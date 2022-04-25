Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Путин приубил Соловьева, а Брянск стал Мордором

25 апреля, 22:25
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Чем жила страна 25 апреля 2022 года

● Госдеп: Украина переживет Путина. Россия «терпит неудачу в Украине», а Украина добивается успеха, заявил после вчерашнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен. «Россия поставила перед собой цель лишить (Украину) суверенитета, лишить ее независимости. Это не удалось», — сказал он.

Видео дня

«Мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин на сцене», — подчеркнул Блинкен.

● Пентагон: как победит Киев. Украина может выиграть у России войну с правильным оборудованием и надлежащей поддержкой, заявил после вчерашнего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин.

«С точки зрения их способности побеждать, первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. И поэтому они верят, что могут победить. Мы верим, что они [украинцы] могут победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка. И мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах», — сказал Остин.

● Итоги ключевого для Киева визита. Накануне президент Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином в Киеве. Они обсудили важные для воюющей страны вопросы, а именно: оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку украинского государства и гарантии безопасности.

Зеленский отметил, что предоставленная США оборонная поддержка на общую сумму $3,4 млрд является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины.

Стороны подчеркнули, что санкционная политика против России должна и дальше усиливаться. «Мы понимаем, какими будут следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров», — добавил Зеленский.

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В ходе встречи также обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. По словам Зеленского, Украина видит США лидером среди будущих стран — гарантов ее безопасности.

● Долгий разговор. «Наши переговоры с ними [с Блинкеном и Остином] были достаточно долгими — более трех часов — и содержательными. Обнадеживающими и, что немаловажно, результативными», — рассказал Владимир Зеленский в очередном видеообращении.

«Мы передали партнерам специальный План по усилению санкций против Российской Федерации, который разработала международная экспертная группа под руководством Андрея Ермака [главы ОП] и Майкла Макфола [бывший американский посол в РФ]», — уточнил украинский лидер.

Госдеп США одобрил продажу Украине «нестандартных боеприпасов» (очевидно, к еще советской технике) на $165 млн.

● Любовницу Путина оставили на потом? Американские чиновники планировали включить российскую гимнастку Алину Кабаеву в санкционный список, однако в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Кремлем. Об этом написал Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что в американском правительстве Кабаеву называют «любовницей» российского диктатора и матерью как минимум троих его детей. Она причастна к сокрытию личного состояния Путина за границей, предполагают американские чиновники.

По словам источников, Кабаева находится в Швейцарии в течение длительного времени. Она живет в особняке с высоким ограждением и вертолетной площадкой в Колони, недалеко от Женевы.

А страна-агрессор продолжает существовать в замкнутом мире собственных грез: Москва создает виртуальную картину для ТВ, а потом сама же воспринимает ее как реальность:

● Кремль запротестовал против американских поставок оружия. Страна-агрессор требует, чтобы США прекратили отправлять новое вооружение в Украину. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов: «Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США поставляют оружие в Украину, и потребовали прекратить эту практику».

Антонов уточнил, что после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Москва направила в Вашингтон дипломатическую ноту с «выражением озабоченности». «800 млн долларов, на такую сумму будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту — да», — сказал он.

Маразм крепчал:

● Операция «Грязные рты». ФСБ РФ якобы предотвратила покушение «на одного из известных отечественных тележурналистов», заявил российский диктатор Путин. Речь шла о пропагандисте Владимире Соловьеве.

По словам диктатора, «ФСБ прекратила деятельность террористической группы, планировавшей нападения на известных российских журналистов». В группу якобы входили российские неонацисты, которых «курировали западные службы, в первую очередь ЦРУ».

Задержанные также якобы обсуждали возможность убийства гендиректора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева, главного редактора RT Маргариты Симоньян и других «журналистов».

При обыске у задержанных нашли самодельную взрывчатку, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 и более 1 тыс. патронов.

Сам Соловьев — владелец двух арестованных итальянских вилл, между прочим, — уже назвал имя «заказчика» покушения, которым, конечно же, стал президент Украины Владимир Зеленский.

● СБУ улыбнулось в ответ. В СБУ с интересом ознакомились с дежурным «креативом» ФСБ РФ, которая «героически задержала неонацистов», якобы планировавших убийство «общественного деятеля» Владимира Соловьева.

В украинской спецслужбе отметили, что Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом — российским аналогом Геббельса — который будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины.

● Москва провоцирует Приднестровье. Кремлевское РИА Новости сообщило о «серии взрывов» в Тирасполе, в здании так называемого министерства госбезопасности на территории оккупированного Россией Приднестровья (соседствует с Одещиной).

Позже в этом «министерстве» уточнили: «по предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ», никто не пострадал.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты идут на провокации, чтобы привлечь новые силы на фоне значительных потерь в Украине.

Британия поможет не простыми бронетранспортерами. Лондон передаст Украине «небольшое количество» бронетранспортеров Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak, пояснил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Украина — это вдохновение для нас всех. Эти отважные люди не переставали бороться за свою землю. Они пострадали от неизбирательных бомбардировок, военных преступлений и значительной военной агрессии. Но они стояли твердо», — сказал Уоллес, обращаясь к британскому парламенту.

Осторожный Макрон вспомнил об Украине. Выигрывающий во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон в победной речи заявил, что «страна полна разногласий и сомнений», и призвал к единству.

Макрон, по его словам, понимает гнев, который чувствуют граждане Франции, отдавшие свой голос за его ультраправую соперницу (пророссийскую Марин Ле Пен). «Нам нужно быть амбициозными, мы должны быть требовательными к себе, потому что нам еще многое предстоит сделать, а война в Украине напоминает нам, что мы переживаем трагические времена, и и что голос Франции должен быть услышан. Франция должна сделать четкий выбор», — подчеркнул он.

Макрон также подчеркнул, что нужно также быть осторожными и уважительными, «потому что наша страна полна разногласий и сомнений».

● Париж продолжит? После переизбрания президента Эммануэля Макрона на второй срок Франция продолжит выступать за ужесточение санкций против РФ, пояснил Клеман Бон, французский госсекретарь по европейским делам.

«Да, санкции будут иметь влияние на жизнь французского народа, мы справимся с этим. Мы будем пытаться смягчить это влияние, но мы не можем сказать, что у войны нет никакой цены», — сказал Клеман Бон.

Владимир Зеленский провел неофициальную телефонную беседу с Макроном и поздравил того с победой на выборах.

● Враг ударил по железной дороге. В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по объектам транспортной инфраструктуры возле Жмеринки и Казатина (Винницкой область) предварительно погибли пять человек, 18 ранены.

Сегодня враг активно тратил свои ракеты:

● И по НПЗ. Ракеты россиян, обрушившиеся на Кременчуг, разрушили местную ТЭЦ. Кроме того, по словам главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, от обстрелов пострадал — уже во второй раз — Кременчугский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод).

«К сожалению, один человек погиб, семь человек пострадали, ранены разной степени тяжести, — уточнил Лунин. — НПЗ и так не работал из-за предыдущих обстрелов. ТЭЦ разрушена, сейчас нет возможности установить уровень разрушения».

Противник нанес ракетный удар еще и по Коростеню, что на Житомирщине. Об этом сообщил коростенский городской голова Владимир Москаленко, уточнивший, что никто не пострадал.

Одна российская ракета прилетела и на тяговую подстанцию железной дороги Красное, что на Львовщине. Вторую удалось сбить. Информацию о пострадавших уточняют.

Украинская разведка установила, что РФ сосредоточила в Черном море восемь носителей крылатых ракет типа Калибр. Их суммарный залп составляет 58 ракет.

С другой стороны:

● Мордор в российском Брянске. В ночь на 25 апреля в российском Брянске (Брянская область граничит с Черниговщиной и Сумщиной) загорелись два хранилища нефтепродуктов. Мощные вспышки и столб дыма поднялись над городом.

Российские СМИ пишут, что горит нефтебаза, входящая в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.

Информацию подтвердили и в главном управлении МЧС РФ по Брянской области. Причину пожара в ведомстве не сообщили.

По информации расследователей проекта Conflict Intelligence Team, в Брянске также возникли пожары на территории местной воинской части.

● В Украине ликвидировали почти 22 тыс. россиян. С начала вторжения оккупанты потеряли 21,9 тыс. человек личного состава, подсчитали в Генштабе ВСУ. Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 884, боевых бронированных машин — 2258, артсистем — 411, реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 149, средств ПВО — 69, самолетов — 181, вертолетов — 154 и так далее.

А по данным британской разведки, за время войны погибли около 15 тыс. российских оккупантов.

И для финала:

Штаты возвращаются в Киев. Энтони Блинкен заявил во время поездки в Киев, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе. Он уточнил, что президент Джо Байден назначит Бриджит Бринк новым послом США в Украине.

Бринк — профессиональный дипломат и американский посол в Словакии, которая 25 лет работает в Госдепе США.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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