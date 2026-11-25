Об этих проблемах внутри индустрии говорят уже давно

The Wall Street Journal опубликовал большую статью о рисках стагнации украинской оборонной промышленности. Ее авторы утверждают, что отрасль, продемонстрировавшая феноменальный рост за годы полномасштабной войны, постепенно приближается к пределу своих возможностей в нынешних условиях.

Реклама

Очевидно, что многие процессы внутри украинской оборонной промышленности выглядят со стороны иначе, чем их видят сами производители. С отдельными оценками и выводами авторов можно и нужно спорить, но большинство описанных в материале системных проблем и тенденций вполне реальны.

Было бы исторической глупостью создать во время войны одну из самых динамичных оборонных индустрий мира и потерять её из-за собственной неспособности создать условия для её дальнейшего развития.

В 2022 году Украина производила несколько сотен дронов, в 2024-м — уже 2,2 миллиона, а в текущем году ожидаемый объем производства превысит 7 миллионов. Украина восстановила ракетостроение, создала целую индустрию беспилотных систем, робототехники и средств радиоэлектронной борьбы.

Но за этими цифрами стоят несколько фундаментальных проблем, о которых внутри индустрии говорят уже давно.

— Более 1300 оборонных компаний конкурируют за ограниченные финансовые ресурсы, а фрагментация закупок затрудняет масштабирование деятельности наиболее эффективных производителей.

— Украинским предприятиям не хватает доступного капитала для автоматизации производства, инвестиций в новые технологии и долгосрочного планирования.

— Дефицит инженеров и квалифицированных работников становится одним из системных ограничений для дальнейшего роста индустрии.

— Постоянные российские обстрелы существенно увеличивают стоимость и риски расширения производства на территории Украины.

В результате украинские компании все активнее ищут финансирование, создают производственные мощности и регистрируют корпоративные центры за рубежом. В статье приведены примеры компаний Uforce, Ark Robotics, Fire Point и Swarmer, которые уже реализуют различные стратегии международного развития.

Реклама:

Это вполне закономерное поведение бизнеса, стремящегося выжить, развиваться и конкурировать на глобальном рынке. Но с точки зрения государства — это огромный стратегический вызов. Мы рискуем потерять не только производственные мощности, но и инженерные команды, интеллектуальную собственность, налоговую базу и будущую капитализацию целой индустрии.

Интеграция украинских производителей в европейскую оборонную промышленность должна сопровождаться привлечением ресурсов в Украину, сохранением прав на технологии и расширением возможностей по обеспечению украинского фронта.

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора