Это не удалось», — сказал он.

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● «Мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин на сцене», — подчеркнул Блинкен.

● Пентагон: как победит Киев. Украина может выиграть у России войну с правильным оборудованием и надлежащей поддержкой, заявил после вчерашнего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин.

● «С точки зрения их способности побеждать, первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. И поэтому они верят, что могут победить. Мы верим, что они [украинцы] могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка. И мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах», — сказал Остин.

● Итоги ключевого для Киева визита. Накануне президент Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином в Киеве. Они обсудили важные для воюющей страны вопросы, а именно: оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку украинского государства и гарантии безопасности.

● Зеленский отметил, что предоставленная США оборонная поддержка на общую сумму $3,4 млрд является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины.

● Стороны подчеркнули, что санкционная политика против России должна и дальше усиливаться. «Мы понимаем, какими будут следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров», — добавил Зеленский.

● В ходе встречи также обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. По словам Зеленского, Украина видит США лидером среди будущих стран — гарантов ее безопасности.

● Долгий разговор. «Наши переговоры с ними [с Блинкеном и Остином] были достаточно долгими — более трех часов — и содержательными. Обнадеживающими и, что немаловажно, результативными», — рассказал Владимир Зеленский в очередном видеообращении.

● «Мы передали партнерам специальный План по усилению санкций против Российской Федерации, который разработала международная экспертная группа под руководством Андрея Ермака [главы ОП] и Майкла Макфола [бывший американский посол в РФ]», — уточнил украинский лидер.

● Госдеп США одобрил продажу Украине «нестандартных боеприпасов» (очевидно, к еще советской технике) на $165 млн.

● Любовницу Путина оставили на потом? Американские чиновники планировали включить российскую гимнастку Алину Кабаеву в санкционный список, однако в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Кремлем. Об этом написал Wall Street Journal со ссылкой на источники.

● Газета отмечает, что в американском правительстве Кабаеву называют «любовницей» российского диктатора и матерью как минимум троих его детей. Она причастна к сокрытию личного состояния Путина за границей, предполагают американские чиновники.

● По словам источников, Кабаева находится в Швейцарии в течение длительного времени. Она живет в особняке с высоким ограждением и вертолетной площадкой в Колони, недалеко от Женевы.

А страна-агрессор продолжает существовать в замкнутом мире собственных грез: Москва создает виртуальную картину для ТВ, а потом сама же воспринимает ее как реальность:

● Кремль запротестовал против американских поставок оружия. Страна-агрессор требует, чтобы США прекратили отправлять новое вооружение в Украину. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов: «Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США поставляют оружие в Украину, и потребовали прекратить эту практику».

● Антонов уточнил, что после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Москва направила в Вашингтон дипломатическую ноту с «выражением озабоченности». «800 млн долларов, на такую сумму будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту — да», — сказал он.

Маразм крепчал:

● Операция «Грязные рты». ФСБ РФ якобы предотвратила покушение «на одного из известных отечественных тележурналистов», заявил российский диктатор Путин. Речь шла о пропагандисте Владимире Соловьеве.

● По словам диктатора, «ФСБ прекратила деятельность террористической группы, планировавшей нападения на известных российских журналистов». В группу якобы входили российские неонацисты, которых «курировали западные службы, в первую очередь ЦРУ».

● Задержанные также якобы обсуждали возможность убийства гендиректора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и других «журналистов».

● При обыске у задержанных нашли самодельную взрывчатку, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более 1 тыс. патронов.

● Сам Соловьев — владелец двух арестованных итальянских вилл, между прочим, — уже назвал имя «заказчика» покушения, которым, конечно же, стал президент Украины Владимир Зеленский.

● СБУ улыбнулось в ответ. В СБУ с интересом ознакомились с дежурным «креативом» ФСБ РФ, которая «героически задержала неонацистов», якобы планировавших убийство «общественного деятеля» Владимира Соловьева.

● В украинской спецслужбе отметили, что Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом — российским аналогом Геббельса — который будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины.

● Москва провоцирует Приднестровье. Кремлевское РИА Новости сообщило о «серии взрывов» в Тирасполе, в здании так называемого министерства госбезопасности на территории оккупированного Россией Приднестровья (соседствует с Одещиной).

● Позже в этом «министерстве» уточнили: «по предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ», никто не пострадал.

● Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты идут на провокации, чтобы привлечь новые силы на фоне значительных потерь в Украине.

● Британия поможет не простыми бронетранспортерами. Лондон передаст Украине «небольшое количество» бронетранспортеров Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak, пояснил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

● «Украина — это вдохновение для нас всех. Эти отважные люди не переставали бороться за свою землю. Они пострадали от неизбирательных бомбардировок, военных преступлений и значительной военной агрессии. Но они стояли твердо», — сказал Уоллес, обращаясь к британскому парламенту.

● Осторожный Макрон вспомнил об Украине. Выигрывающий во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон в победной речи заявил, что «страна полна разногласий и сомнений», и призвал к единству.

● Макрон, по его словам, понимает гнев, который чувствуют граждане Франции, отдавшие свой голос за его ультраправую соперницу (пророссийскую Марин Ле Пен). «Нам нужно быть амбициозными, мы должны быть требовательными к себе, потому что нам еще многое предстоит сделать, а война в Украине напоминает нам, что мы переживаем трагические времена, и и что голос Франции должен быть услышан. Франция должна сделать четкий выбор», — подчеркнул он.

● Макрон также подчеркнул, что нужно также быть осторожными и уважительными, «потому что наша страна полна разногласий и сомнений».

● Париж продолжит? После переизбрания президента Эммануэля Макрона на второй срок Франция продолжит выступать за ужесточение санкций против РФ, пояснил Клеман Бон, французский госсекретарь по европейским делам.

● «Да, санкции будут иметь влияние на жизнь французского народа, мы справимся с этим. Мы будем пытаться смягчить это влияние, но мы не можем сказать, что у войны нет никакой цены», — сказал Клеман Бон.

● Владимир Зеленский провел неофициальную телефонную беседу с Макроном и поздравил того с победой на выборах.

● Враг ударил по железной дороге. В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по объектам транспортной инфраструктуры возле Жмеринки и Казатина (Винницкой область) предварительно погибли пять человек, 18 ранены.

Сегодня враг активно тратил свои ракеты:

● И по НПЗ. Ракеты россиян, обрушившиеся на Кременчуг, разрушили местную ТЭЦ. Кроме того, по словам главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, от обстрелов пострадал — уже во второй раз — Кременчугский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод).

● «К сожалению, один человек погиб, семь человек пострадали, ранены разной степени тяжести, — уточнил Лунин. — НПЗ и так не работал из-за предыдущих обстрелов. ТЭЦ разрушена, сейчас нет возможности установить уровень разрушения».

● Противник нанес ракетный удар еще и по Коростеню, что на Житомирщине. Об этом сообщил коростенский городской голова Владимир Москаленко, уточнивший, что никто не пострадал.

● Одна российская ракета прилетела и на тяговую подстанцию железной дороги Красное, что на Львовщине. Вторую удалось сбить. Информацию о пострадавших уточняют.

● Украинская разведка установила, что РФ сосредоточила в Черном море восемь носителей крылатых ракет типа Калибр. Их суммарный залп составляет 58 ракет.

С другой стороны:

● Мордор в российском Брянске. В ночь на 25 апреля в российском Брянске (Брянская область граничит с Черниговщиной и Сумщиной) загорелись два хранилища нефтепродуктов. Мощные вспышки и столб дыма поднялись над городом.

● Российские СМИ пишут, что горит нефтебаза, входящая в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.

● Информацию подтвердили и в главном управлении МЧС РФ по Брянской области. Причину пожара в ведомстве не сообщили.

● По информации расследователей проекта Conflict Intelligence Team, в Брянске также возникли пожары на территории местной воинской части.

● В Украине ликвидировали почти 22 тыс. россиян. С начала вторжения оккупанты потеряли 21,9 тыс. человек личного состава, подсчитали в Генштабе ВСУ. Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 884, боевых бронированных машин — 2258, артсистем — 411, реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 149, средств ПВО — 69, самолетов — 181, вертолетов — 154 и так далее.

● А по данным британской разведки, за время войны погибли около 15 тыс. российских оккупантов.

И для финала:

● Штаты возвращаются в Киев. Энтони Блинкен заявил во время поездки в Киев, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе. Он уточнил, что президент Джо Байден назначит Бриджит Бринк новым послом США в Украине.

● Бринк — профессиональный дипломат и американский посол в Словакии, которая 25 лет работает в Госдепе США.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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