Что нужно сделать в Вильнюсе 1 июня, 21:30 NV Премиум

Непрерывный поток оружия, формализованная помощь и статус наблюдателя. Пришло время Вашингтону изменить концепцию отношений Украины с НАТО

Впервые напечатано в журнале NV за за май 2023 года. Републикация запрещена

Текст написан в соавторстве с заместителем директора Евразийского центра Atlantic Council Эндрю Д’Аньери

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В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский дал развернутое интервью американскому изданию Axios — фактически выступив перед американцами именно в тот момент, когда новый президент США Джо Байден только-только официально вступил в должность. На вопрос корреспондента Джонатана Суона, какой будет его первая просьба к Байдену, Зеленский глядя прямо в камеру, ответил на английском: «У меня очень простой вопрос — почему Украина до сих пор не в НАТО? Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?»

Тогда Вашингтон отмахнулся от просьбы Зеленского, тот призыв считался несерьезным и нереалистичным. Мало кто на Западе понимал настоящую силу украинской армии и, пожалуй, еще меньше — что гарантии безопасности для Украины будут служить интересам безопасности США. Прошло более двух лет. Жестокая полномасштабная война России коренным образом изменила европейскую систему безопасности — и теперь должна так же изменить концепцию Вашингтона относительно отношений Украины с НАТО.