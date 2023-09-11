Украинский газ может поступать в ЕС после войны 11 сентября, 11:44

Вы знали, что Украина после войны может стать газовым хабом в Европе? Именно так!

Война и санкции привели к тому, что Россия резко уступила место на европейском газовом рынке другим игрокам и в первую очередь — США.

В 2021 году Россия поставляла в Европу около 40% всего газа.

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В 2022 году — около 25%.

В 2023 году — около 15%.

Россия потеряла свои позиции основного поставщика газа в ЕС.

Экспорт газа по трубопроводу потребителям ЕС упал с около 146 млрд кубических метров в 2021 году — до 61−62 млрд кубических метров в 2022 году.

В 2021 году США поставляли в Европу около 25% СПГ (сжиженного природного газа), в 2022 году — около 30%, а в 2023 году — уже около 40%.

Если говорить конкретнее, в 2022 году США экспортировали в ЕС 56 млрд кубических метров (СПГ) — по сравнению с 22 млрд кубических метров в 2021 году.

СПГ стал основным источником поставок газа для Европы, его доля в общем спросе в ЕС выросла в среднем с 12% в 2010-х годах до почти 35% в 2022 году.

Но насколько американцам выгодно поставлять американский газ в Европу? Ведь экономическая выгода зависит от разности себестоимости и рыночной цены. А с себестоимостью у американцев есть вопросы.

1. Добыча. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), себестоимость добычи сланцевого газа в США в 2022 году составила около $88,5 за 1000 m3.

Насколько американцам выгодно поставлять американский газ в Европу?

Но, скорее всего, речь идет о подъеме газа, а не полной себестоимости. Так, например, по мнению американских экспертов, себестоимость добычи сланцевого газа США составляет от $130 до $400 за 1 тыс. куб. м. То есть на $40−310 дороже. Среднее значение себестоимости добычи сланцевого газа в США, по мнению экспертов, составляет — $242-$282 за 1 тыс. куб. м

2. Сжижение. Согласно данным того же Международного энергетического агентства (МЭА), себестоимость сжижения газа в США в 2022 году составила около $1,5 за миллион британских термических единиц (млн БТЕ), или $53 за 1 тыс. куб. м

3. Логистика по морю. Из порта в Техасе до порта в Гданьске себестоимость перевозки стоит около $12 долларов за 1000 кубических метров.

4. Возвращение газа в газообразное состояние. В среднем себестоимость регазификации сжиженного газа в Европе составляет около $1,2 за 1000 кубических метров. Таким образом себестоимость американского газа в Европе без учета маржи добывающей компании, трейдеров, без учета налогов и без стоимости логистики до потребителя составит около $326 за 1 тыс. куб. м.

А что же в Украине?

1. Стоимость подъема газа в Украине колеблется от $50 до $120. Но полная себестоимость включает больше статей расходов: разведка, бурение, создание инфраструктуры (станции подготовки газа, трубопроводы, рекультивация).

В Украине она, по разным источникам:

— Главный исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер заявил, что добыча газа обходится НАК всего в 1 грн за кубометр, или $27 за 1 тыс. куб. м

— Юрий Витренко называл себестоимость в 2,60 грн за куб, или уже $96.

— Министр экономики Алексей Любченко назвал себестоимость 3000 грн, или $111.

— Рекордную себестоимость назвал Андрей Коболев — $250 долл за 1 тыс. кубометров.

2. Тариф на прокачку российского газа через Украину (для примера) в 2019 году был рассчитан по ставке $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Таким образом, даже если рассматривать максимальное значение себестоимости добычи газа и стоимость логистики газа по трубе в Европу, себестоимость его будет не более $253, что значительно ниже американской себестоимости.

И именно это уже сегодня интересно инвесторам (уже известно о переговорах).

При стоимости газа на хабе в Нидерландах сегодня $388 за 1 тыс. куб. м добыча и продажа украинского газа в Европу выглядит весьма привлекательно.

Но сначала нужно Украине саму себя обеспечить.

В 2022 году Украина импортировала 1,5 млрд кубометров газа, что на 90% меньше, чем в 2021 году.

С прекращением войны и восстановлением промышленности дефицит газа возрастет, по меньшей мере, до 3 млрд куб. м, и это тоже крутейший инвестиционный проект для западных партнеров с деньгами и технологиями!

Что касается запасов газа. Официально Украина занимает 2-е место в Европе с запасами газа в месторождениях 1,1 трлн куб. м. Но если к ним добавить временно купленную Юзовскую площадь, то запасы газа в украинских залежах приближаются уже к 5 трлн кубических метров, что выводит ее на 1-е место в Европе.

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