$252 млрд убытков. Когда МВФ начнет помогать Украине?
Оружие имеет первостепенное значение на войне, но Украина нуждается и в существенной финансовой поддержке своих друзей
Мир по праву впечатлен неожиданными победами украинских вооруженных сил над Россией, а коллективный Запад снабдил Украину большим количеством современного оружия. Но одного оружия недостаточно. Как отметил в сентябре британский историк и журналист Нил Фергюсон: «Украинская армия может побеждать. Украинская экономика терпит убытки». По мере приближения конца года Запад должен активизироваться и гарантировать Украине достаточное финансирование для поддержки страны в 2023 году, а Международный валютный фонд (МВФ) должен сыграть ключевую и творческую роль в предоставлении средств.
Война России привела к сокращению экономики Украины на 35% (или $70 млрд) в этом году. Кроме того, это привело к массовым материальным разрушениям, которые негосударственная Киевская школа экономики оценивает более чем в $120 млрд. Всемирный банк уже оценил общие убытки Украины в $252 млрд.
Весной МВФ подсчитал, что государственному бюджету Украины потребуется $5 млрд в месяц или около $50 млрд на весь 2022 год. Увы, общий объем внешнего финансирования, обещанного Украине на 2022 год, составляет всего $36 млрд, и лишь $26,5 млрд были фактически переданы, то есть около половины необходимого. (Эти суммы не включают военное финансирование).
Украина, не имея налоговых поступлений и достаточной иностранной помощи, вынуждена печатать деньги для финансирования своего скудного бюджета, поскольку государственные расходы сокращены до минимума. В результате инфляция неуклонно растет. В октябре она достигла 26,6% - не по вине украинского правительства.
Украинское правительство уточнило свои потребности на 2023 год, исходя из того, что война будет продолжаться с нынешней интенсивностью. В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украине потребуется $55 млрд иностранной поддержки, в том числе $38 млрд на латание дыр в бюджете и $17 млрд на восстановление критически важной инфраструктуры. Он ожидал, что программа МВФ составит около $20 млрд.
Война России привела к сокращению экономики Украины на 35%
До сих пор двумя основными донорами украинского бюджета были США и Европейский союз (ЕС). С июня США внесли свой вклад, стабильно предоставляя Украине гранты в размере $1,5 млрд в месяц, и администрация Байдена намерена продолжить эту поддержку в размере $14,5 млрд в 2023 году. Эта поддержка включена в запрос администрации на помощь Украине в размере $37 млрд на следующий год, который, надеемся, будет принят еще действующим Конгрессом прежнего созыва во время текущей сессии.
Если администрация не примет его до конца этого года, то рискует столкнуться с серьезной задержкой и препятствиями со стороны республиканцев, поддерживающих Дональда Трампа, которые вообще выступают против помощи Украине или хотят отсрочить ее, воздвигая бюрократические препятствия.
Европейская комиссия также решительно выступает в поддержку Украины и пытается сравняться с США по финансовой поддержке, но с помощью высоко субсидированных кредитов, а не грантов. Европейский парламент согласен с этим, но при этом ещё и Европейский совет, состоящий из 27 министров финансов, должен утвердить любую финансовую поддержку, и каждый из них имеет право вето. Правительство Германии неоднократно вызывало задержки в выделении ЕС средств Украине, жалуясь, что ЕС не должен увеличивать свою задолженность.
В результате этого препятствия ЕС выплатил всего 6 млрд евро из тех девяти, которые он обещал Украине в мае прошлого года. Европейская комиссия настаивает на принятии решения о выделении 18 млрд евро, чтобы соответствовать вкладу США в следующем году, и возлагает на это большие надежды. Если это так, Украина будет получать около трех миллиардов долларов в месяц от США и ЕС, но с обеих сторон что-то может пойти не так или затянуться, что повысит финансовые риски для Украины.
В украинской финансовой драме не хватает одного элемента — МВФ. После агрессии России против Украины в марте 2014 года, когда та аннексировала Крым, МВФ через несколько дней объявил, что выделит от $14 до $18 млрд на двухлетний пакет мер по спасению Украины. Когда стало известно о последствиях войны, в марте 2015 года МВФ принял четырехлетнюю программу. Но в то время у МВФ было другое руководство.
Нынешний директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, напротив, не сделала того, что необходимо для обеспечения программы для Украины. После девяти месяцев российской агрессии против Украины МВФ выделил только $2,7 млрд экстренного финансирования. Чтобы избежать предложения какого-либо финансирования, в октябре был разработан новый инструмент мониторинга — Программный мониторинг с участием совета директоров (PMB). Он направлен на создание макроэкономической основы, что действительно важно. 23 ноября, через девять месяцев после начала этой войны, МВФ наконец объявил, что завершил эту программу на уровне персонала после виртуальных обсуждений, но без какого-либо финансирования.
В телефонных разговорах Зеленский обращался к Георгиевой с просьбой о предоставлении помощи МВФ. Выступая на Международной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине 25 октября, Георгиева заявила, что «PMB поможет катализировать крайне необходимую поддержку со стороны доноров и проложит путь для финального перехода к полноценной программе МВФ». Но ни там, ни где-либо еще Георгиева не объяснила причины такого пренебрежения основной обязанностью МВФ — помощи стране-члену в условиях макроэкономического кризиса путем предоставления экстренного финансирования.
Эта пассивность МВФ примечательна еще и тем, что 12 октября министр финансов США Джанет Йеллен призвала «МВФ использовать предполагаемую программу мониторинга, чтобы заложить основу для создания полноценной программы для Украины в начале следующего года». Напротив, она выразила признательность Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) за их поддержку Украины.
Между членами МВФ всегда есть политические соображения и сложности, но его Исполнительный совет неоднократно голосовал по предыдущим программам МВФ для Украины и выплатам ей. Россия была единственным членом, который голосовал против, в то время как Китай и Индия с радостью поддержали Украину.
Ни Георгиева, ни какой-либо другой высокопоставленный чиновник МВФ не приезжали в Украину с тех пор, как Россия начала эту войну, в то время как Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка, посетила Киев 16 ноября. Посещали столицу Украины и лидеры большинства стран ЕС. Всемирный банк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк играют важную роль в оказании помощи Украине.
Оружие имеет первостепенное значение на войне, но Украина нуждается и в существенной финансовой поддержке своих друзей. Соединенные Штаты и Европейская комиссия делают все возможное, но МВФ должен обеспечить нормальную программу макроэкономической стабилизации с надлежащим финансированием, чтобы правительство Украины продолжало функционировать, чтобы ее вооруженные силы могли продолжать сражаться.
Перевод НВ
НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Андерса Аслунда. Републикация полной версии текста запрещена.
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