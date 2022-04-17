Этого нельзя допустить. Что еще задумал Путин 17 апреля, 13:06 Цей матеріал також доступний українською

Экономические атаки являются центральным элементом плана Кремля по ослаблению украинской государственности и возвращению страны в орбиту России

Военные преступления России в Украине попали в заголовки мировых новостей, но систематический ущерб, наносимый украинской экономике путинским вторжением, также требует срочного международного внимания. В недавнем обращении к Совету ЕС по экономическим и финансовым вопросам министр финансов Украины Сергей Марченко подробно рассказал о «катастрофических» издержках, а также призвал к большей международной экономической поддержке Украины и ужесточению санкций против России.

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Марченко поделился рядом данных, иллюстрирующих масштабы ущерба, нанесенного Украине за первые 40 дней российского вторжения. По словам Марченко, российские войска методично наносили удары по транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуре по всей стране, в результате чего был нанесен ущерб на сотни миллиардов долларов. Около 30% всех украинских предприятий были вынуждены полностью прекратить свою деятельность, в то время как многим другим пришлось резко понизить уровень своей деятельности из-за ограниченного доступа к ресурсам или рынкам.

Марченко также отметил негативное влияние российско-украинской войны на мировую экономику. В частности, он подчеркнул растущие проблемы международной продовольственной безопасности, возникшие в результате путинского вторжения. Такой акцент на сельском хозяйстве неудивителен, учитывая статус Украины как экспортера подсолнечного масла номер один в мире и ведущего поставщика зерна. При этом примерно 400 млн человек во всем мире зависят от украинского зерна.

За последнее десятилетие Украина укрепила свои позиции в качестве развивающейся сельскохозяйственной сверхдержавы и ключевого участника глобальной продовольственной безопасности. Поскольку основная часть украинского сельхозэкспорта в настоящее время не может попасть на международные рынки, ожидается, что последствия этого будут масштабными и серьезными. Страны от Северной Африки до Южной Америки почувствуют потерю украинской сельскохозяйственной продукции, а рост цен на основные товары и нехватка продовольствия могут вызвать социальные волнения и политическую нестабильность.

Примерно 400 млн человек в мире зависят от украинского зерна

Украинские власти изо всех сил пытаются удержать экономику страны на плаву, сохраняя при этом основные социальные выплаты, но, как заявил Марченко аудитории EFAC в ЕС, «пришло время для более амбициозных мероприятий по сбору средств». Министр финансов Украины пояснил, что они должны включать значительное краткосрочное увеличение грантов перед масштабной финансовой инициативой, которая неизбежно потребуется, как только начнется работа по восстановлению страны.

Предупреждения Марченко о потенциальном крахе экономики Украины не являются преувеличением. В отчете Всемирного банка говорится, что украинская экономика может сократиться на 45,1% в течение 2022 года, при этом авторы отмечают, что «объемы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности войны».

В отчете Всемирного банка также содержится призыв Марченко к срочному расширению международного финансирования. «Украина немедленно нуждается в массивной финансовой поддержке, поскольку она изо всех сил старается сохранить жизнеспособность своей экономики, а правительство работает, чтобы поддержать украинских граждан, которые страдают и пытаются справиться с экстремальной ситуацией».

Усилия России по подрыву украинской экономики не следует рассматривать как простой побочный продукт военной кампании Москвы. Напротив, экономические атаки являются центральным элементом плана Кремля по ослаблению украинской государственности и возвращению страны в орбиту России. Путин часто давал понять, что не признает право Украины на существование как независимого государства. Чтобы сломить украинское сопротивление, он теперь стремится лишить страну возможности экономически функционировать.

По мере того как российское вторжение разворачивалось в течение последних семи недель, экономические аспекты путинского наступления становились все более очевидными. Хотя официальные лица Кремля часто заявляют, что российские авиаудары и артиллерийские обстрелы ограничиваются военными объектами, на самом деле украинские заводы, склады и экономически важные элементы национальной инфраструктуры неоднократно подвергались нападениям и уничтожались.

На юге порты Украины подверглись морской блокаде со стороны Черноморского флота России. Это во многом оторвало страну от мировых рынков. Украинская экономика в значительной степени зависит от сельскохозяйственного и промышленного экспорта, большая часть которого традиционно проходит через черноморские порты, такие как Одесса. Между тем, с началом сельскохозяйственного сезона фермеры в неоккупированных частях Украины сообщают о проблемах из-за нехватки международного оборудования, которое обычно прибывает через южные порты страны.

Есть признаки того, что международное сообщество осознает масштабы экономических проблем, стоящих перед Украиной, и понимает важность предоставления стране финансовой помощи. Всемирный банк обязался выделить $1,5 млрд на поддержание работы важнейших государственных служб. Другие учреждения и партнеры, такие как Европейский союз, также выделили дополнительное финансирование.

Крайне важно продолжать эти усилия. Украинцы продемонстрировали замечательное мужество и мастерство, защищая свою страну от военной мощи России, но они отчаянно нуждаются в усилении международной финансовой поддержки, чтобы сохранить свою экономику на плаву. Первоначальный блицкриг Путина в Украине, возможно, и провалился, но его план обанкротить страну играет важную роль в продолжающейся войне России против украинской государственности, и нельзя допустить его успеха.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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