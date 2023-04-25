То, чего ждали так долго, произойдет в мае 25 апреля, 17:51

Чем жила страна 25 апреля 2023 года

● Те, чого чекали так довго, станеться у травні. Україна готується розпочати контрнаступ уже у травні. Про це повідомила The New York Times з посиланням на американських чиновників. Газета написала, що без рішучої перемоги підтримка України з боку Заходу може ослабнути, а Київ ризикує опинитися під тиском — партнери вимагатимуть початку серйозних переговорів з РФ про припинення або заморожування війни.

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NYT з посиланням на секретні документи США написала, що 12 українських бойових бригад чисельністю близько 4 тис. військових у кожній мають бути готові до кінця квітня. США та союзники з НАТО навчають та постачають дев’ять із них.

І хоча Україна не ділиться з американськими офіційними особами деталями свого оперативного плану, операція, на думку NYT, швидше за все проходитиме на півдні країни.

Американські офіційні особи вважають, що наступ навряд чи призведе до різкої зміни динаміки на користь України. Водночас військові чиновники США не виключають, що українська армія знову зможе здивувати їх.

● Бахмут і Мар'їнка. Російські окупаційні війська зосереджуються на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили 43 ворожі атаки. Як повідомив Генштаб ЗСУ зранку, найзапекліші бої продовжуються за Бахмут і Мар'їнку.

● Захисники України на півдні продовжують зачищати передову смугу на лівому березі Дніпра. Про це розповіла Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру Сил оборони півдня.

● Мінус 690. За минулу добу Сили оборони ліквідували близько 690 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять 187 770 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 3688 (+5 за добу), бойових броньованих машин — 7151 (+12), артсистем — 2863 (+14), РСЗВ — 539 (+0), засобів ППО — 291 (+2), літаків — 308 (+0), вертольотів — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2437 (+24) та багато іншого.

● У квітні поточного року рівень втрат російської окупаційної армії в Україні знизився приблизно на 30%. Таке спостереження зробила британська розвідка, яка пояснили: швидше за все, це пов’язано з переходом армії РФ до оборони.

Як зазначили у розвідці, рівень російських втрат знизився після того, як у січні-березні 2023 року вони були виключно важкими. Цифри, опубліковані українським Генштабом, свідчать про зниження середньодобової кількості російських втрат із 776 у березні до 568 у квітні. Британська розвідка не може перевірити конкретну методологію України, але загальна тенденція, швидше за все, є вірною.

● Путін звільняє генералів. Російський диктатор своїм нещодавнім указом звільнив або відправив у відставку низку високопоставлених командувачів армії РФ, які керували окупаційними військами в Україні. Тим часом ЗСУ досягли незначного просування біля Кремінної та продовжують обстрілювати російські логістичні вузли в тилових районах Луганської області. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 24 квітня.

● Російські загарбники можуть розпочати наступ на кількох напрямках фронту з покращенням погодних умов в Україні, заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.

● Штати не спиняться. Допомога Україні збігається з інтересами національної безпеки США. І адміністрація президента Джо Байдена продовжить свою політику підтримки. Про це заявив Джейк Салліван, радник президента США з питань нацбезпеки, коментуючи звернення деяких сенаторів-республіканців до Білого дома з пропозицією зосередитись на внутрішніх проблемах і припинити підтримувати зброєю Україну.

● США не розглядають передачу Україні винищувачів F-16 зараз. Наразі основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка знадобиться у найближчі тижні чи місяці, пояснив Джон Кірбі.

● Abrams будуть до кінця року. Американські танки Abrams М1А1 (31 екземпляр) мають надійти в Україну, ймовірно, до кінця 2023 року. Наразі триватиме підготовка українського особового складу для роботи на них у Німеччині. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

● Співвідношення українського та іноземного озброєння і військової техніки на фронті зараз три до одного, заявила речниця Укроборонпрому Наталія Сад.

● Повної заборони експорту в РФ не буде? Європейський Союз та Японія не погодилися з планом США та країн G7 щодо заборони майже всього експорту до Росії. Про це написала Financial Times.

На наступній зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в японській Хіросімі, має прозвучати заява про зміну режиму секторальних санкцій проти РФ на повну заборону експорту з деякими винятками, повідомила FT. Так, планується залишити експорт медичної, сільськогосподарської та іншої продукції. Однак, мовляв, представники ЄС та Японії виступили проти такого рішення. «На наш погляд, це просто неможливо», — заявив один анонімний чиновник.

● ЄС створює великий антиросійський фронт. Цього тижня офіційні особи ЄС розповсюдили конфіденційне повідомлення, у якому докладно описано декілька індивідуальних планів щодо чотирьох ключових «пріоритетних країн», — Брюссель планує умовити їх ізолювати Росію, озброювати Україну та стримувати Китай. Про це написав авторитетний американський ресурс Politico. Йдется про Бразилію, Чилі, Нігерію та Казахстан.

У документі описано, де і як, на думку ЄС, можливий прогрес у кожному випадку. Очікується залучення можливих торговельних угод, але документ виходить далеко за рамки цього, пропонуючи індивідуальні пропозиції, які ЄС може зробити щодо енергетики, міграції, економічного розвитку чи координації безпеки. Таким чином Брюссель віддає перевагу прянику перед батогом.

● Китай перестав виглядати «голубом». Посол Китаю у Франції Лу Шайє своїми скандальними заявами про «несправжність» суверенітету країн колишнього СРСР підірвав спроби китайського лідера Сі Цзіньпіна представити Китай як «миротворця». Про це написало агентство Bloomberg: мовляв, «збитки було завдано», а висловлювання фактично повторили думку Володимира Путіна про Україну та інші країни.

Посольство Китаю у Франції офіційно відмежувалось від заяв посла Лу Шає щодо суверенітету країн колишнього СРСР. У відповідній заяві дипвідомства сказано, що слова посла щодо питання України були не політичними, а особистими висловлюваннями під час теледебатів і їх не потрібно «надмірно тлумачити».

● Боррель вчить «миротворців». Китайським та бразильським чиновникам слід відвідати Київ перед тим, як пропонувати мирні ініціативи щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. «Нещодавно прозвучали пропозиції щодо миру від Китаю та Бразилії. Для чесних мирних зусиль слід говорити з Києвом. Потрібно поїхати туди, побачити наслідки агресії на власні очі та очі тих, кого бомбили», — сказав він.

Боррель підкреслив, що про ситуацію, що склалася в Україні, треба говорити дуже чітко: є агресор, який порушив статут ООН і вторгся на територію іншої країни, і є жертва цієї агресії.

● РФ звинуватила Україну у зриві «зернової угоди». Міноборони РФ звинуватило Україну в порушенні «зернової угоди». У відомстві країни-терориста стверджують, що 23 березня і 24 квітня Україна нібито здійснила атаки на пункт базування Чорноморського флоту в місті Севастополь і цивільної інфраструктури Криму, використавши гуманітарні коридори, залучені для експорту української сільськогосподарської продукції. А українські безекіпажні катери начебто були запущені з акваторії порту Одеси, визначеного для реалізації «чорноморської ініціативи».

І насамкінець:

● У куми Путіна арештували 1 млрд. Суд арештував активи Оксани Марченко, дружини підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука, у металургійному гіганті України — Запорізькому заводі феросплавів. Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд. грн. В СБУ заявили, що рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.