D-день Украины наступил. Что происходит 10 июня, 07:13 NV Премиум

6 июня 2023 года Украина инициировала осторожное, поэтапное, широкомасштабное контрнаступление — вместо грубой силовой атаки — против чудовищного путинского режима

6 июня 1944 года Верховный главнокомандующий союзными войсками генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр дал отмашку для старта так называемого Дня D, и 155 000 американцев, британцев и канадцев высадились на пляжах Нормандии, взобрались на скалы и прорвали немецкую оборону. Потери были ужасающими, но десантное вторжение положило начало концу чудовищного режима Гитлера.

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6 июня 2023 года Украина начала не впечатляющую штурмовую операцию, а инициировала осторожное, поэтапное, широкомасштабное контрнаступление — вместо грубой силовой атаки — против чудовищного путинского режима. Она сделала это, открыв несколько фронтов в Украине, а также внутри России на земле, в воздухе и на радиоволнах, чтобы рассредоточить силы России и сделать прорыв и освободить оккупированную территорию. Однако, в отличие от 1944 года, у Украины есть несколько месяцев, чтобы добиться значительных успехов и быть принятой в НАТО до проведения в 2024 году трех важнейших выборов в США, Европе и России.

В годовщину Дня D Министерство обороны Украины загрузило леденящее душу видео, которое транслировалось в России и Крыму после того, как украинским хакерам удалось прервать нормальное вещание. В этом видео сообщалось, что объявлять предстоящее контрнаступление против России никто не будет. На нем были вооруженные до зубов украинские солдаты, приложившие палец к губам. На заднем фоне раздавались стрельба и мужские голоса, говорящие «Шшшшш». Их месседж был таков: «Планы любят тишину. Объявления о начале не будет».