Коллаборанты массово гибнут, а Си игнорирует Пу 16 сентября, 18:56

Чем жила страна 16 сентября 2022 года

● День массового мора коллаборантов. Сегодня совершили ряд атак на представителей подконтрольных РФ оккупационных «администраций» на захваченных территориях Украины в нескольких областях.

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В центре оккупированного Луганска ликвидировали «генпрокурора ЛНР» Сергей Горенко. В его кабинете сработало взрывное устройство, в результате чего тот получил серьезные ранения, от которых скончался в больнице. Кроме приспешника оккупантов, уничтожена также его заместительница.

А во временно подконтрольном РФ Бердянске (Запорожская область) убили «замглавы» оккупационной «администрации» Олега Бойко. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, убита также жена Бойко Людмила, которая руководила подготовкой к псевдореферендуму о «присоединении» к РФ.

Кроме того, в центре оккупированного Херсона раздался мощный взрыв в районе здания Херсонской облгосадминистрации, захваченного российской армией. По некоторым другим данным, целью могло быть здание Апелляционного суда города.

● Ликвидировано более 54 тыс. россиян. За сутки в Украине ликвидировали около 200 российских оккупантов. А всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 54 тыс. своих военных. Таковы данные Генштаба ВСУ. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Кроме того, армия РФ потеряла: танков — 2199 (+6 за сутки) ед, боевых бронированных машин — 4690 (+8), артсистем — 1302 (+7), РСЗО — 312 (+1), средств ПВО — 168 (+1), самолетов — 250 (+0), вертолетов — 216 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 908 (+0) и многое другое.

● Деркача подозревают в госизмене. НАБУ разыскивает депутата ВР Андрея Деркача по подозрению в госизмене и незаконном обогащении.

В июне СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ РФ, в которую входил Деркач. По данным следствия, он «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины».

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против Деркача.

● Свидетельства жестокой оккупации. Число погибших в Изюме Харьковской области (недавно освобожденном от врага) может превышать количество погибших в Буче, заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

В министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что в Изюме началась эксгумация тел из мест массового захоронения. Одно из таких мест, по словам Котенко, нашли по видео, выложенному российскими оккупантами.

● Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что на освобожденной от российских оккупантов территории в Харьковской области за неделю нашли около 50 тел гражданских (без учета массовых захоронений). «…На территории массового захоронения наших граждан [в районе Изюма] примерно 445 захоронений. Характер телесных повреждений, причины смерти будем устанавливать, это работа не на одну неделю… Тела были зарыты там еще с марта, нужно будет эксгумировать и идентифицировать каждое тело», — добавил Клименко.

● Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Изюме обнаружили массовое захоронение украинских военнослужащих. Есть свидетельства того, что военных перед убийством пытали: их руки связаны за спиной веревками. Также в месте массового захоронения есть семьи: омбудсмен рассказал о похороненных рядом муже с женой (1988 и 1991 годов рождения), их дочери 2016 года рождения и их родителях, которые, по словам местных жителей, погибли в результате российского авиаудара.

● Россияне продолжат отступать на востоке. ВСУ продолжат контрнаступление на востоке, усиливая давление на позиции и логистические линии армии РФ в восточной части Харьковской области, на севере Луганской и на востоке Донецкой областей. Об этом в своей сводке по итогам 15 сентября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW считают, что российской армии, скорее всего, будет трудно удерживать свои оборонительные рубежи на востоке Украины, если силы ВСУ продолжат продвигаться на восток.

Кремль отвечает на поражение в Харьковской области, удваивая ставку на скрытую мобилизацию, а не создавая условия для всеобщей мобилизации, считают эксперты ISW.

● Украинское контрнаступление было очень эффективным, но это не означает начало конца войны, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● Донбасс сопротивляется врагу. Силы обороны Украины успешно отразили ряд атак врага в Донецкой области, сообщил Генштаб ВСУ. Кроме того, за прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок украинская авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения вражеской живой силы и техники.

● На юге — тяжелые бои. На юге продолжаются тяжелые бои, украинским военным в этом регионе противостоят достаточно существенные силы оккупантов. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины. «Враги держатся на расстоянии и за те железобетонные конструкции, которые обустроили на рубежах обороны. Выбитые с первого рубежа обороны, они цепляются за второй и третий, там, где крепче и безопаснее. Но мы делаем все, чтобы они и там не зацепились», — отметила она.

Гуменюк призвала не распространять преждевременно информацию об освобождении территорий и обстрелах тех или иных объектов: «Мы хотим подготовить максимальный плацдарм для нашей радости. Теперь то, что мы делаем, любит тишину. Поэтому мы просим воздержаться от всех комментариев об освобожденных населенных пунктах, если вы лично не принимали в этом участия».

● Что даст США ВСУ в новом пакете. В Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на $600 млн, недавно одобренный президентом США Джо Байденом. Он будет включать: дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS; 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов; 1 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; четыре противоартиллерийских радара; четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники; системы противодействия БПЛА; оборудование для разминирования; противопехотные боеприпасы Claymore; средства для взрывных работ; стрелковое оружие и патроны к нему; приборы ночного видения; снаряжение для холодной погоды.

● В Кремле «фрустрированы» действиями ВСУ. На фоне успешного контрнаступления украинской армии в РФ начали осознавать невозможность аннексии временно оккупированных территорий. Об этом сообщило российское оппозиционное издание Медуза со ссылкой на источники в Кремле. Мол, в окружении диктатора Путина сейчас «не понимают, что делать дальше», поскольку провести даже фейковые референдумы о «присоединении» в условиях, когда российская армия либо уходит из ранее захваченных районов, либо находится в глухой обороне, не получится.

В связи с этим кремлевский куратор ОРДЛО Сергей Кириенко, который должен был все это организовывать, и его коллеги «фрустрированы» таким развитием событий.

Как заявил один из источников Медузы, если раньше глава кремлевского режима был категорически против возобновления диалога, то после успешного контрнаступления ВСУ якобы уже «размышляет» о такой возможности.

Тем временем в Самарканде главные «молчаливые союзники» Кремля показали свое отношение к Путину и развязанной им войне:

● Си проигнорировал Пу. Глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с кремлевским диктатором Путиным и лидерами других государств в ходе саммита по региональной безопасности в Самарканде, сообщило Reuters. Китайского лидера не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда главы государств, включая Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана, отправились на ужин.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19.

15 сентября Путин провел переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. Среди прочего, стороны обсудили войну РФ против Украины и притязания КНР на Тайвань.

● Индия против путинской войны. Премьер Индии Нарендра Моди заявил российскому диктатору, что сейчас не время для войны, поскольку нужно решать мировые проблемы с продовольствием, удобрениями и топливом. Об этом написало Reuters.

Путин встретился с Моди на полях все того же саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

● Требование к оккупантам от МАГАТЭ: покиньте ЗАЭС. Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к стране-агрессору России уйти с Запорожской АЭС. Об этом сообщило Reuters.

Это вторая резолюция, касающаяся полномасштабного вторжения России в Украину, которую принял Совет управляющих. Первая была принята до захвата российскими оккупантами ЗАЭС в марте. Обе резолюции инициировали Канада и Польша от имени Украины, которая не входит в руководящий орган МАГАТЭ.

И для финала:

● Украина впечатляюще быстро движется в ЕС. Украина быстро и решительно движется к вступлению в Европейский союз, страна находится на правильном пути. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего вчерашнего (уже третьего за время полномасштабной войны) визита в Киев. Она добавила, что Евросоюз будет и дальше поддерживать Украину.

«Впечатляет скорость, решительность и точность, к которым страна движется в ЕС. Мы поддерживаем вас везде, где можем. Вы постоянно увеличиваете темп вашего движения на встречу к Евросоюзу», — сказала фон дер Ляйен.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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