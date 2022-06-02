Лучше сделать это уже сейчас. Кто и как поможет Украине финансами 2 июня, 15:25 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Удовлетворение финансовых потребностей Украины требует срочных действий со стороны МВФ и международного финансового сообщества

Написано в соавторстве с Габриэлем Фельбермайером, директором Австрийского института экономических исследований, Аранчей Гонсалес — деканом факультета международных отношений Парижского университета наук По, Морицем Шулариком, профессор экономики Рейнского университета Фридриха-Вильгельма в Бонне и Шахином Валле, программным директором по геоэкономике Немецкого совета по международным отношениям.

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В помощи, оказываемой Украине, в основном Европой и США, преобладали поставки оружия и военная поддержка. С конца апреля также нарастает дискуссия о финансовых усилиях, необходимых для восстановления Украины после войны. Раздаются призывы о создании нового плана Маршалла, в значительной степени финансируемого международным сообществом, но также, возможно, и с помощью конфискации зарубежных активов России. Хотя это будет иметь решающее значение для будущего Украины, когда конфликт закончится, это тем не менее не отвечает безотлагательным потребностям Украины в финансовой помощи, на которые международное сообщество дало лишь частичные ответы.

Потребности Украины в краткосрочной финансовой помощи резко возросли. В марте Международный валютный фонд подсчитал, что валовая потребность Украины во внешнем финансировании в 2022 году составит всего $4,8 млрд. Теперь благодаря последним событиям все изменилось. Несмотря на то, что отток финансов был ограничен, в основном из-за активного управления потоками капитала Национальным банком Украины (НБУ), дефицит бюджета намного больше, чем планировался.

Ежемесячный дефицит в апреле составил около $2,8 млрд, а оценки на май составляют от $4 до $5 млрд в месяц. Резервы НБУ составляют около $30 млрд. При нынешнем дефиците внешнего финансирования валютные резервы могут быть исчерпаны в течение шести месяцев.

Валютные резервы могут быть исчерпаны в течение шести месяцев

Страны G7 заявили, что помогут стабилизировать экономический и финансовый фон Украины. Европейская комиссия работает над увеличением своей макрофинансовой помощи до 9 млрд евро, но для мобилизации этих новых кредитов требуется программа МВФ. Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация могли бы вместе выделить около $3,4 млрд на поддержку частного сектора Украины, но для этого потребуются макроэкономические рамки.

А США передали Украине пакет помощи в размере $40 млрд, который включает $8,8 млрд для специального фонда, чтобы помочь украинскому правительству продолжать функционировать. Он также выделяет $4,4 млрд в виде грантов на международную помощь при стихийных бедствиях, что является частью усилий по предотвращению перебоев с глобальными поставками продовольствия в результате войны. Сумма этих ресурсов значительна, но всеобъемлющий организационный механизм отсутствует.

В ближайшие недели необходимо собрать более структурированную финансовую помощь. Необходимо быстро разработать новую программу макрофинансовой помощи МВФ, дополненную двусторонней и многосторонней помощью. Это не требует макроусловий, но в значительной степени выиграло бы от доверия к программе, контролируемой персоналом МВФ, чтобы продемонстрировать финансовую поддержку международного сообщества, улучшить международную координацию и способствовать двум важным дополнительным источникам внешнего финансирования:

Во-первых, программа предоставления значительной официальной внешней помощи должна либо состоять из фактических грантов, либо облегчить бремя текущего внешнего долга. Из почти $100 млрд государственного долга Украины около половины номинировано в иностранной валюте. При нынешнем уровне экономического кризиса Украина полностью потеряла доступ к рыночному финансированию. Международная эмиссия может осуществляться только с международными гарантиями, но было бы трудно оправдать новую эмиссию без хотя бы приостановки погашения платежей, положенных к выплате в 2022/2023 гг.

Таким образом, новая международная программа финансовой поддержки могла бы обеспечить необходимую координационную основу для организации реструктуризации международной задолженности. Кредиты с гарантиями, но без какого-либо облегчения бремени задолженности могут ограничить любые формы инвестиций частного сектора в Украину, тем самым еще больше давя на экономику. Определенная форма реструктуризации долга может быть обеспечена на более или менее льготных условиях в зависимости от степени и продолжительности официальной внешней поддержки.

Во-вторых, Европейский центральный банк, возможно, вместе с Федеральной резервной системой, должен открыть двустороннюю своп-линию для НБУ. Это не заменит бюджетную помощь, но сделает политику НБУ в отношении валютных операций и управления потоками капитала более надежной и эффективной. ЕЦБ упомянул о возможности такой своп-линии в марте, но после этого не последовало никаких действий. Реализация такой программы сейчас подтвердит непоколебимую приверженность ЕС поддержке НБУ; даже если своп-линия не будет задействована, она поможет снизить напряженность с валютными операциями и ограничить потенциальный отток твердой валюты в финансовом секторе Украины.

В целом, учитывая значительное сокращение ВВП, шок для текущих и финансовых счетов и основные финансовые потребности Украины, она нуждается в официальном финансировании, и оно должно быть неотъемлемой частью стратегии международного сообщества против российской агрессии. Лучше, чтобы это произошло заранее в организованных рамках, чтобы максимизировать свой эффект и усилить демонстрацию международной поддержки помимо поставок оружия, — а не частями в рамках двустороннего партнёрства. Планирование восстановления Украины завтра важно, но удовлетворение ее финансовых потребностей сегодня является более насущным и требует срочных действий со стороны МВФ и международного финансового сообщества.

Перевод НВ

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