Эта идея определяющая. Что на самом деле гарантирует безопасность Украины в будущем 5 июня, 17:05

С приближением саммита НАТО в Вильнюсе 11−12 июля активизируются дискуссии на тему предоставления гарантий безопасности нашему государству

Сигналы в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдове, после встречи минобороны НАТО в Осло, комментарии канцлера ФРГ Шольца и госсекретаря США Блинкена, особенно реакции на все это из Кремля, указывают на то, что идея гарантий безопасности для самозащиты Украины становится определяющей. Однако для долгосрочных интересов Украины это вряд ли позитив. Ведь там, где двусторонние или многосторонние гарантии безопасности, там меньше места для членства Украины в НАТО. Кто и что бы ни говорил, что это не так.

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Разберемся, почему идея так называемых гарантий безопасности для Украины не является панацеей.

Во-первых, гарантии безопасности для Украины — это не о мире, а о войне. В том концептуальном виде, в котором они сейчас обсуждаются, гарантии касаются способности нашего государства противостоять значительно более сильному в ресурсном измерении врагу собственными силами. Ключевое здесь — собственными силами, пусть даже и с определенной материальной помощью союзников. Так что речь идет исключительно о международной помощи Украине в реализации ее права на самооборону в соответствии с Уставом ООН. И не более того.

Во-вторых, такие гарантии — это не о предотвращении новой агрессии, а о ее приглашении. Эффективная стратегия сдерживания может быть реализована только коллективными усилиями, а не в одиночку. Пусть и максимально способная, военно развитая и опытная на поле боя, Украина все равно останется предметом вооруженных посягательств со стороны экспансионистской и реваншистской россии. Отбить охоту к новым авантюрам у кремля сможет только членство нашего государства в Североатлантическом альянсе. Это аксиома, доказанная годами противостояния. Тем более, режим лучшей подготовки к будущей войне — не лучший стимул для иностранных инвестиций и развития качественно новой экономики по стандартам Европейского Союза.

Саммит НАТО в Вильнюсе уже обречен стать историческим

В-третьих, опыт Израиля — не вариант для Украины. Наши страны находятся в разных географических условиях и рельефах, а также в разных весовых категориях как наших стран, так и врагов. Масштабировать в Украине Израиль в разрезе безопасности — не получится и вряд ли нужно. Опыт ближневосточного конфликта наоборот подтверждает, что противостояние может длиться десятилетиями. Но нужно ли это в Восточной Европе? Членство Украины в НАТО способно одним махом решить то, что не решается уже полвека на Ближнем Востоке.

В-четвертых, гарантии безопасности для Украины — это дорого и экономически, и политически. Доказано, что коллективная защита не только эффективнее, но и экономически выгоднее. Обсуждаемые гарантии безопасности для Украины будут предусматривать многолетние и довольно ощутимые финансовые вложения. И не только Вашингтона, но и всех других стран западного альянса. А там, где значительные расходы, там должна быть и всегда оставаться соответствующая политическая воля, которая в условиях демократических дебатов не является константой. А для России еще и создаст новое поле боя для расшатывания внутренней стабильности в государствах, которые обязались поддерживать Украину. Кроме этого, такие гарантии требовали бы и одобрения на уровне национальных парламентов стран-гарантов, что по своему символическому и смысловому содержанию фактически превратится в голосование за/против Украины в НАТО.

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В-пятых, членство Украины в НАТО нужно как для Украины и Альянса, так и, как ни парадоксально, для россии. Сильная и опытная Украина станет важным активом Альянса и гарантией эффективной защиты от открытой российской агрессии. Кремлю придется смириться с новыми обстоятельствами и перестать искать приключений в регионе Восточной Европы, что станет фактором стабильности, а не дестабилизации или эскалации. Широкомасштабным вторжением россии в Украину доказано, что меньше всего в Кремле хотят открытой войны с НАТО. Также евроатлантический успех Украины будет стимулировать прозападные процессы в Беларуси и странах Южного Кавказа.

Какими бы ни были окончательные результаты, Саммит НАТО в Вильнюсе уже обречен стать историческим. Для Украины он может стать либо возвращением в Будапешт-1994 (с его заверениями по безопасности), либо топтанием на месте на Бухаресте-2008 (с ксерокопией красивых, но пустых заявлений об «открытых дверях»), либо прыжком в Вашингтон-1949 (тем более, что в следующем году именно в Вашингтоне проводится юбилейный саммит НАТО). Обеспечить правильное решение — задача уровня Главы государства, который обязательно должен быть на вильнюсском саммите НАТО.

Как вывод: никакие двусторонние или многосторонние гарантии безопасности для Украины не будут гарантировать устойчивый мир, безопасность и стабильность и не отобьют у кремля его неоимперские аппетиты, а наоборот будут вечным раздражителем для россии. Возможно, они и смогут сработать на краткосрочную перспективу как механизм усиления военных возможностей Украины на оперативном уровне, но на стратегическом уровне речь должна идти только о пути к членству в НАТО. История с гарантиями не должна повторить опыт Восточного партнерства, которым, как известно, приглашение в ЕС не предусматривалось. Поэтому любые договоренности о гарантиях безопасности имеют право на существование исключительно при условии гарантирования членства Украины в НАТО. Ведь только членство в НАТО является настоящей гарантией безопасности и для нашего государства, и для союзников, и для всего европейского континента. В конце концов, только тогда, когда Украина станет членом Альянса, можно говорить и о нашей окончательной Победе.

Текст публикуется с разрешения автора

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