Что может стать реальной гарантией безопасности Украины
Это сдерживает сегодня НАТО в решении по Украине
Мы находимся на пути к поднятию ставок. И встреча в формате Рамштайн 15 июня это показывает. И есть решения, которые действительно очень приятные, очень положительные. Это и новые радары, и новое финансирование. То есть все идет по восходящей. Нам очень важно, чтобы Запад не думал, что поставлять, а думал, как поставлять, и что должно быть достаточным для сдерживания России. А мы прекрасно понимаем, что с изменением сегодняшней российской реальности или без, она все равно будет представлять для нас и Западу угрозу. Но я всегда очень осторожно отношусь к идее, что давайте сделаем из Украины своеобразного «дикобраза».
Но только больше оружия означает, что Украина будет элементом сдерживания, что на самом деле очень хорошо. Так же элементом сдерживания сегодняшней России будут и наши будущие союзники по НАТО, такие как Польша, балтийские страны. И вообще весь восточный фланг, да и северный фланг с новыми членами НАТО, пока что Финляндия, а затем и Швеция. Но я двумя руками за то, чтобы мы были своеобразными «дикобразом» в рамках НАТО. Поскольку любая другая реальность, похожая либо на Израиль, либо на кого-то другого, она не будет таким же образом, по принципу копирования для нас работать. И причины достаточно понятны. У Израиля есть ядерное оружие, хоть и скрытое, у его врагов нет.
У нас ситуация с Россией, по меньшей мере пока, совершенно другая.