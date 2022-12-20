Украина наносит удары по военным объектам в России. Чем ответит Кремль? 20 декабря, 09:31 Эксклюзив НВ Политическая ошибка Путина серьезно скомпрометировала территориальную целостность России. (Фото:REUTERS)

Каждый раз, когда украинские силы наносят дальний высокоточный удар, Россия оказывается неготовой к этому и изо всех сил пытается дать ответ

5 декабря два украинских удара по российским авиабазам в глубине российской территории и вдали от линии фронта вызвали болезненный шок для российских войск и могли означать дальнейшую мутацию, если не эскалацию войны. Каждый раз, когда украинские силы наносят дальний высокоточный удар — начиная с затонувшего крейсера «Москва» и заканчивая авиабазой в Саках в Крыму или массированной атакой воздушных и морских беспилотников на Севастополь — Россия оказывается неготовой к этому и изо всех сил пытается дать ответ.

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Реакцией РФ на удары 5 декабря стала попытка нанести ответный ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре, но сила этой операции была немного ниже шести предыдущих ракетных ударов, стартовавших 10 октября, и она, конечно, не стала неожиданным сюрпризом для украинской системы противоракетной обороны.

Материальный ущерб от украинских ударов по авиабазе Энгельс в Саратовской области и авиабазе Дягилево в Рязанской области был ограниченным: во время первой атаки был поврежден один бомбардировщик Ту-95МС, во время второй — один бомбардировщик Ту-22М, также сообщалось о нескольких пострадавших.

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