Для Украины появился шанс. Что делает Китай?

Пекин усиливает контроль над экспортом критических минералов (CRM). Какую роль здесь может сыграть Киев?

Для нас это шанс. В мире геополитики ресурсы становятся оружием.

Пекин усиливает контроль над экспортом критических минералов (CRM), таких как галлий, германий, антимонит, графит и редкоземельные элементы, которые являются ключевыми для производства вооружений США и Запада.

Эти меры, введенные с 2023 года, являются ответом на американские санкции в отношении чипов и технологий, и они уже приводят к росту цен (например, на антимонит +200%), дефициту и задержкам в производстве ракет, радаров, ночного видения и дронов.

Китай контролирует до 98% мирового производства галлия и 91% германия, делая Запад уязвимым: полный запрет может стоить США до $8,2 млрд ВВП (!), а запасы стратегических материалов на минимуме за 50 лет.

Это не просто торговая война — это угроза национальной безопасности США.

Задержки в цепочках поставок вооружений США достигают пика в 2025 году, влияя на $1,7 трлн военного оборудования. Запад пытается диверсифицировать источники: инвестиции в рециклинг, партнерства с Канадой и Австралией, но разработка новых месторождений занимает десятилетия.

Обход через Таиланд или Мексику рискованный из-за штрафов от Китая.

Но здесь, как неоднократно писал, на сцену выходит Украина, которая может стать ключевым игроком в замещении Китая.

Украина обладает запасами 22 из 34 критических минералов, признанных ЕС, оцениваемыми в $14 трлн (сомневаюсь в цифре, но так пишут), включая крупнейшие в Европе запасы титана (может удовлетворить спрос США и ЕС на 25+ лет), литий, бериллий, марганец, галлий, уран, цирконий, графит, апатит и редкоземельные элементы.

Производство графита, марганца и титана уже важно для смягчения уязвимости Запада, а антимонит, галлий и германий могут заполнить пробелы от китайских ограничений.

С точки зрения приоритетов США, Украина является стратегическим партнером для уменьшения зависимости от Китая в цепочках поставок для обороны, высоких технологий и зеленой энергии, как это зафиксировано в соглашении от 30 апреля 2025 года о создании совместного инвестиционного фонда реконструкции.

США получат доступ к новым лицензиям на добычу, получая 50% доходов от них в обмен на военную помощь и инвестиции, с фокусом на материалы для оружия, чипов и возобновляемой энергетики; это часть более широкой политики диверсификации, где Украина рассматривается как «альтернатива Китаю», но с рисками из-за войны.

Что касается доказанных запасов в Украине, страна обладает подтвержденными резервами 19 млн тонн критических материалов, включая:

— крупнейшие в мире запасы марганца (2,4 млрд тонн, или 20% глобальных),

— лития (500 тыс. тонн, 3% мировых),

— графит (20% глобальных ресурсов),

— титан (7% глобального производства, с 28 месторождениями),

— а также галлий, германий, уран, цирконий и редкоземельные элементы (около 2,6 млрд тонн по оценкам).

Оценка необходимых инвестиций для добычи и переработки колеблется в миллиардах долларов: соглашение с США предусматривает создание фонда, финансирование которого идет с 50% доходов от новых лицензий, с потенциалом привлечения нескольких миллиардов для 100 проектов, включая инфраструктуру (энергетика, транспорт), поскольку добыча является энергоемким сектором.

По оценкам, для полного развития сектора нужно $500 млрд или более, с акцентом на американские инвестиции в оружие и реконструкцию, но война требует дополнительных расходов на безопасность и восстановление.

Что касается доли потребностей США, которую может покрыть Украина, это около 5% глобальных критических минералов, что потенциально удовлетворит значительную часть американского спроса: например, титан — на 25+ лет для США и ЕС, графит — до 20% мировых ресурсов, литий — 3% глобальных резервов, марганец — крупнейшие запасы для оборонной промышленности.

Экономический эффект для Украины от добычи и изготовления конечной продукции для США может быть трансформационным: соглашение предусматривает использование доходов (50% для фонда реконструкции) для восстановления экономики, создание рабочих мест (тысячи в горной и перерабатывающей отраслях) и увеличение ВВП на миллиарды долларов ежегодно, с потенциалом перехода от сырьевого экспорта к высокотехнологичному производству (например, компонентов для оружия и чипов).

Это может ускорить интеграцию в НАТО/ЕС, но с рисками: война уменьшила экспорт железа и стали, экологические проблемы от добычи, и зависимость от США (50% доходов идет на фонд); в общем, эффект — $500 млрд+ для реконструкции, но требует инвестиций в переработку для максимальной добавленной стоимости.

Потенциал огромный — Украина может позиционировать себя как «западную альтернативу» Китаю в секторах обороны, высоких технологий и зеленой энергии, но не хватает мощностей для переработки, поэтому нужны инвестиции от Запада.

Для Украины это шанс на экономическое восстановление и усиление роли в глобальных цепочках: от поставщика сырья до партнера в оборонной промышленности.

