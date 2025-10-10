Украину оставляют без газа

Рынки продолжают расти, преодолевая различные исторические максимумы и активизируя разговоры на Уолл-Стрит, мы уже в мире пузырей, или еще рано так говорить и надо немножко подождать. Пока мнения разнятся. И конечно, основным драйвером роста остается искусственный интеллект, который озаряет изменениями светлое будущее. Причем, возможно, именно он и дает ответ на вопрос, с чего это вдруг экономика США все еще не свалилась в рецессию, несмотря на все попытки Трампа ее туда загнать. Согласно подсчетам каких-то яйцеголовых из Гарварда, рост ВВП США, если исключить эффект дата-центров, растущих по стране как грибы после дождя, составил бы всего 0,1%. Однако Трамп не сдается, и неизвестно, кто победит. Искусственный интеллект или мощный ум человека с гольф-поля. Потому что они по очереди владеют инициативой. И шатдаун, в котором большинство американцев обвиняют именно президента США, продолжается. И не видно, как он может закончиться. Уже влияя как на экономическую активность, так и на деятельность аэропортов в США, создавая неудобства даже тем американцам, которые очень далеки от правительства и его услуг и любимая книга которых «Атлант расправил плечи».

