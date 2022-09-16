Что не так с инициативой Киевского договора безопасности? 16 сентября, 16:45

Украинская формула безопасности должна быть простой: залог нашей победы — героические ВСУ и мощная глобальная антипутинская коалиция

На днях президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении работы экспертной группы Ермака-Расмуссена по подготовке так называемых международных гарантий безопасности Украины, получившего кодовое название «Киевский договор безопасности».

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Несмотря на успехи Вооруженных сил Украины и перелом в войне в пользу украинской стороны, Банковая не смогла проявить политическую гибкость и ощущение геополитического момента, чтобы скорректировать идеи первых дней вторжения о формулировании комплекса гарантий безопасности вне членства в НАТО, которые, по замыслу Зеленского, могли бы стать компромиссным элементом мирных договоренностей с Россией в рамках Стамбульских переговоров. Стамбульские переговоры и компромиссы оказались в прошлом, но Банковая все еще пытается цепляться за идею, которая кажется сомнительной с точки зрения как перспективности реализации, так и ее действенности.

Во-первых, по своей философии так называемый Киевский договор безопасности — это не о международных гарантиях безопасности, которые делают невозможной новую войну, а о гарантиях международной помощи Украине для осуществления самообороны в соответствии с Уставом ООН. КДБ — это не о мире и безопасности, чего ожидает украинское общество, а о лучшей подготовке Украины к новой войне. Очевидно, что такая задача более действенно могла бы решаться на треке евроатлантической интеграции и членства в НАТО.

Во-вторых, лучшей и эффективной гарантией безопасности является членство в НАТО. Прямой и безальтернативный путь к членству в НАТО — это победа в войне с Россией, которую обеспечат наши героические ВСУ и мощная глобальная антипутинская коалиция. Но над всем этим нужно системно работать, а не терять время, дипломатические усилия и политические ресурсы для заключения новых формальных международных соглашений. Следует также обратиться и к историческим урокам, ведь попытка создать аналогичную систему двусторонних соглашений в первой половине прошлого века не смогла предотвратить глобальную трагедию и, несмотря на наличие двусторонних обязательств безопасности, не предотвратила политику умиротворения агрессора перед Второй Мировой войной. Вывод один — любые двусторонние соглашения о безопасности будут зависеть от политической конъюнктуры и политических решений.

Членство в Альянсе — самая надежная гарантия нашей национальной безопасности

В-третьих, инициатива так называемого Киевского договора безопасности (КДБ) будет использована государствами-скептиками для предотвращения членства Украины в НАТО. Если КДБ уже удовлетворяет потребности Киева в безопасности, тогда зачем говорить о членстве в НАТО?

По сути, мы даем голевой пас тем, кто пока сомневается в вопросе членства Украины в Альянсе.

Такие поиски альтернативной реальности уже имели место на треке интеграции Украины в Евросоюз, когда вместо соглашения об ассоциации нам предлагали ассоциированное партнерство, а вместо расширения и статуса кандидата — европейское политическое сообщество. И такое генерирование альтернатив членства в Альянсе теперь, к сожалению, мы делаем своими руками.

В-четвертых, предложенная схема дает основу для разночтений, а многоуровневость и сложность сделок закладывает основы для пробуксовки механизма гарантий. В качестве примера обратите внимание на лаконичность Вашингтонского договора, который заложил фундамент коллективной безопасности НАТО. К тому же, общий механизм оценок и обмена разведывательными данными будет поднимать немалый комплекс правовых вопросов. Не снимаются также сложные вопросы политической целесообразности, когда партнеры будут решать или признавать потенциальную угрозу агрессии. Несмотря на правильность задекларированных намерений, в результате предложенный механизм вряд ли сможет вывести Украину из так называемой серой зоны безопасности.

Вместо этого представляется целесообразным предметно продвигать конституционно закрепленный курс Украины на вступление в НАТО и наконец формализовать глобальную антипутинскую коалицию на базе Рамштайна, которая должна способствовать как ликвидации путинского режима, представляющего угрозу независимости и суверенитету Украины, так и депутинизации мира. Идеологической основой такого формата должна стать Баварская формула «поддерживать Украину столько, сколько нужно».

Именно в рамках такой коалиции и будут осуществляться меры поддержки Украины, о которых идет речь в предложениях по так называемым гарантиям безопасности. Как известно, вопрос предоставления Украине современного оружия и амуниции и тренировки ВСУ уже рассматривается в рамках формата Рамштайна.

Украинская формула безопасности должна быть простой: залог нашей победы — героические ВСУ и мощная глобальная антипутинская коалиция. Наша победа — прямой и безальтернативный путь к членству в НАТО. Членство в Альянсе — самая надежная гарантия нашей национальной безопасности. Вряд ли стоит тратить время и драгоценные ресурсы на заранее тупиковые инициативы. Пора готовить основу к интеграции Украины в Альянс в контексте проведения Саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

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