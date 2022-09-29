Завтра Путин разыграет свою последнюю ставку 29 сентября, 18:14

Чем жила страна 29 сентября 2022 года

● Завтра Путин разыграет свою последнюю ставку. Завтра, 30 сентября, Кремль объявит об аннексии захваченных территорий Украины. Речь идет об оккупированных армией страны-агрессора районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей (где недавно оккупанты провели «референдумы»). Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, также запланировано «объемное» выступление кремлевского диктатора по поводу аннексии.

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● Ранее кремлевский диктатор заявлял, что готов применить ядерное оружие в случае прямой угрозы российским территориям. Которые он и собирается в одночасье увеличить.

В этой связи важно, что:

● Угроза ядерного удара очень высока. В украинской разведке считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия «очень высокой». Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий в комментарии британской The Guardian. Он отметил, что такие удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. «Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы» — отметил представитель военной разведки.

● США надеются с помощью Индии и Китая заставить Путина отказаться от ядерных угроз, сообщило авторитетное издание Politico со ссылкой на американских официальных лиц. Мол, США и их союзники надеются сплотить международное сообщество и послать российскому диктатору четкий сигнал: применение ядерного оружия вызовет «разрушительную экономическую и дипломатическую реакцию даже со стороны друзей России».

● Реакция будет мгновенной? Президент Владимир Зеленский на 30 сентября созывает срочное заседание Совбеза. «Повестку дня и другие подробности сообщим позже», — написал в ФБ пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

● «Состряпаны Москвой». В Госдепе США назвали результаты «референдумов» на оккупированных территориях Украины полностью сфабрикованными и «состряпанными в Москве». «Это воля Москвы, а не свободная воля Украины или ее народа», — заявил представитель ведомства Нед Прайс. И добавил: США ожидают, что Россия попытается аннексировать украинскую территорию на основе фиктивных «референдумов».

Прайс также сказал, что Госдеп объявит о «дополнительных мерах» в ответ на действия Кремля.

● Как диктатор просырает Россию: денег не будет. Согласно проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024—2025 годов, в ближайшие годы власти РФ столкнутся с астрономическим финансовым дефицитом, написало российское оппозиционное онлайн-издание The Insider. Это приведет к почти полному исчерпанию финансовых резервов, которые Россия накапливала в предыдущие годы.

Так, в 2022 году власти РФ намерены изъять из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 3,2 трлн рублей (около $55,5 млрд по официальному курсу ЦБ РФ) на покрытие дефицита бюджета. В бюджете на 2023 год на аналогичные меры планируется потратить еще 1,96 трлн рублей (около $33,9 млрд по официальному курсу), в 2024 году — еще 644 млрд (около $11,156 млрд). Отмечается, что это далеко не все расходы, которые власти планируют финансировать из ФНБ.

Как пишет издание, сейчас на отраслевые и иные мероприятия правительство РФ выделяет из ФНБ миллиарды рублей. Возобновить пополнение резервов власти страны-агрессора готовы не раньше, чем в 2025 году (в базовом сценарии).

По состоянию на 1 сентября 2022 года ликвидные активы ФНБ оценивались в 11,87 трлн рублей против примерно 13,66 трлн рублей на начало года.

● И солдат не будет. По данным британской разведки, за семь дней после того, как кремлевский диктатор Путин объявил о «частичной мобилизации», произошел значительный исход россиян, которые пытаются уклониться от призыва.

В сводке ведомства в Twitter указано: хотя точные цифры неизвестны, они, вероятно, превышают численность всех сил вторжения, которые были задействованы Россией в феврале 2022 года. Среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные люди, отметили в разведке.

● По оценкам правоохранительных структур всего лишь четырех стран — Казахстана, Грузии, Финляндии и Монголии — через их границу с РФ Россию уже экстренно покинули более 200 тыс. человек.

● Уже 100 тыс. Россия с начала объявления мобилизации призвала уже 100 тыс. человек для войны против Украины, сообщил Алексей Громов, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ. И он уверен, что объявленными Кремлем 300 тыс. это процесс не ограничится.

● Эффекта не будет. А большинство погибнет. Сейчас, когда Украина достигла заметных успехов в уничтожении артиллерийской техники РФ, а у той уже не хватает боеприпасов, массовая мобилизация не даст ожидаемого Кремлем эффекта. Об этом в интервью НВ заявил американский генерал Бен Ходжес, экс-командующий войсками США в Европе.

«Когда у тебя нет одновременно большого количества артиллерии при большом количестве солдат, то и ситуация выглядит иначе. Скорее всего, этих новобранцев попросту кинут вперед без огневой поддержки, и большая их часть погибнет. Баланс артиллерии и живой силы намечается неудачный», — констатировал Ходжес.

Генерал напомнил, что зимой солдаты окажутся «в отвратительных условиях», поскольку погода будет лишь ухудшаться. «Потому я предполагаю, что большая их часть [мобилизованных россиян] будет убита почти сразу или тяжело ранена. Конечно, некоторый эффект от огромного числа призванных возможен, но локальный, в масштабной картине такое количество людей на фронте не даст ожидаемого эффекта», — отметил Ходжес.

● В отечественном ГУР заявили: в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных россиян, которые должны пополнить дислоцированные там подразделения ВС РФ. В результате соотношение «опытных» и «молодых» военных должно составить один к пяти.

● Информация для мобилизованных в РФ: у их армии уже почти 60 тыс. «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 58 580 своих военных, за минувшие сутки — 430. Такие данные на утро 29 сентября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

Также оккупанты лишились более 14,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2325 (+13 за сутки), боевые бронированные машины — 4909 (+20), артсистемы — 1385 (+4), реактивные системы залпового огня — 331 (+0), средства ПВО — 175 (+0), самолеты — 262 (+0), вертолеты — 224 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 995 (+6) и многое другое.

● Среди жертв — дети. Ночью россияне ударили ракетами по жилым кварталам Днепра. «На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей — 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку», — написал днем Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА. Еще пять человек получили ранения.

● Новые HIMARS у ВСУ будут, но не сразу. Последний пакет помощи Украине от США включает 18 систем HIMARS вместе с соответствующими боеприпасами. Штаты будут закупать эти РСЗО у производителя, а не изымать их из американских военных запасов, как это было ранее.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона (его цитирует пресс-служба оборонного ведомства), может пройти некоторое время, прежде чем последний HIMARS, обещанный Украине, прибудет в страну. «Закупка и поставка этих систем HIMARS и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление — это только начало процесса закупок», — сказал чиновник.

Долгосрочная закупка новых HIMARS для Украины не мешает США продолжать изымать существующие системы из арсенала в случае необходимости, но служит она большей цели — иметь эти системы по контракту и в резерве для поставок позже, отметил чиновник. И добавил: несмотря на это, США продолжат передавать необходимое Украине вооружение из своих запасов.

● Накануне Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1,1 млрд, который включает: 18 РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним; 150 бронированных автомобилей Humvee; 150 тактических автомобилей для буксировки вооружения; 40 грузовиков и 80 прицепов для транспортировки тяжелой техники; два радара для БПЛА; 20 многоцелевых радаров; системы для противодействия БПЛА; тактические системы защищенной связи и наблюдения, оптика; оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов; бронежилеты и другое снаряжение; финансирование обучения и материально-технического обеспечения войск.

● На сегодня ВСУ получили 16 комплексов HIMARS и 6 однотипных комплексов MLRS/Mars-2.

● Постов от министра нет, а поставки техники есть. Отсутствие постоянных новостей о поставках оружия Украине не означает их сокращения, пояснил министр обороны Алексей Резников Интерфакс-Украина. «Многие партнеры по Рамштайну говорят, что „мы даем вот это и это, но не надо об этом делать пост“. Я, выполняя их пожелания, и не рассказываю. Мы после победы всех похвалим», — отметил он.

По словам министра, «ВПК стран участниц Рамштайна получили сигнал, что их правительства поддерживают долгосрочную перспективу поддержки Украины». «Они понимают, что надо не только сегодня дать нам оружие и боеприпасы. Нужны ремонт, обслуживание, а дальше — запуск производств. Они заинтересованы производить для себя, чтобы оружие со складов отдавать нам», — сказал Резников.

Резников добавил, что «по боевой авиации и танкам вопрос не решен». «Есть масса факторов, в том числе долгое обучение. Но главное, скорее, — то, что это самое дорогое, что может быть и требует ремонта, ухода, обслуживания. Дать сегодня танки и не взять на себя обязательства по их обслуживанию нельзя. Мне кажется, что политическое решение, каким будет боевой танк в Украине — это вопрос времени. Но это произойдет», — подчеркнул он.

● Уже отбил все деньги. «Народный спутник», который Фонд Сергея Притулы выкупил на деньги украинцев у компании ICEYE, уже дает первые результаты. За первые два дня его работы войска РФ потеряли больше бронетехники, чем стоил весь проект по приобретению спутника, написал в ФБ министр обороны Алексей Резников.

● НАТО готово ответить на диверсию. Повреждение российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2, произошедшее в море возле территориальных вод Дании, вызвало глубокую обеспокоенность НАТО. А имеющаяся у Альянса информация указывает на то, что подводные взрывы, разрушившие трубы, стали следствием сознательных, неосторожных и безответственных диверсионных действий. «Эти утечки [газа] создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследование, которое проводится для установления происхождения ущерба», — сообщили в НАТО.

В Альянсе заявили, что обязались готовиться к принудительному использованию энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами, сдерживать и защищаться от них. «Любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса будет встречено единым и решительным ответом», — добавили там.

27 сентября на маршрутах залегания трубопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 произошли два подводных взрыва. Причины пока неизвестны, но датские власти предположили, что утечка на газопроводе могла произойти из-за диверсии. Ведется расследование. Перед взрывами в этих водах были замечены российские военные суда и подлодки.

● Штаты ударят по ключевым элементам финсистемы РФ. Администрация президента США Джо Байдена готовит новую серию санкций против РФ с целью ужесточить финансовый кордон вокруг российской экономики. Об этом написал The Wall Street Journal. Среди потенциальных целей для новых санкций — связанные с государством финансовые учреждения, которые имеют решающее значение для экономики страны.

В частности, под санкции могут попасть Российское агентство по страхованию вкладов, которое предназначено для защиты банковских счетов россиян и платежная система Мир. Американские чиновники подозревают, что Москва использует их для уклонения от западных санкций в отношении своей банковской системы.

По словам официальных лиц, два других учреждения, рассматриваемых в качестве потенциальных объектов санкций, — это связанные с государством посредники на финрынках и рынках ценных бумаг: Национальный клиринговый центр Центральный контрагент и Национальный расчетный депозитарий.

Также в Белом доме рассматривают возможность отключения большего количества банков РФ от глобальной системы обмена финсообщениями SWIFT, добавления экспортного контроля в отношении более широкого спектра товаров и введения санкций в отношении большего количества российских госкомпаний.

Финальное решение еще не принято, поскольку Минфин США и другие агентства часто готовят ряд потенциальных целей для рассмотрения Белым домом.

● Накануне госбанки Турции вслед за частными отказались от работы с российской системой Мир. Таким образом в стране не осталось ни одного банка, который работал бы с ней.

В то же самое время:

● По инициативе Еврокомиссии международные платежные системы договорились снизить комиссии для денежных переводов в Украину.

● Финны закрывают перед россиянами границу. Финляндия с 30 сентября приостановит выдачу турвиз россиянам, сообщил глава МИД Пекка Хаависто. Его страна оставалась единственной соседкой РФ, через которую россияне могли попасть в ЕС по шенгенской визе. Хаависто подчеркнул, что въезд граждан РФ с туристическими целями ставит под угрозу международные отношения Финляндии.

Министр внутренних дел Криста Микконен признала возможность того, что россияне, которым отказано во въезде в Финляндию, вместо этого могут подать заявление о предоставлении убежища. Но она отметила, что угроза мобилизации в России не является причиной для автоматического предоставления защиты в Финляндии.

● С 19 сентября Польша, Эстония, Латвия и Литва запретили гражданам РФ въезд с туристическими шенгенскими визами, выданными странами ЕС. А 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

И для финала:

● Мы вернули своих. Прошел очередной обмен пленными, сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram. «Мы вернули 6 наших людей — четверых морпехов и двоих гражданских. Офицеры — Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты — Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские — Андруша Виктория и Майборода Яна», — уточнил он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.