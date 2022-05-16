Не звоните Путину 16 мая, 22:20

Чем жила страна 16 мая 2022 года

● Невеселый прогноз для Украины. Если война продлится более года, 90% украинского населения может оказаться на грани бедности, сообщила ООН в Twitter.

● «Украина: разрушенные здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее $100 млрд. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности, — считают в ООН. — Затяжной конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности».

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● НАТО: Киев может выиграть войну у Москвы. «Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Ей не удалось взять Киев. Они отступают из-под Харькова, их большое наступление на Донбассе остановилось. Россия не достигает своих стратегических целей», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберга, которого цитирует CNN. Он признал, что «Украина может победить», призвав Альянс продолжать отправлять военную помощь Киеву.

● «Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом, союзники выделили и предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов», — сказал генсек НАТО.

● Путин укрепил Украину и Альянс. Российский диктатор хотел уничтожить Украину и разделить НАТО, но только укрепил суверенитет страны, а Альянс сейчас «сильнее, чем когда-либо». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что суверенная и независимая Украина выстоит.

● Не звоните Путину. Премьер Эстонии Кая Каллас призвала лидеров Евросоюза не звонить российскому диктатору, чтобы тот понял, что находится в изоляции. «Мне кажется, что если все постоянно звонят ему, он не понимает, что находится в изоляции. Поэтому, если мы хотим донести до него мысль о том, что „вы изолированы“, не звоните ему — в этом нет смысла», — сказала она.

● «Он [Путин] чувствует, что он в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить. Но что мы получим от этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих переговоров, Буча произошла, Ирпень произошел — мы не видим никаких признаков деэскалации», — резюмировала премьер Эстонии.

● Пусть диктатор сам волнуется за свое лицо. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможные уступки РФ ради прекращения огня. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Искать способы сохранить лицо Путина — просто ложный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо», — заявил глава украинской дипломатии.

● Тонкая дипломатия Анкары. Турция должна поддерживать тонкий дипломатический баланс, чтобы сохранить возможность содействовать прекращению войны РФ против Украины путем переговоров, заявил Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил Sky News.

● «Мы с самого начала выступали против этой войны… Им нужен кто-то — надежный партнер, переговорщик, посредник, модератор — кто-то, занимающий определенное положение, чтобы иметь возможность говорить как с российской, так и с украинской стороной», — сказал Калин. По его мнению, Турции «удалось сохранить эту позицию с самого начала войны».

● Последний шанс для Азовстали. Супруги и матери защитников мариупольской Азовстали рассказали: у бойцов заканчивается вода, еда, лекарств давно нет. Брифинг транслировался на странице организации TURKSİD. «Вы [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] - наш последний шанс на спасение. Вырваться из этого ада без вас невозможно», — сказала Ольга, супруга украинского пограничника с Азовстали, во время пресс-конференции в Стамбуле.

● Родные бойцов попросили Эрдогана и президента Китая Си Цзиньпина помочь спасти защитников Азовстали. Они поблагодарили турецкого лидера за все, что он делает для Украины.

● «Они военные, но плен для них — не выход. Всех защитников Азовстали казнят, мы знаем, что Россия их казнит. Поэтому мы обращаемся к самым влиятельным мировым лидерам, чтобы они помогли развязать этот страшный узел — Азовсталь, — и вывезли наших военных в третью страну, где они смогут находиться до конца военных действий в Украине», — сказала мать бойца Азова Наталья.

● Ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев говорил, что Турция предлагала эвакуировать защитников Мариуполя на корабле из порта Бердянска, но РФ не согласилась.

● Будапешт уговорят деньгами. В Евросоюзе готовы профинансировать строительство новых нефтепроводов в Венгрию, чтобы Будапешт поддержал шестой пакет санкций ЕС, который включает эмбарго на нефть из РФ. Об этом написала испанская El Pais со ссылкой на источники.

● Для этого планируют перераспределить финансирование в рамках плана REPowerEU. Как пишет издание, Венгрия сможет покупать нефть РФ, пока не будет построена новая инфраструктура. Этот план позволит утвердить нефтяное эмбарго не позднее следующей недели.

● По оценкам Еврокомиссии, модернизация нефтяной инфраструктуры для Венгрии и других стран, которые зависят от нефти страны-агрессора, не потребует значительных средств.

● Оккупанты держат в тюрьме 3 тыс. проукраинских мариупольчан. Российские оккупационные войска содержат более 3 тыс. гражданских жителей Мариуполя в фильтрационной тюрьме из-за их активной проукраинской позиции. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко, уточнивший, что речь идет о бывшей исправительной колонии № 52 в поселке Оленевка Донецкой области. «Разве это не репрессии, не политические преследования?» — сказал он.

● Андрющенко подчеркнул, что по всему Мариупольскому району и непосредственно в городе российские войска «активно ищут людей, удостоверяющих участников боевых действий с 2014 года. И так же их везут в Донецк. То есть не в Оленевку, а в „славную“ Изоляцию».

● Украина начинает восстанавливать Черниговщину. Черниговская обладминистрация начинает восстанавливать в регионе объекты критической инфраструктуры. Как уточнил военный губернатор Вячеслав Чаус, речь идет об электросетях, водоканале, больницах и детских садах.

Но война — совсем рядом:

● Оккупанты хотели вернуться. Около семи утра российские диверсанты попытались пройти госграницу на территории Сумской области. «Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов», — заявил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Под их прикрытием в регион хотели зайти диверсанты из РФ. «Пограничники дали бой россиянам, те же отступили за линию государственной границы», — сказал Живицкий.

● Враг пытается зацепиться за Харьковщину. Российские оккупанты пытаются сдерживать наступление украинской армии к северу от Харькова и предотвратить выход подразделений ВСУ к госгранице (но наши подразделения уже выходят на границу). При этом противник, по оценкам Генштаба ВСУ, готовит наступать из района Изюма, это юго-восток Харьковщины, — тамошняя группировка нависает над Славянском).

● Регион тяжелых боев. Оккупанты несут потери и отступают на подступах к Северодонецку, но не останавливаются, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Чтобы сдержать врага ВСУ взорвали железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком.

● «В Луганской области враг продолжает наступать, бои продолжаются почти круглосуточно», — написал в ФБ Гайдай. И добавил, что оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике.

● Эпические потери агрессора. В районе Белогоровки Луганской области (западнее Северодонецка в направлении на Изюм) россияне потеряли около ста единиц техники и более тысячи солдат, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. «Белогоровка точно войдет в историю этой войны. Это, наверное, место, где российского удобрения для нашей земли и металлолома мы получили больше всего», — написал он в Telegram.

● Гайдай добавил, что Северодонецк надежно защищен, но оккупанты бросают сейчас все силы, чтобы оцепить областной центр и взять его под контроль. «В селах на подступах к Северодонецку наши защитники дают достойный отпор, поэтому рашисты даже отступают. Бои продолжаются», — подчеркнул он.

● Россияне целили в мост, а попали в туробъект. Российские военные вновь обстреляли Одесскую область, а точнее — курортную Затоку, сообщили в оперативном командовании Юг.

● По словам военных, самолеты стратегической авиации РФ поразили туристический объект и разрушили здания, после чего начался пожар. «Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост из-за Днестровского лимана. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется», — отметили в ОК Юг.

Враг занимался ракетным терроризмом и в Николаеве:

● Удар по мебельному магазину. В результате утреннего удара россиян по Николаеву пострадала гражданская инфраструктура. Как уточнил в Telegram мэр города Александр Сенкевич, из-за этого в городе случился пожар в магазине мебели, вылетели окна в жилых домах, сгорел один автомобиль и был поврежден газопровод низкого давления.

● Варварские обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки РФ атаковала десять населенных пунктов в Донецкой области. Как сообщили в Нацполиции, оккупанты применили против мирного населения авиацию, танки, тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня Град и Смерч, а также ракеты.

● Под атаками россиян оказались Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброво, Бахмутское. Погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Разрушены 36 гражданских объектов — жилые дома, мечеть, завод, кафе и объекты критической инфраструктуры.

● Почти 28 тыс. тех, кто заплатил за Путина. С начала войны РФ потеряла в Украине около 27,7 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1228 ед., боевых бронированных машин — 2974 ед., артсистем — 577 ед., РСЗО — 195 ед., средств ПВО — 89 ед., самолетов — 200 ед., вертолетов — 165 ед. и многое другое.

● Встреча сателлитов Москвы. В Москве начался саммит стран Организации договора о коллективной безопасности. В нем, кроме двух союзников-диктаторов Путина и Лукашенко, участвуют президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

● По данным ГУР отечественного Минобороны, страны ОДКБ не поддерживают Москву в войне против Украины. Однако РФ планирует организовать в этих государствах производство составляющих военной продукции для обхода санкций.

● Хозяин Кремля нес чушь. На саммите ОДКБ Путин заявил, что представители стран-участниц обсудят то, что Москва называет «специальной военной операцией», в «закрытом режиме». При этом диктатор рассказал «коллегам» о «разгуле неонацизма» в Украине, на который Запад «закрывает глаза».

● Также Путин говорил о том, что США «создали десятки специализированных биолабораторий и центров» на «постсоветском пространстве», а у России есть «доказательства» того, что в Украине «создавались компоненты биологического оружия».

● Путин вновь угрожает НАТО. Глава кремлевского режима на саммите ОДКБ пригрозил ответными мерами на появление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции. «Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — сказал он.

● Позже генсек ОДКБ (оказывается, там есть такой пост) Станислав Зась заявил, что на встрече не обсуждалось участие стран-членов в войне.

● Страна-обманщица. Украинским беженцам из Мариуполя, которые были вынуждены эвакуироваться на Дальний Восток, российские власти обещали бесплатное жилье, льготы и работу. Но за три недели страна-агрессор не выполнила своих обещаний. Об этом украинцы рассказали российскому ресурсу Медуза.

● По данным СМИ, в российском поселке Врангель Приморского края три недели живет больше 300 беженцев из уничтоженного войсками РФ Мариуполя.

● В РФ Renault заменят советские Москвичи. Активы французского автопроизводителя Renault (который решил покинуть страну-агрессора) в РФ переходят в госсобственность, заявили в российском Минпроторга.

● По условиям соглашения, 100% акций Renault Россия переданы городу Москве, 67,69% акций АВТОВАЗа — РФ, а остаток сохранит Ростех. Но у Renault будет шестилетний опцион на обратный выкуп своей доли. По условиям сделки, ВАЗ продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada и заниматься сервисным обслуживанием Renault.

● А мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города решили возобновить производство советских автомобилей Москвич на заводе Renault. Основным технологическим партнером производства станет КАМАЗ.

● За два рубля. Renault получила за свой бизнес в России два рубля — по рублю за завод в Москве и долю в АВТОВАЗе, написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.

● «Сегодня мы приняли сложное, но необходимое решение; и мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 000 сотрудников в России», — отметил гендиректор Renault Лука де Мео.

● За последние 15 лет французский автопроизводитель инвестировал в РФ миллиарды евро, что сделало страну вторым по величине рынком после Франции.

● Век гамбургеров не видать. McDonald`s начал процесс продажи своего российского бизнеса, включающего 850 ресторанов, в которых работает 62 тыс. человек. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметившее, что глобальная сеть ресторанов стала последней крупной западной корпорацией, покинувшей РФ после вторжения в Украину.

● Reebok покидает РФ. Спортивный бренд Reebok продал свои активы в России турецкой FLO Retailing, которая развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Об этом написал российский Коммерсантъ со ссылкой на источник на рынке недвижимости.

● По оценкам экспертов, более 100 магазинов Reebok стоят около 1,5 млрд руб, но допускают, что сумма сделки могла быть в три раза меньше.

● Страна путинских мародеров. В феврале-апреле, то есть после начала войны, количество магазинных краж в РФ выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитический отчет компании NTechLab, специализирующейся на системе распознавания лиц.

● Чаще всего граждане страны-«освободительницы» воруют в магазинах: кондитерские изделия (19% от всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), а также кофе и какао (7%).

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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