Как Запад может разрушить военный оптимизм Путина на саммите НАТО в Вильнюсе 19 июня, 12:18

Какой лучший способ избежать продолжения затяжной войны

В краткосрочной перспективе ответ на вопрос заголовка очевиден: Соединенные Штаты и их союзники должны продолжать посылать Украине оружие, помогать разведкой и обучением, чтобы обеспечить возможность Киеву освободить как можно большую часть своей территории в этом году. Но нужно также средне- и долгосрочное планирование, а это гораздо сложнее.

Видео дня

Лучший способ избежать продолжения затяжной войны — это предоставить Украине рычаги влияния, необходимые для ее победы, сверх мер военной и финансовой помощи. Официальное приглашение в НАТО с надежными гарантиями безопасности на время, пока государство формально будет оставаться вне Альянса, а также масштабная программа восстановления Украины, финансируемая главным образом из замороженных российских активов, — вот ключ к противодействию московской стратегии истощения и разорения и восстановлению прочной основы региональной безопасности в Европе.

На своем предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО придется ответить на трудные, но неизбежные вопросы относительно будущего альянса, в частности его отношений с Украиной и стратегии в отношении России. Самое время для коллективного Запада начать конкретно думать и говорить о четком и надежном пути к членству Украины в НАТО. К сожалению, государства — члены Альянса еще далеки от консенсуса в этом вопросе. Тем не менее, обсуждение условий, при которых НАТО примет Украину, и активная подготовка именно к такому сценарию должна быть головной болью для Соединенных Штатов и их союзников в течение ближайших месяцев. Только членство Украины в НАТО может разрушить военный оптимизм Путина и заставить его (и его преемников) смириться с тем, что Украина никогда не будет принадлежать России. Как написал в конце этой весны Фрэнсис Фукуяма, ничто, кроме вступления Украины в Альянс, не остановит войну России против Украины или возобновление военных действий после любого временного перемирия.

Вот ключ к противодействию московской стратегии истощения и разорения

Формула о присоединении Украины к НАТО после окончания войны — это гарантия ее продолжения Кремлем хотя бы и по принципу «так не доставайся же ты никому». Сегодня военная стратегия России заключается в том, чтобы уничтожить Украину, пережить ее в войне на истощение, и такой оптимизм ядерной державы в войне с неядерной державой, в которую по этой причине не желают прямо вступать ее партнеры, вполне понятен. В таких обстоятельствах самый надежный путь к прекращению войны — это вступление Украины в НАТО, которое кардинально изменит условия этого противоборства, обеспечив наше государство гарантиями безопасности и, в частности, ядерным зонтиком. Если украинское контрнаступление успешно вернет критически важные территории на Юге и создаст возможности реально угрожать России возвращением Крыма военным путем, война может войти в фазу меньшей интенсивности и, вероятно, в боевых действиях наступит затишье. Именно тогда западным союзникам необходимо будет ввести надежные гарантии безопасности, чтобы защитить Украину и теснее связать ее с Европой.

Вариантом может быть официальное приглашение Украины в Североатлантический Альянс с перспективой присоединения после завершения войны. Но еще до вступления США, Великобритания, другие государства Альянса должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, кроме политических заверений, что навсегда выведет Украину из серой зоны.

Понятно, что подобный путь потребует тяжелых дипломатических решений. Возможно, Украине надо будет согласиться на то, что гарантии безопасности до вступления в НАТО не будут распространяться на временно оккупированный Крым или части Луганской и Донецкой областей (если те будут оставаться под оккупацией), официально не отказываясь от суверенитета над этими регионами. Государствам — членам Альянса нужно будет уменьшить паникомер и пойти на значительный риск, согласившись с древней латинской пословицей «Nemo pericŭlum sine pericŭlo vincit» (Никто без риска не победит опасность).

Это правда, никто не знает, насколько далеко может зайти Путин, полный решимости бороться до конца независимо от цены. Как утверждают Роуз МакДермотт, Рейд Поли и Пол Слове, «это человек, которого человечество хотело бы держать подальше от своего самого опасного оружия». И хотя война ведется обычными средствами, Путин разбудил призрак ядерной войны, чтобы сдерживать прямое вмешательство Запада на стороне Украины.

Однако бряцание оружием Путина не смогло остановить северное расширение НАТО. Финляндия уже отказалась от своего давнего нейтралитета и присоединилась к альянсу, добавив еще 800 миль к границе НАТО с Россией. Швеция ждет только одобрения Турции, чтобы присоединиться следующей.

Человечество пережило времена, когда ядерное оружие находилось, пожалуй, в еще худших и менее стабильных руках — от советского диктатора Иосифа Сталина до китайского тирана Мао Цзэдуна и жестокой династии Кимов в Северной Корее. Опасения ядерной эскалации могут быть чрезмерными, взвесив любые потенциальные краткосрочные преимущества от ее использования против гарантированного вреда, как немедленного, так и долгосрочного, для самого кремлевского агрессора.

Учитывая высокие риски, вопрос гарантий безопасности Украины через членство в НАТО — сложный и политически тяжелый. Поэтому популярной темой сегодня является поиск возможных шаблонов гарантий безопасности вне Альянса. Как одна из потенциальных моделей рассматривается военная поддержка Соединенных Штатов Америки Израиля, благодаря которой он выстоял на протяжении многих лет в противостоянии с врагами. Подобные гарантии, наверное, предоставили бы Киеву усиленное ощущение безопасности по сравнению с состоянием без них, но случаи Израиля и Украины не совсем аналогичны, что вызывает сомнения в действенности подобных гарантий для последней. Противник Украины имеет самый большой в мире ядерный арсенал, тогда как противники Израиля не имеют такого оружия. Кроме того, Киев, в отличие от Тель-Авива, сам не обладает ядерным оружием. Россия, имея достаточно ресурсов и людей, сможет продолжать войну и против вооруженной до зубов Украины, пренебрегая ценой.

Поиск альтернативных членству Украины в НАТО моделей свидетельствует о том, что первоочередным приоритетом для США и многих их союзников остается избежание риска войны с Россией. Если же в конце концов победит видение, высказанное в мае этого года Генри Киссинджером в интервью The Economist, что «для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО», и Фрэнсисом Фукуямой в майском материале для American Purpose, что прийти к перемирию между Украиной и Россией без членства первой в НАТО не получится, Запад станет на непростой, но реальный путь к прекращению войны. Кажется, понимание этого постепенно распространяется.

Официальное приглашение Украины в НАТО невозможно во время Вильнюсского саммита организации. Но эта встреча может дать старт обсуждению условий и четкого плана принятия Украины в Альянс. Не в направлении поиска альтернативы, а в направлении определения пути.

В дальнейшем многое будет зависеть от успеха украинских операций по освобождению своей территории. В следующем же году юбилейный саммит, приуроченный к 75-летию Альянса, будут принимать Соединенные Штаты — хорошая возможность объявлением о приглашении Украины в НАТО продемонстрировать пример сильного американского лидерства, которое необходимо, чтобы победить Россию и помочь сохранить украинскую независимость.

К 2024 году Украина будет находиться в состоянии войны десять лет, последние два из которых резко увеличили страдания и разруху. Дальнейшая отсрочка ключевых политических решений стала бы отказом в мире, восстановлении и процветании Украины в ближайшее десятилетие.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV