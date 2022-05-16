Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Не звоните Путину

16 мая, 22:20

Чем жила страна 16 мая 2022 года

Невеселый прогноз для Украины. Если война продлится более года, 90% украинского населения может оказаться на грани бедности, сообщила ООН в Twitter.

«Украина: разрушенные здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее $100 млрд. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности, — считают в ООН. — Затяжной конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности».

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● НАТО: Киев может выиграть войну у Москвы. «Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Ей не удалось взять Киев. Они отступают из-под Харькова, их большое наступление на Донбассе остановилось. Россия не достигает своих стратегических целей», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберга, которого цитирует CNN. Он признал, что «Украина может победить», призвав Альянс продолжать отправлять военную помощь Киеву.

«Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом, союзники выделили и предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов», — сказал генсек НАТО.

Путин укрепил Украину и Альянс. Российский диктатор хотел уничтожить Украину и разделить НАТО, но только укрепил суверенитет страны, а Альянс сейчас «сильнее, чем когда-либо». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что суверенная и независимая Украина выстоит.

● Не звоните Путину. Премьер Эстонии Кая Каллас призвала лидеров Евросоюза не звонить российскому диктатору, чтобы тот понял, что находится в изоляции. «Мне кажется, что если все постоянно звонят ему, он не понимает, что находится в изоляции. Поэтому, если мы хотим донести до него мысль о том, что „вы изолированы“, не звоните ему — в этом нет смысла», — сказала она.

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«Он [Путин] чувствует, что он в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить. Но что мы получим от этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих переговоров, Буча произошла, Ирпень произошел — мы не видим никаких признаков деэскалации», — резюмировала премьер Эстонии.

● Пусть диктатор сам волнуется за свое лицо. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможные уступки РФ ради прекращения огня. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Искать способы сохранить лицо Путина — просто ложный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо», — заявил глава украинской дипломатии.

Тонкая дипломатия Анкары. Турция должна поддерживать тонкий дипломатический баланс, чтобы сохранить возможность содействовать прекращению войны РФ против Украины путем переговоров, заявил Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил Sky News.

«Мы с самого начала выступали против этой войны… Им нужен кто-то — надежный партнер, переговорщик, посредник, модератор — кто-то, занимающий определенное положение, чтобы иметь возможность говорить как с российской, так и с украинской стороной», — сказал Калин. По его мнению, Турции «удалось сохранить эту позицию с самого начала войны».

● Последний шанс для Азовстали. Супруги и матери защитников мариупольской Азовстали рассказали: у бойцов заканчивается вода, еда, лекарств давно нет. Брифинг транслировался на странице организации TURKSİD. «Вы [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] - наш последний шанс на спасение. Вырваться из этого ада без вас невозможно», — сказала Ольга, супруга украинского пограничника с Азовстали, во время пресс-конференции в Стамбуле.

Родные бойцов попросили Эрдогана и президента Китая Си Цзиньпина помочь спасти защитников Азовстали. Они поблагодарили турецкого лидера за все, что он делает для Украины.

«Они военные, но плен для них — не выход. Всех защитников Азовстали казнят, мы знаем, что Россия их казнит. Поэтому мы обращаемся к самым влиятельным мировым лидерам, чтобы они помогли развязать этот страшный узел — Азовсталь, — и вывезли наших военных в третью страну, где они смогут находиться до конца военных действий в Украине», — сказала мать бойца Азова Наталья.

Ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев говорил, что Турция предлагала эвакуировать защитников Мариуполя на корабле из порта Бердянска, но РФ не согласилась.

● Будапешт уговорят деньгами. В Евросоюзе готовы профинансировать строительство новых нефтепроводов в Венгрию, чтобы Будапешт поддержал шестой пакет санкций ЕС, который включает эмбарго на нефть из РФ. Об этом написала испанская El Pais со ссылкой на источники.

Для этого планируют перераспределить финансирование в рамках плана REPowerEU. Как пишет издание, Венгрия сможет покупать нефть РФ, пока не будет построена новая инфраструктура. Этот план позволит утвердить нефтяное эмбарго не позднее следующей недели.

По оценкам Еврокомиссии, модернизация нефтяной инфраструктуры для Венгрии и других стран, которые зависят от нефти страны-агрессора, не потребует значительных средств.

● Оккупанты держат в тюрьме 3 тыс. проукраинских мариупольчан. Российские оккупационные войска содержат более 3 тыс. гражданских жителей Мариуполя в фильтрационной тюрьме из-за их активной проукраинской позиции. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко, уточнивший, что речь идет о бывшей исправительной колонии № 52 в поселке Оленевка Донецкой области. «Разве это не репрессии, не политические преследования?» — сказал он.

Андрющенко подчеркнул, что по всему Мариупольскому району и непосредственно в городе российские войска «активно ищут людей, удостоверяющих участников боевых действий с 2014 года. И так же их везут в Донецк. То есть не в Оленевку, а в „славную“ Изоляцию».

Украина начинает восстанавливать Черниговщину. Черниговская обладминистрация начинает восстанавливать в регионе объекты критической инфраструктуры. Как уточнил военный губернатор Вячеслав Чаус, речь идет об электросетях, водоканале, больницах и детских садах.

Но война — совсем рядом:

● Оккупанты хотели вернуться. Около семи утра российские диверсанты попытались пройти госграницу на территории Сумской области. «Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов», — заявил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Под их прикрытием в регион хотели зайти диверсанты из РФ. «Пограничники дали бой россиянам, те же отступили за линию государственной границы», — сказал Живицкий.

Враг пытается зацепиться за Харьковщину. Российские оккупанты пытаются сдерживать наступление украинской армии к северу от Харькова и предотвратить выход подразделений ВСУ к госгранице (но наши подразделения уже выходят на границу). При этом противник, по оценкам Генштаба ВСУ, готовит наступать из района Изюма, это юго-восток Харьковщины, — тамошняя группировка нависает над Славянском).

Регион тяжелых боев. Оккупанты несут потери и отступают на подступах к Северодонецку, но не останавливаются, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Чтобы сдержать врага ВСУ взорвали железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком.

«В Луганской области враг продолжает наступать, бои продолжаются почти круглосуточно», — написал в ФБ Гайдай. И добавил, что оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике.

Эпические потери агрессора. В районе Белогоровки Луганской области (западнее Северодонецка в направлении на Изюм) россияне потеряли около ста единиц техники и более тысячи солдат, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. «Белогоровка точно войдет в историю этой войны. Это, наверное, место, где российского удобрения для нашей земли и металлолома мы получили больше всего», — написал он в Telegram.

Гайдай добавил, что Северодонецк надежно защищен, но оккупанты бросают сейчас все силы, чтобы оцепить областной центр и взять его под контроль. «В селах на подступах к Северодонецку наши защитники дают достойный отпор, поэтому рашисты даже отступают. Бои продолжаются», — подчеркнул он.

● Россияне целили в мост, а попали в туробъект. Российские военные вновь обстреляли Одесскую область, а точнее — курортную Затоку, сообщили в оперативном командовании Юг.

По словам военных, самолеты стратегической авиации РФ поразили туристический объект и разрушили здания, после чего начался пожар. «Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост из-за Днестровского лимана. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Остальная информация уточняется», — отметили в ОК Юг.

Враг занимался ракетным терроризмом и в Николаеве:

Удар по мебельному магазину. В результате утреннего удара россиян по Николаеву пострадала гражданская инфраструктура. Как уточнил в Telegram мэр города Александр Сенкевич, из-за этого в городе случился пожар в магазине мебели, вылетели окна в жилых домах, сгорел один автомобиль и был поврежден газопровод низкого давления.

Варварские обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки РФ атаковала десять населенных пунктов в Донецкой области. Как сообщили в Нацполиции, оккупанты применили против мирного населения авиацию, танки, тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня Град и Смерч, а также ракеты.

Под атаками россиян оказались Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброво, Бахмутское. Погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Разрушены 36 гражданских объектов — жилые дома, мечеть, завод, кафе и объекты критической инфраструктуры.

Почти 28 тыс. тех, кто заплатил за Путина. С начала войны РФ потеряла в Украине около 27,7 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1228 ед., боевых бронированных машин — 2974 ед., артсистем — 577 ед., РСЗО — 195 ед., средств ПВО — 89 ед., самолетов — 200 ед., вертолетов — 165 ед. и многое другое.

Встреча сателлитов Москвы. В Москве начался саммит стран Организации договора о коллективной безопасности. В нем, кроме двух союзников-диктаторов Путина и Лукашенко, участвуют президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

По данным ГУР отечественного Минобороны, страны ОДКБ не поддерживают Москву в войне против Украины. Однако РФ планирует организовать в этих государствах производство составляющих военной продукции для обхода санкций.

Хозяин Кремля нес чушь. На саммите ОДКБ Путин заявил, что представители стран-участниц обсудят то, что Москва называет «специальной военной операцией», в «закрытом режиме». При этом диктатор рассказал «коллегам» о «разгуле неонацизма» в Украине, на который Запад «закрывает глаза».

Также Путин говорил о том, что США «создали десятки специализированных биолабораторий и центров» на «постсоветском пространстве», а у России есть «доказательства» того, что в Украине «создавались компоненты биологического оружия».

● Путин вновь угрожает НАТО. Глава кремлевского режима на саммите ОДКБ пригрозил ответными мерами на появление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции. «Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — сказал он.

Позже генсек ОДКБ (оказывается, там есть такой пост) Станислав Зась заявил, что на встрече не обсуждалось участие стран-членов в войне.

● Страна-обманщица. Украинским беженцам из Мариуполя, которые были вынуждены эвакуироваться на Дальний Восток, российские власти обещали бесплатное жилье, льготы и работу. Но за три недели страна-агрессор не выполнила своих обещаний. Об этом украинцы рассказали российскому ресурсу Медуза.

По данным СМИ, в российском поселке Врангель Приморского края три недели живет больше 300 беженцев из уничтоженного войсками РФ Мариуполя.

● В РФ Renault заменят советские Москвичи. Активы французского автопроизводителя Renault (который решил покинуть страну-агрессора) в РФ переходят в госсобственность, заявили в российском Минпроторга.

По условиям соглашения, 100% акций Renault Россия переданы городу Москве, 67,69% акций АВТОВАЗа — РФ, а остаток сохранит Ростех. Но у Renault будет шестилетний опцион на обратный выкуп своей доли. По условиям сделки, ВАЗ продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada и заниматься сервисным обслуживанием Renault.

А мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города решили возобновить производство советских автомобилей Москвич на заводе Renault. Основным технологическим партнером производства станет КАМАЗ.

За два рубля. Renault получила за свой бизнес в России два рубля — по рублю за завод в Москве и долю в АВТОВАЗе, написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.

«Сегодня мы приняли сложное, но необходимое решение; и мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 000 сотрудников в России», — отметил гендиректор Renault Лука де Мео.

За последние 15 лет французский автопроизводитель инвестировал в РФ миллиарды евро, что сделало страну вторым по величине рынком после Франции.

● Век гамбургеров не видать. McDonald`s начал процесс продажи своего российского бизнеса, включающего 850 ресторанов, в которых работает 62 тыс. человек. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметившее, что глобальная сеть ресторанов стала последней крупной западной корпорацией, покинувшей РФ после вторжения в Украину.

Reebok покидает РФ. Спортивный бренд Reebok продал свои активы в России турецкой FLO Retailing, которая развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Об этом написал российский Коммерсантъ со ссылкой на источник на рынке недвижимости.

По оценкам экспертов, более 100 магазинов Reebok стоят около 1,5 млрд руб, но допускают, что сумма сделки могла быть в три раза меньше.

Страна путинских мародеров. В феврале-апреле, то есть после начала войны, количество магазинных краж в РФ выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитический отчет компании NTechLab, специализирующейся на системе распознавания лиц.

Чаще всего граждане страны-«освободительницы» воруют в магазинах: кондитерские изделия (19% от всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), а также кофе и какао (7%).

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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