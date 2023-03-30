Китай станет частью формулы. Какие гарантии безопасности должна получить Украина 30 марта, 14:29 Эксклюзив NV

Я альтернативы для Украины членству в НАТО никакой не вижу. Каким будет НАТО? Безусловно, альянс будет меняться, адаптироваться к 21 веку. В НАТО понимают нашу ценность (я сознательно говорю несколько цинично, поскольку это важно) как людей, которые разделяют с ними не только ценности, но главное, мы готовы за эти ценности бороться. Поскольку один из основных уроков этой войны — добро должно быть с зубами, если оно таковым не является, то зло его обязательно съест. И это уже не только онтологическая дискуссия, это абсолютно конкретная дискуссия.

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На пути к членству в НАТО мы, конечно, можем рассматривать различные варианты. Сейчас идет очень активная дискуссия на разных закрытых и открытых площадках. Я же считаю, что единственным переходным (хотя не идеальным) вариантом являются двусторонние или многосторонние гарантии ядерных стран. Таких как США, Великобритания может быть Франция.

Образец таких гарантий существует. Это гарантии, которые США предоставили и которые сейчас действуют по отношению к Японии или Южной Корее. Мы помним, как это называется — Доктрина Никсона. Не буду морочить голову деталями, но тем не менее: это элемент ядерного зонта. Именно такой ядерный зонт получили Финляндия и Швеция от американцев и британцев на пути к членству в НАТО на срок до момента, когда они формально становятся членами НАТО.

Китай находится в своей системе координат, он не является проукраинским или пророссийским

Поэтому схема проработана. Да, она политически непроста для многих стран, которые опасаются Путина. Как вы видите, он здесь сочиняет все, что угодно, чтобы всех запугать. Американцев не особенно запугаешь, но европейцев можно. Будем откровенны. Запугать своим тактическим ядерным оружием, своими маневрами и многими другими вещами. Поэтому, по-моему, схема должна быть очень простой: до момента членства в НАТО — гарантии Украины от ядерных стран, а затем формальное членство в НАТО.

Вот сейчас президент Франции Макрон вместе с главой Еврокомиссии госпожой Урсулой поедет к Си Цзиньпину, поговорит. Макрону очень хочется чувствовать себя в Пекине представителем Европы как таковой и Евросоюза. И мы, конечно, за. Только пусть он покажет свое лидерство и скажет — мы готовы, для нас безопасность Украины — это фундаментальный элемент перезагрузки мира, мы готовы разговаривать с вами, уважаемый Си, для того чтобы понять, какие элементы гарантии здесь могут быть.

Мы прекрасно понимаем, что вопрос отношения к нашему членству в НАТО — это не только вопрос внутри НАТО (Турция, США, классическая Европа), это не только вопрос на сегодняшний день путинской камарильи, но это вопрос Китая. Ибо Китай смотрит на это со своей башни. Китай находится в своей системе координат, он не проукраинский или пророссийский, но он хочет, чтобы любой вопрос безопасности уже без него не решался. И китайские эксперты на всех площадках прямым текстом говорят: мы хотим участвовать в дискуссиях по европейской безопасности, если мы участвуем в вопросах ближневосточной безопасности, то естественно, чтобы мы говорили и о европейской.

И здесь очень важно сказать — без того, что мы получаем такие гарантии, такой зонтик от ядерных стран, любая ситуация вокруг Украины в будущем не будет устойчивой. Это не вопрос того, каким образом будет развиваться эта война, или при каких условиях возможны или не возможны переговоры, эта ситуация в принципе не будет устойчивой без того, чтобы было определено, какие мы получим гарантии и какова стратегия ядерного и иного сдерживания по отношению к России. Или это этой России, с этим путинским режимом, или другой России (но я на особо лучшую Россию совсем не надеюсь).

Поэтому вопрос гарантий — это вопрос формулы того, как может складываться безопасность и вокруг Украины, и вокруг Европы. И я считаю, что среди гарантов безопасности должны быть американцы, бриты, французы и я за серьезный разговор с Китаем. Будет ли Китай гарантом — здесь у меня большие сомнения, но то, что Китай должен быть частью этой формулы — однозначно. Это намного увеличит постоянство и надежность этой формулы.

Полное интервью с Павлом Климкиным слушайте на Радио NV: