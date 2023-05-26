Что ждет Европу, если Украина не станет членом НАТО 26 мая, 20:45

Стратегическое невступление Украины в НАТО будет рассматриваться Москвой как действующий мандат на завоевание Украины

Вопрос гарантий безопасности для Украины снова начал публично обсуждаться в контексте предстоящего саммита НАТО, где Украина будет ждать конкретики относительно дальнейшей интеграции нашего государства в состав Альянса.

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Собственно, наиболее действенная гарантия безопасности для Украины — это как раз и есть членство в НАТО. И не только гарантия безопасности для Украины, но и гарантия стабильности всей Европы.

Фундаментальная ошибка, которую допустила дипломатия Запада десятилетия назад — они почему-то решили, что после распада СССР из России можно будет сделать нормальное, адекватное государство. Понятно, что с нормальным, адекватным государством можно обсуждать вызовы безопасности, гарантии и общее видение международно-политического будущего.

В самой России это очень быстро поняли, и начали этим достаточно активно манипулировать. Мол, не надо нам НАТО рядом — мы беспокоимся о собственной безопасности. В случае некоторых государств мнение России игнорировали, а в случае других — нет. В частности, Украины.

Вообще, в случае Украины НАТО выбрало худшую стратегию из всех возможных. Когда встал вопрос о ПДЧ, то НАТО пошло на уступки России и отказало Украине, но выпустило абстрактные формулировки об «открытых дверях». Тогдашним европейским политикам, видимо, это казалось очень мудрым. И Россию послушали, и, вроде бы, сохранили преданность собственным декларациям о демократии и ценностях.

В случае Украины НАТО выбрало худшую стратегию из всех возможных

Но Россия это восприняла не так. Она это восприняла следующим образом: пока Украину не принимают, но говорят, что когда-то могут принять. Значит, надо захватывать Украину быстрее. Соответственно, провальный Бухарестский саммит НАТО запустил механизм российской агрессии против Украины.

И здесь есть одна позиция, которую долгое время не могли понять западные политики. Кстати, ее до сих пор не могут понять и некоторые западные интеллектуалы. В Москве не беспокоились ни о каких угрозах со стороны НАТО от вступления туда Украины. Не вступление Украины в НАТО — это не о безопасности Москвы. Это о «мандате» для Москвы на завоевание Украины.

Соответственно, стратегическое невступление Украины в НАТО будет рассматриваться Москвой в будущем как действующий мандат на завоевание Украины. Ведь вторжение же не будет означать Третью мировую? Так почему бы не попробовать? В худшем случае они потеряют сотни тысяч собственных граждан, но кто и когда их в России считал?

Соответственно, действительно действенных для Украины гарантий безопасности может быть только две: вступление в НАТО или создание собственного ядерного оружия. И диалог с западными партнерами надо строить именно таким образом.

Понимание того, что от вступления в НАТО для Украины никуда не деться, демонстрируют даже такие известные мыслители как Фукуяма и Киссинджер. Последний, правда, делает в свойственной для себя манере. Мол, Украина должна быть принята в НАТО, чтобы «сдерживать» Россию. При этом, и Киссинджер, и Фукуяма допускают возможность вступления Украины в НАТО без деоккупации всей своей территории, а это уже показывает их оторванность от жизни и реалий современного мира. Во-первых, кто согласится принять Украину в НАТО без контроля части территории? Во-вторых, это откроет России возможности для постоянных провокаций в стиле «8 лет бамбили Данбас», и что с ними будет делать НАТО? В конце концов, не наказание России за агрессию спровоцирует ее к постоянным попыткам «отложенного реванша». Поэтому маститые авторы все же пишут не совсем адекватные вещи.

Хотя, наверное, понятно, что вступление Украины в НАТО займет какое-то время, и здесь снова встает вопрос отдельных гарантий. Когда украинцы слышат это слово, они сразу преисполняются гнева, потому что вспоминают Будапештский меморандум. Но здесь надо понимать, что этот документ никому ничего и не гарантировал. Просто тогда украинские политики продали национальные интересы Украины в обмен на что-то, а потом годами врали собственным гражданам о какой-то «защите». Понятно, что нам нужны конкретные договоры с ключевыми государствами Запада, где бы четко фиксировались конкретные обязательства перед Украиной. Это нужно хотя бы для того, чтобы никто не мог спекулировать темой «усталости от Украины». Как на Западе, так и среди самих московитов.

При этом надо понять, что можно придумывать любые «Израильские модели», и это может даже быть полезным на определенном этапе, но если мир не хочет постоянного возвращения к кровавой страшной войне в Европе (и, что важно, для наших партнеров — очень дорогой войне), конечным решением должно быть членство Украины в НАТО.

Текст опубликован с разрешения автора

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